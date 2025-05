Mbappe bứt phá ngoạn mục

Từ vị trí bị bỏ lại phía sau, chân sút người Pháp chứng minh bản lĩnh và sự kiên định không phải ngôi sao nào cũng có được. Việc Mbappe chỉ trong 3 trận gần nhất ghi đến 6 bàn, trong đó có cú hat-trick trong El Clasico - trận đấu được xem là áp lực nhất mùa giải, không chỉ cho cá nhân mà còn cho cả đội bóng - cho thấy sự bản lĩnh và tinh thần thép. Đây không phải là một màn trình diễn của một ngôi sao thăng hoa nhất thời, mà là dấu hiệu của một nhà vô địch thực sự, người biết cách tỏa sáng đúng lúc.

Thú vị hơn, Mbappe đang chạy đua với các đối thủ như Viktor Gyökeres và Mo Salah - những chân sút duy trì phong độ ổn định suốt mùa. Đặc biệt, Gyökeres dẫn đầu danh sách với 38 bàn tại giải Bồ Đào Nha, nhưng luật tính điểm Giày Vàng lại tạo ra lợi thế cho Mbappe nhờ hệ số 2 điểm mỗi bàn tại La Liga. Đây chính là minh chứng cho thấy không phải cứ ghi nhiều bàn là đủ, mà phải ghi bàn ở những giải đấu đẳng cấp mới thực sự giá trị.

Trong khi Salah từng khiến giới chuyên môn trầm trồ với chuỗi 7 trận ghi bàn liên tiếp, thì phong độ trồi sụt gần đây của anh lại là cơ hội không thể tốt hơn để Mbappe bứt phá. Liệu Salah có thể gượng dậy ở những vòng cuối? Đó là câu hỏi mà người hâm mộ và giới chuyên môn đều đang đặt ra.

Không thể không nhắc đến Robert Lewandowski và Harry Kane – hai cựu vương từng thống trị danh hiệu Giày Vàng nhưng giờ đây dần thụt lùi. Điều này càng làm nổi bật sự “lên ngôi” của Mbappe - một biểu tượng mới của bóng đá đỉnh cao.

Mbappe không chỉ đang đuổi theo kỷ lục cá nhân mà còn đang khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của Real Madrid. Sau khi phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Ivan Zamorano ở mùa đầu tiên, Mbappe đang nhắm tới chiếc Giày Vàng - danh hiệu mà anh từng nhiều lần về nhì hoặc thứ ba trong màu áo PSG. Giải thưởng này không chỉ là phần thưởng cá nhân mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc và tham vọng chinh phục đỉnh cao.

Một điểm đáng chú ý khác là sự “giảm nhiệt” của Ousmane Dembele - người từng là hiện tượng đầu năm nay. Dembele dù có khởi đầu ấn tượng với 23 bàn trong 19 trận, sự sa sút phong độ gần đây khiến anh tuột lại trong cuộc đua khốc liệt này. Đây cũng là lời nhắc nhở rằng sự ổn định mới là yếu tố quyết định trong cuộc đua danh hiệu.

Tóm lại, cuộc đua Giày Vàng năm nay không chỉ là cuộc chiến ghi bàn đơn thuần mà còn là cuộc chiến về sự bền bỉ, bản lĩnh và khả năng tỏa sáng đúng lúc. Mbappe đang thể hiện tất cả những phẩm chất đó và nếu duy trì phong độ, anh sẽ không chỉ là nhà vô địch về số bàn thắng, mà còn là biểu tượng mới của bóng đá châu Âu.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.