MB Life - bước chuyển mình trên hành trình 10 năm phát triển

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas đổi tên thương hiệu thành MB Life, đồng thời triển khai chiến lược tái định vị toàn diện.

Chiến lược mới của MB Life hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường kết nối khách hàng và khẳng định vị thế trên thị trường.

Đổi tên thương hiệu để nâng cao trải nghiệm khách hàng

Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, từ ngày 4/8/2025, công ty chính thức sử dụng tên thương hiệu mới là MB Life.

Logo MB Life có tên gọi ngắn gọn, dễ nhớ, thân thiện hơn với người Việt. Tên gọi mới mang diện mạo mới của thương hiệu đủ thấu cảm, lắng nghe từng nhịp sống khách hàng, để tiếp tục sứ mệnh “đồng hành cùng bạn dựng xây hạnh phúc” một cách trọn vẹn.

Ban lãnh đạo MB Life chụp ảnh tại lễ ra mắt thương hiệu mới.

Việc thay đổi tên thương hiệu không ảnh hưởng quyền lợi, nghĩa vụ và giao dịch của công ty với khách hàng, đối tác theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết. Trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp MB Life để được giải đáp kịp thời.

Kết quả kinh doanh ấn tượng

Bên cạnh đảm bảo quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, MB Life đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh và ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực.

Ông Bùi Trung Kiên - Tổng giám đốc MB Life - chia sẻ ý nghĩa tên thương hiệu mới.

Theo MB Life, 6 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 3.094 tỷ đồng , tăng 48% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả kinh doanh ấn tượng này giúp MB Life vươn lên top 6 công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu thị trường về doanh thu khai thác mới.

Để nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, MB Life tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên nền tảng số, đổi mới công cụ và quy trình vận hành với các dự án như M-Bro, Core Ebao… Đặc biệt, app MBAL Style được Industrie 4.0 Awards trao tặng giải thưởng “Top doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh năm 2025”.

Hàng năm, MB Life đều tổ chức chương trình chăm sóc nhằm nâng cao trải nghiệm, giữ chân khách hàng hiện hữu.

Từ tháng 7 đến hết tháng 9, công ty triển khai chương trình quay số trúng thưởng “Hành trình hạnh phúc - quay là trúng” với hơn 60.000 quà tặng và nhiều ưu đãi khi mua mới hoặc tái tục, kết hợp nhiều hoạt động bốc thăm may mắn và tặng quà cho khách hàng trên toàn quốc.

Trải qua một thập kỷ xây dựng và phát triển, MB Life khẳng định được uy tín, vị thế trên thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam và luôn nỗ lực thay đổi, lấy khách hàng làm trung tâm.

Đến nay, công ty đã có trên 500 điểm giao dịch liên kết và hệ thống địa điểm kinh doanh tại nhiều tỉnh thành, với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng Việt Nam.

Cam kết trong hành trình mới

Trên hành trình phát triển mới, MB Life xây dựng lộ trình phát triển kinh doanh mới, cam kết tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn của ngành bảo hiểm và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tập thể cán bộ, nhân viên của MB Life.

Để đạt mục tiêu trên, MB Life tập trung nâng cao năng lực quản trị, cải tiến, đổi mới hệ sinh thái sản phẩm; củng cố, phát triển và mở rộng kênh phân phối; hiện thực hóa chiến dịch nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Kể từ ngày 1/7, được sự phê duyệt của Bộ Tài chính, MB Life ra mắt danh mục sản phẩm mới: “Bảo hiểm liên kết chung - an vui trọn đời”, “Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng” và giải pháp bảo hiểm đặc biệt mang tên “Phụ nữ tỏa sáng”. Các sản phẩm mới này đang được mở bán trên toàn quốc.

Ngoài sản phẩm trên, MB Life triển khai dự án Amazer AI - tính năng chăm sóc khách hàng mới, hứa hẹn mang đến trải nghiệm khác biệt cho khách hàng có nhu cầu về bảo hiểm nhân thọ.

Có thể khẳng định, việc đổi tên thương hiệu không đơn thuần là thay đổi về nhận diện thương hiệu, mà còn là sự khẳng định cho giai đoạn phát triển mới của MB Life.

Thời gian tới, công ty cam kết tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn của ngành bảo hiểm; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững để xứng đáng với sự tin tưởng của khách hàng.