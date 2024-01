MB hợp tác Sơn Tùng M-TP và JCB phát hành thẻ riêng cho cộng đồng Sky

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) công bố hợp tác cùng nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP và JCB ra mắt thẻ Be The Sky - thẻ ngân hàng kết hợp trực tiếp với các hoạt động của nghệ sĩ.

MB luôn gây bất ngờ khi liên tục ra mắt thị trường những sản phẩm thẻ gắn liền với nhu cầu và phong cách sống của giới trẻ. Be The Sky là một trong số đó.

MB ra mắt thẻ Be The Sky

Sản phẩm độc đáo Be The Sky là kết quả của quá trình hợp tác giữa ngân hàng MB, nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP và tổ chức thẻ quốc tế JCB. Đây không đơn thuần là một sản phẩm tài chính mà còn có yếu tố âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ, kết nối người hâm mộ với thần tượng của họ.

Ông Yoshiki Kaneko, nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP, ông Vũ Thành Trung (từ trái qua) tại sự kiện.

Be The Sky nằm trong bộ sưu tập MB Hi Collection - dòng thẻ đang tạo cơn sốt trên thị trường với đa dạng thiết kế, giúp cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng và thể hiện phong cách riêng. Thẻ MB Hi Collection bảo mật thông tin của khách hàng ở mức cao, tránh việc bị lộ thông tin cá nhân, phù hợp với tiêu chí bảo mật và an toàn được thế hệ Gen Z đề cao. Thẻ MB Hi Collection còn được tích hợp bộ đôi tính năng ATM và thẻ tín dụng trong một chip - bước tiến công nghệ đột phá mang lại sự thuận tiện cho người dùng.

Với Be The Sky - thẻ ngân hàng tích hợp thẻ membership fandom, chủ thẻ sẽ có cơ hội nhận những quà tặng sáng tạo và tâm huyết cũng như tận hưởng nhiều ưu đãi độc quyền tại các sự kiện liên quan đến Sơn Tùng M-TP. Sản phẩm bao gồm thẻ phi vật lý Skycloud và 3 phiên bản thẻ vật lý: Daybreak, Starlight và Apeiron. Mỗi loại mang một phong cách thiết kế và ý nghĩa riêng.

Nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP xuất hiện ấn tượng tại buổi họp báo.

Chia sẻ tại buổi họp báo, nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP cho biết: “Tùng luôn mong muốn được dành những điều tuyệt vời nhất cho những con người tuyệt vời nhất. Và rất cám ơn MB, JCB đã là chiếc cầu nối giúp Tùng có thể biến những điều mình mong muốn trở thành sự thật với dự án mang tên Be The Sky - một dự án mang tên fandom của Sơn Tùng M-TP, đó là Sky”.

Kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển

Đại diện MB khẳng định Be The Sky là sản phẩm chủ lực trong kế hoạch phát triển của nhà băng này năm 2024: “Đây không chỉ là bước tiến trong chiến lược mở rộng của MB mà còn đóng góp một phần quan trọng trong mục tiêu phục vụ 30 triệu khách hàng trước kỷ niệm 30 năm thành lập vào năm 2024”.

Tận dụng triệt để các công nghệ tiên tiến như Big data, trí tuệ nhân tạo (AI) và deep learning, MB Bank ghi nhận những thành tựu đáng kể trong việc chuyển đổi và cải tiến dịch vụ ngân hàng số. Chú trọng đổi mới, cá nhân hóa sản phẩm đã giúp ngân hàng này đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong doanh thu và lợi nhuận, thu hút lượng lớn khách hàng, đặc biệt là thế hệ Gen Z.

Đồng hành cùng MB trong dự án quan trọng này là tổ chức thẻ quốc tế JCB. Đơn vị này đang hợp tác với hơn 400 tổ chức tài chính toàn cầu; hơn 154 triệu khách hàng phát hành thẻ và hơn 43 triệu điểm chấp nhận thanh toán thẻ JCB tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, JCB hợp tác với 19 ngân hàng và tổ chức tín dụng, phát hành 4,4 triệu thẻ JCB. Bằng việc không ngừng triển khai và giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng, JCB cam kết tiếp tục đổi mới và phát triển nhằm nâng cao trải nghiệm, thúc đẩy quá trình thanh toán không sử dụng tiền mặt tại Việt Nam.

Ông Yoshiki Kaneko, đại diện JCB chia sẻ tại sự kiện.

Đại diện JCB cho biết: “Hợp tác với MB và nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP trong dự án Be The Sky là cơ hội để mở rộng ảnh hưởng của JCB tại Việt Nam. Với định hướng lấy đối tác và khách hàng làm trọng tâm, chúng tôi sẽ mang lại sản phẩm tài chính đột phá, hấp dẫn cho thế hệ khách hàng trẻ”.

JCB là tổ chức thẻ được nhiều khách hàng ưa chuộng với ưu đãi ẩm thực, gồm giảm giá tới 20% tại hơn 100 chuỗi nhà hàng ẩm thực Nhật, Việt, Á, Âu như Sushi Hokkaido Sachi, Gyu Shige, Som Tum Thai, Madame Lam; ưu đãi mua sắm offline, online tại Aeon, Uniqlo; các ưu đãi du lịch khách sạn tại Traveloka, Agoda, Booking.com.

Đặc biệt với hạng thẻ JCB Platinum, khách hàng được nâng tầm trải nghiệm với các đặc quyền Platinum Service gồm: Đặc quyền miễn phí phòng chờ tại các sân bay Việt Nam và quốc tế, đặc quyền ẩm thực Diamond Dining tại 21 nhà hàng cao cấp chuẩn Nhật, đặc quyền nghỉ dưỡng tại các 15 khách sạn và resort 5 sao hàng đầu Việt Nam, đặc quyền giảm giá tại các sân golf đẹp bậc nhất Việt Nam và Nhật Bản.

MB tin rằng cùng nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP và JCB, Be The Sky sẽ mang đến những trải nghiệm dịch vụ chất lượng, ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng sử dụng. Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm kết nối âm nhạc và tài chính, MBBank sẽ tiếp tục phát triển, đổi mới, mang đến thị trường nhiều sản phẩm thẻ đa dạng, phản ánh đa chiều nhu cầu và mong muốn của khách hàng.