Thế hệ máy tính công nghiệp tích hợp AI từ Taiwan Excellence là giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu suất, duy trì lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên mới.

Ngành sản xuất của Việt Nam hiện đóng góp hơn 24% GDP quốc gia, cao hơn mức trung bình toàn cầu. Khi tiến trình công nghiệp hóa tiếp tục được đẩy mạnh, doanh nghiệp chịu áp lực lớn trong việc nâng cao hiệu quả, giảm thời gian chết (downtime) và duy trì sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, thế hệ máy tính công nghiệp tích hợp AI mới (AI IPC) đã xuất hiện.

Điểm khác biệt của giải pháp này nằm ở khả năng xử lý AI tại biên (edge AI), duy trì hiệu suất ổn định trong môi trường công nghiệp nhiều khắc nghiệt và khả năng mở rộng linh hoạt để thích ứng nhiều ứng dụng công nghiệp.

Trên phạm vi toàn cầu, thị trường AI IPC được dự báo tăng trưởng mạnh và đạt quy mô hàng trăm tỷ USD vào năm 2031, khẳng định vai trò then chốt trong tương lai ngành sản xuất. Trong nhiều năm, máy tính công nghiệp truyền thống được đánh giá cao nhờ độ bền và độ tin cậy, là trụ cột cho dây chuyền sản xuất. Kế thừa nền tảng đó, máy tính công nghiệp tích hợp trí tuệ nhân tạo trực tiếp tại biên cho phép phân tích dữ liệu theo thời gian thực, dự báo thời gian bảo trì và điều chỉnh tức thì tại dây chuyền sản xuất. Sự cải tiến này giúp hệ thống sản xuất giảm bớt sự phụ thuộc vào hệ thống điện toán đám mây tập trung, đồng thời mang lại tốc độ phản ứng nhanh hơn, độ chính xác cao và khả năng vận hành ổn định.

Tích hợp AI vào hệ thống máy tính công nghiệp giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả và tối ưu chi phí sản xuất.

Với nền tảng bán dẫn tiên tiến và năng lực công nghệ tích hợp toàn diện, xứ Đài được quốc tế ghi nhận là “hòn đảo AI”, nơi tiên phong trong đổi mới AI IPC. Một trong những cầu nối lan tỏa giải pháp tiên phong ấy đến thị trường quốc tế là Taiwan Excellence. Đây là giải thưởng ra đời để tôn vinh sản phẩm xuất sắc tại “hòn đảo AI”, được kiểm chứng trong thực tiễn, khẳng định chất lượng, sự sáng tạo và ứng dụng trên thị trường. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đây là cánh cửa tin cậy để tiếp cận xu hướng sản xuất thông minh với rủi ro công nghệ tối thiểu.

Trong đó, ba sản phẩm AI IPC được vinh danh tại giải thưởng Taiwan Excellence là minh chứng rõ ràng cho năng lực tích hợp AI vào máy tính công nghiệp, mở ra hướng đi hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình sản xuất thông minh.

Adlink Industrial Fanless Mini PC (EMP-100) là máy tính công nghiệp nhỏ gọn, không quạt, phù hợp lắp đặt trong không gian hạn chế như cửa hàng bán lẻ, bệnh viện hay trung tâm thương mại. Thiết bị có thể vận hành liên tục 24/7, tích hợp 8 GB bộ nhớ, lưu trữ đến 128 GB, hỗ trợ cùng lúc hai màn hình 4K UHD và nhiều cổng kết nối linh hoạt. EMP-100 cung cấp nhiều cổng kết nối và khe cắm M.2 nhằm mở rộng lưu trữ hoặc nâng cấp không dây, chức năng này giúp doanh nghiệp tiết kiệm không gian và chi phí, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả vận hành sản xuất và dịch vụ.

EMP-100 là lựa chọn tiết kiệm không gian và chi phí, đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất và dịch vụ.

Acrosser Industrial AI High-Performance Computing Solution (IES-54U5) được phát triển trên nền tảng Intel Meteor Lake mới nhất, kết hợp bộ tăng tốc AI và GPU mạnh mẽ để xử lý hình ảnh, video độ phân giải cao. Đây là lựa chọn cho ứng dụng thị giác máy hoặc phân tích dữ liệu theo thời gian thực trong nhà máy. Điểm nổi bật của sản phẩm là thiết kế nhôm ép ba mặt với cánh tản nhiệt góc 135 độ không chỉ tối ưu làm mát, đảm bảo khả năng tản nhiệt hiệu quả mà còn tăng tính thẩm mỹ và tiện lợi khi lắp đặt. Với hiệu năng và độ bền, IES-54U5 mang đến giải pháp giám sát và tối ưu dây chuyền sản xuất chính xác, liên tục và an toàn.

IES-54U5 mang đến cho doanh nghiệp giải pháp giám sát và tối ưu dây chuyền sản xuất.

Giải pháp cuối trong danh sách là Aplex Edge-AI Rugged HMI (AUHMI-921CP). Đây là thiết bị giao diện người-máy (HMI), được thiết kế để chịu đựng môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Sản phẩm sở hữu khung nhôm đúc, màn hình cảm ứng đa điểm chống xước, chống nước IP66, hoạt động trên bộ xử lý Intel Core, hỗ trợ bộ nhớ lên đến 64 GB và NPU đạt 40 TOPS. Nhờ đó, AUHMI-921CP có thể cung cấp dự đoán từ phân tích dữ liệu, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói và nâng cao năng suất dây chuyền thông minh.

AUHMI-921CP vận hành ổn định trong những môi trường công nghiệp khắc nghiệt.

Cả ba giải pháp được vinh danh đều hội tụ điểm mạnh cốt lõi như xử lý tại biên (edge computing) để đưa ra quyết định tức thì, khả năng vận hành ổn định liên tục và khả năng mở rộng linh hoạt cho nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau. Trong bối cảnh Việt Nam đang khẳng định vị thế trung tâm sản xuất, việc ứng dụng AI IPC không còn là sự lựa chọn, mà trở thành yêu cầu chiến lược. Các giải pháp từ Taiwan Excellence là công cụ và sự đảm bảo để doanh nghiệp Việt tự tin hướng đến tương lai sản xuất thông minh, an toàn và cạnh tranh hơn.