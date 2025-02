Máy chơi game quá nóng, người dùng trang bị riêng một bộ máy lạnh

Một YouTuber người Trung Quốc gây sốc với ý tưởng dùng máy lạnh làm mát máy tính chơi game.

Một YouTuber người Trung Quốc biến PC của mình thành bộ máy được làm mát bởi công suất làm lạnh tương đương với cả một căn phòng. Ảnh: Bilibili.

Thay vì sử dụng bộ tản nhiệt gắn trên máy tính,với tên gọi "Electrolytic sodium carbonate" (ESC) muốn lấy máy lạnh công suất 12.000 BTU để làm mát chiếc máy tính dùng card đồ họa RTX 4090.

Cụ thể, trong video, YouTuber với tên gọi "Electrolytic sodium carbonate" (ESC) đã giới thiệu một tháp máy tính có vẻ ngoài khá bình thường.

Điều đặc biệt là ở bên cạnh chiếc máy tính trang bị một bộ máy lạnh với công suất lên đến 12.000 BTU được dùng để tăng cường khả năng làm mát.

Để so sánh, một căn phòng rộng chưa đến 15 m2 thì chỉ cần chọn máy lạnh công suất 9.000 BTU. Chỉ những căn phòng rộng từ 16 m2 trở lên mới cần công suất điều hoà ít nhất là 12.000 BTU.

Với khả năng làm mát cả căn phòng, không khó hiểu khi chiếc điều hòa giúp GPU chỉ chạy ở mức 20 độ C ngay cả khi chạy các bài “stress test”, ép hoạt động ở công suất cao trong thời gian dài.

ESC sau đó thử mang thiết bị điều hòa ra ngoài trời và nhận thấy nhiệt độ GPU chỉ đạt 2 độ C, với điểm nóng nhất đạt 12 độ C. Khi chạy lại các bài “stress test”, nhiệt độ GPU tăng lên lần lượt là 20 và 36 độ C.

YouTuber tiết lộ mục đích của dự án này là tìm “người bạn đồng hành hoàn hảo” cho hệ thống Core i9-14900K sắp ra mắt kết hợp với card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5090.

Tuy nhiên, vì vẫn đang chờ bộ tản nhiệt bằng nước cho card đồ họa, nên những thử nghiệm đầu tiên được tiến hành trên hệ thống PC sử dụng Core i9-13900K kết hợp RTX 4090.