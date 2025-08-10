Máy chơi game cầm tay 'biến hình' được

Ảnh trên không phải là hai chiếc máy chơi game cầm tay khác nhau, đây thực chất là một thiết bị duy nhất có khả năng biến hình, với tay cầm và màn hình có thể xoay, lật độc đáo. Ảnh: OneXPlayer.

Mang tên " OneXSugar Sugar 1", thiết bị này được đánh giá là một trong những món đồ công nghệ chơi game độc đáo và thú vị nhất từng xuất hiện. Ảnh: OneXPlayer.

Khi cầm máy theo chiều ngang, thiết bị sẽ giống như một chiếc máy chơi game thông thường, tương tự Nintendo Switch hay Steam Deck. Tuy nhiên, người dùng có thể lật màn hình phụ ra, sau đó xoay hai tay cầm có khớp nối để biến chiếc máy này thành một máy chơi game dạng màn hình kép giống huyền thoại Nintendo DS. Khả năng này của thiết bị đã khiến cộng đồng yêu thích máy chơi game cầm tay "dậy sóng". Ảnh: OneXPlayer.

Đặc biệt, dù ở chế độ nào, các nút điều khiển chính cũng sẽ tự động và ngay lập tức được điều chỉnh để phù hợp với cách cầm máy mới, mang lại trải nghiệm liền mạch cho game thủ. Ảnh: OneXPlayer.

Về cấu hình, máy có hai màn hình với kích thước lần lượt là 6,01 inch và 3,92 inch. Hai chiếc tay cầm điều khiển được quảng cáo là "có từ tính", dù chưa rõ liệu đây là công nghệ cảm biến Hall Effect, TMR hay chỉ là cơ chế gắn từ tính. Thiết bị chạy trên hệ điều hành Android và sử dụng bộ xử lý Snapdragon G3 Gen 3 của Qualcomm. Ảnh: OneXPlayer.

Theo trang tin RetroGameCorps, với chip Snapdragon G3 Gen 3 mạnh mẽ và 16 GB RAM, thiết bị có thể chạy giả lập mượt mà các tựa game trên Wii, GameCube và "sát thủ phần cứng" Android như Genshin Impact ở cài đặt cao nhất. Máy thậm chí còn có thể chơi mượt các tựa game của hệ máy Nintendo Switch gốc nếu được cài đặt phù hợp. Ảnh: Sean Hollister/The Verge.

Dù rất độc đáo và thú vị, những sản phẩm có khả năng biến hình như Sugar 1 thường không được sản xuất hàng loạt. Lý do là vì chúng quá phức tạp và chỉ dành cho một thị trường ngách, không đủ sức thu hút các nhà sản xuất. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Phó chủ tịch Jason Zeng vớ The Verge, One-Netbook - một thương hiệu nổi tiếng tại Trung Quốc, lại xem đây là cơ hội để tạo dấu ấn mạnh mẽ trong thị trường Android vốn đang rất cạnh tranh. Ảnh: Sean Hollister/The Verge.

Ông Zeng cho biết mục tiêu của công ty là "tạo ra một cái gì đó khác biệt" và trong tương lai, họ muốn tiếp tục ra mắt nhiều sản phẩm độc đáo hơn nữa. Hiện tại, những nỗ lực của One-Netbook trong lĩnh vực máy chơi game cầm tay vẫn còn khá khiêm tốn. Ông ước tính công ty chỉ bán được khoảng 100.000 thiết bị, với 60% doanh số đến từ Trung Quốc. Ông cũng tiết lộ Mỹ là thị trường phát triển nhanh nhất của One-Netbook và công ty tin rằng các thiết bị Android sẽ giúp họ tiếp cận được một lượng khách hàng lớn. Ảnh: Sean Hollister/The Verge.

Máy chơi game OneXSugar Sugar 1 có giá bán khởi điểm là 599 USD , hiện được bán thông qua trang web chính thức của hãng và các chiến dịch gây quỹ cộng đồng như Indiegogo. Ảnh: OnexPlayer.

