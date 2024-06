Máy bay khó cất cánh, hay 'delay' hơn vì nắng nóng

Nắng nóng quét qua vùng trung tây và đông bắc nước Mỹ tuần qua dẫn tới nhiều trường hợp trễ chuyến bay và quy định hạn chế trọng lượng hành lý, theo chuyên gia hàng không Mỹ.

Khoảng 100 triệu người Mỹ nhận khuyến cáo về thời tiết nắng nóng khi đợt sóng nhiệt gay gắt kéo dài sang ngày thứ năm và cả nước sắp đang bước vào cuối tuần đầu tiên của mùa hè. Ảnh: New York Times.

Hành khách mắc kẹt trong máy bay “delay” cũng có nguy cơ sốc nhiệt cao hơn do hệ thống điều hòa không khí ở máy bay bị quá tải trong thời tiết nóng, Newsweek đưa tin.

“Về cơ bản, không khí nóng ảnh hưởng tiêu cực tới máy bay theo hai hướng, kéo theo một số tác động bất lợi”, Michael Anthony, chuyên gia hàng không ở Florida (Mỹ), nói với Newsweek.

Máy bay khó cất cánh trong thời tiết nóng, do đó hành lý và thậm chí hành khách có khả năng bị cắt chuyến để giảm bớt trọng lượng.

Ngoài ra, hệ thống điều hòa không khí dựa hoàn toàn vào công suất từ động cơ phản lực và có thể trục trặc trên đường băng trong trường hợp trễ chuyến, khiến nhiệt độ tăng, vị chuyên gia cảnh báo thêm.

Các sân bay trên khắp khu vực chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng đang trải qua nhiệt độ thiêu đốt và dự kiến thời tiết còn nóng hơn nữa vào hai ngày cuối tuần 22-23/6. Sân bay Ronald Reagan ở Washington, D.C., dự kiến ghi nhận nhiệt độ 37,2 độ C vào này 23/6. Giới chức trách cũng cảnh báo nhiệt độ cao quá mức ở bang New Hampshire với mức 40,6 độ C hôm 20/6. Cảnh báo nhiệt độ cao cũng được đưa ra ở Boston, Massachusetts, nơi có mức nhiệt dự kiến là 34,5 độ C, nhưng cảm giác như 37,8 độ C.

Khuyến cáo về nhiệt độ cũng đã được đưa ra ở New York, nơi nhiệt độ cũng sẽ lên tới 37,8 độ ở nhiều nơi trong bang.

Những khó khăn đối với ngành hàng không do nhiệt độ tăng cao cũng diễn ra trên khắp thế giới. Tuần trước, hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Qatar ở Hy Lạp bị chảy máu cam và ngất xỉu khi điều hòa nhiệt độ của hãng bị hỏng trong thời tiết 38,9 độ C. Các hãng hàng không bị trễ chuyến suốt nhiều giờ ở sân bay Delhi (Ấn Độ) hôm 19/6 khi nhiệt độ lên tới 45 độ C, đánh dấu nhiệt độ bề mặt đường băng quá nóng để cất cánh.

Chuyên gia Anthony giải thích rằng lực nâng tạo ra khi máy bay cất cánh đến từ mật độ và áp suất không khí. Không khí nóng rất mỏng nên có mật độ và áp suất thấp hơn, khiến việc cất cánh khó khăn hơn.

Theo chuyên gia hàng không 29 tuổi này, máy bay phản lực cũng tạo ra ít lực đẩy về phía trước hơn trong không khí nóng. Nếu không có lực ban đầu đó, phương tiện cần đường băng dài nhằm tạo ra đủ lực để rời khỏi mặt đất.

Trong kịch bản tốt nhất, máy bay vẫn cần giảm bớt áp suất bằng cách loại bỏ một phần trọng lượng. Điều đó có nghĩa hành khách và hành lý nặng có thể bị cắt chuyến bay.

Đối với hành khách rơi vào tình huống mắc kẹt trên máy bay nóng bức, Anthony khuyên: “Nên uống nước đầy đủ và kiên nhẫn. Và đây không phải lỗi của tiếp viên hàng không”.

Vị chuyên gia cũng cho rằng những hành khách lo ngại về khả năng bị hủy chuyến và nguy cơ do nắng nóng nên tìm các chuyến bay từ sân bay lớn và ở độ cao thấp. Độ cao càng lớn, không khí càng mỏng, do đó nhiệt độ nóng hơn khiến máy bay càng khó bay lên hơn.