Máy bay gặp sự cố, bạn cuống cuồng, sau đó làm gì?

Không ai mong muốn gặp sự cố hàng không. Nhưng nếu không may rơi vào tình huống này, điều bạn cần làm là bình tĩnh và thực hiện các kỹ năng dưới đây.

Số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy 95,7% hành khách liên quan đến các vụ tai nạn máy bay từ năm 1983 đến năm 2000 đều sống sót, theo CNN. Thậm chí, trong 26 vụ tai nạn nghiêm trọng nhất thuộc giai đoạn này, hơn một nửa hành khách vẫn sống và tỷ lệ người tử vong tiếp tục giảm trong những năm sau đó.

Do đó, tai nạn, sự cố máy bay là điều không ai mong muốn, nhưng có lẽ điều này không quá nguy hiểm như bạn nghĩ. Nếu không may rơi vào sự cố hàng không hi hữu, bạn có thể chuẩn bị và thực hiện một số biện pháp giữ an toàn sau đây.

Chuẩn bị trước chuyến bay

Mặc quần áo thoải mái

Khi đi máy bay, bạn lưu ý chọn mặc quần áo thoải mái, che phủ phần nhiều cơ thể. Nếu xảy ra va chạm, cơ thể càng che phủ nhiều càng hạn chế khả năng bị thương nghiêm trọng hoặc bỏng. Quần áo cotton hoặc len được ưa chuộng vì ít bắt lửa hơn.

Mang giày dép hợp lý

Dép hay giày cao gót sẽ khiến bạn khó di chuyển nhanh trong trường hợp khẩn cấp. Lưu ý: Bạn không được mang giày cao gót trên máng trượt sơ tán vì chúng có thể làm chân bạn bị thương.

Chọn vị trí ngồi ở đuôi máy bay

Trong trường hợp máy bay rơi, hành khách ngồi ở đuôi máy bay có tỷ lệ sống sót cao hơn 40% so với những người ngồi ở các hàng ghế đầu tiên. Ngoài ra, việc thoát hiểm nhanh chóng mang lại cho bạn cơ hội sống sót cao nhất, vì vậy, ngồi càng gần lối thoát hiểm càng tốt.

Lắng nghe chỉ dẫn từ tiếp viên hàng không

Mỗi loại máy bay sẽ có hướng dẫn an toàn khác nhau. Nếu bạn ngồi ở hàng ghế thoát hiểm, hãy nghiên cứu cửa và đảm bảo bạn biết cách mở cửa nếu cần.

Xác định trước cửa thoát hiểm

Tìm lối thoát hiểm gần bạn nhất và đếm số ghế khoảng cách. Nếu máy bay gặp sự cố, có khói lửa, bạn phải mò mẫm tìm đường đến lối thoát hiểm. Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn biết lối thoát hiểm ở đâu và cách bạn bao xa.

Luôn thắt dây an toàn

Bạn hãy thắt dây an toàn đúng cách mọi lúc khi bạn ở trên máy bay.

Giữ an toàn trong tai nạn

Tựa người vào ghế trước mặt

Khi máy bay rung lắc, bạn hãy tựa đầu trực tiếp vào ghế trước mặt và đan các ngón tay ra sau đầu, ép cánh tay vào hai bên đầu để đỡ đầu. Nếu không có ghế trước mặt, bạn nên cúi người về phía trước và đặt ngực lên đùi, đầu đặt giữa hai đầu gối, bắt chéo tay trước bắp chân và nắm lấy mắt cá chân.

Cố gắng giữ bình tĩnh

Bạn có thể dễ dàng bị cuốn vào cảnh hỗn loạn khi có sự cố máy bay xảy ra. Tuy nhiên, hãy giữ bình tĩnh. Nhờ vậy, bạn sẽ có nhiều khả năng sống sót hơn.

Mặc áo phao nhưng không được thổi phồng

Nếu bạn thổi phồng áo phao trên máy bay, khi nước bắt đầu tràn vào, áo phao sẽ đẩy bạn lên trên nóc cabin và rất khó để bơi trở lại, khiến bạn bị mắc kẹt. Thay vào đó, bạn hãy nín thở và bơi ra ngoài máy bay, lúc này mới nên thổi phồng áo phao.

Đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước khi hỗ trợ người khác

Khi máy bay xảy ra sự cố, bạn chỉ có khoảng 15 giây hoặc ít hơn để bắt đầu thở qua mặt nạ dưỡng khí trước khi bất tỉnh. Hãy đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình, sau đó mới giúp đỡ mọi người xung quanh.

Sống sót sau sự cố

Bảo vệ bản thân khỏi khói

Lửa và khói là nguyên nhân gây ra tỷ lệ tử vong lớn nhất trong các vụ tai nạn máy bay. Khói trong đám cháy máy bay có thể rất dày và độc hại, vì vậy bạn hãy che mũi và miệng bằng một miếng vải để tránh hít phải khói. Nếu có thể, hãy làm ẩm miếng vải để bảo vệ thêm và cúi thấp người khi thoát hiểm để tránh khói.

Ra khỏi máy bay càng nhanh càng tốt

68% số ca tử vong do tai nạn máy bay là do hỏa hoạn sau khi va chạm, không phải do thương tích trong chính vụ tai nạn. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải ra khỏi máy bay ngay lập tức.

Di chuyển ít nhất 500 feet (152,4 m) ngược gió từ xác máy bay

Thông thường, hành khách ở gần máy bay để chờ cứu hộ. Tuy nhiên, bạn không nên ở quá gần. Cháy hoặc nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào sau khi máy bay rơi, vì vậy hãy giữ khoảng cách giữa bạn và máy bay. Nếu máy bay rơi ở vùng nước thoáng, bạn hãy bơi càng xa xác máy bay càng tốt.

Chờ cứu hộ

Bạn có nhiều cơ hội sống sót hơn nếu ở yên một chỗ. Đừng đi lang thang và tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc cố gắng tìm thứ gì đó gần đó.