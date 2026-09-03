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Bẫy bản năng

Dựa trên hàng triệu bộ dữ liệu, các nghiên cứu khoa học và những phân tích hành vi quy mô lớn, cuốn sách chỉ ra rằng con người rất dễ bị chi phối bởi thiên kiến nhận thức, ký ức chọn lọc và cảm xúc nhất thời. Thay vì khuyến khích người đọc sống như những cỗ máy, tác giả hướng dẫn cách kết hợp giữa dữ liệu và sự thấu hiểu bản thân để đưa những quyết định thông minh.

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Màu da đóng vai trò thế nào trên thị trường hẹn hò?

  • Thứ năm, 3/9/2026 20:33 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng rõ ràng về sự phân biệt màu da trong hẹn hò.

Tiếp tục với chủ đề các yếu tố bề ngoài ở một người có ảnh hưởng đáng lo ngại đến mức độ thành công của họ trên thị trường hẹn hò, các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng rõ ràng về sự phân biệt chủng tộc trong hẹn hò. Christian Rudder, một nhà toán học đồng sáng lập OkCupid, đã phân tích dữ liệu từ tin nhắn của hơn một triệu người dùng OkCupid. Ông mô tả những phát hiện này trong cuốn sách đầy cuốn hút của mình, Dataclysm.

Hai biểu đồ cực kỳ đáng lo ngại ở trang tiếp theo thể hiện tỷ lệ hồi đáp trên OkCupid khi những người đàn ông và phụ nữ dị tính thuộc các chủng tộc khác nhau gửi tin nhắn cho nhau. Nếu chủng tộc không có tác động đến quyết định hẹn hò, thì các con số trong biểu đồ phải hoàn toàn giống nhau.

Nói cách khác, một phụ nữ Da màu và một phụ nữ Da trắng khi gửi tin nhắn cho một người đàn ông da trắng phải có cơ hội nhận được hồi đáp ngang nhau. Nhưng thực tế lại rất khác biệt. Một phụ nữ Da màu có 32% cơ hội nhận được phản hồi từ một người đàn ông da trắng, trong khi một phụ nữ Da trắng có 41% cơ hội.

Hẹn hò ảnh 1

Tình yêu xoá đi mọi khoảng cách. Ảnh: Decide To Commit.

Nhìn tổng thể, có lẽ phát hiện đáng chú ý nhất trong dữ liệu là những khó khăn mà phụ nữ Mỹ gốc Phi phải đối mặt trên thị trường hẹn hò. Hãy để ý dòng thứ hai trong biểu đồ thứ nhất - đàn ông thuộc hầu hết mọi chủng tộc đều ít có khả năng trả lời tin nhắn từ phụ nữ Da màu hơn.

Cột thứ hai của biểu đồ thứ hai cho thấy phụ nữ Mỹ gốc Phi phản ứng như thế nào trước sự đối xử khắc nghiệt này của đàn ông: họ ít kén chọn hơn hẳn. Gần như với bất kỳ nhóm đàn ông nào gửi tin nhắn, phụ nữ Da màu đều có khả năng cao nhất sẽ trả lời.

Trải nghiệm hẹn hò của phụ nữ Da màu khác biệt đáng kể so với đàn ông da trắng. Đàn ông da trắng có khả năng cao hơn đáng kể trong việc nhận được phản hồi cho tin nhắn của họ. Điều này thể hiện rõ ở dòng cuối của biểu đồ thứ hai. Và đến lượt mình, họ lại kén cá chọn canh hơn, trở thành nhóm ít có khả năng nhất trong việc trả lời tin nhắn từ phụ nữ. Điều này có thể thấy trong cột cuối của biểu đồ thứ nhất.

Trong số nam giới, nhóm chủng tộc nhận được tỷ lệ hồi đáp thấp nhất chính là người Da đen và người gốc Á.

Các biểu đồ của Rudder rất thô sơ. Chúng chỉ thể hiện tỷ lệ hồi đáp tổng thể giữa các cặp chủng tộc khác nhau, nhưng không tính đến những khác biệt khác giữa các nhóm có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ này. Có thể một phần nguyên nhân khiến một số nhóm chủng tộc có xu hướng hoạt động tốt hơn hoặc kém hơn trên thị trường hẹn hò là do mức thu nhập trung bình của họ khác nhau.

Hitsch, Hortaçsu, và Ariely đã cố gắng điều chỉnh các yếu tố này. Họ phát hiện rằng khi tính đến những yếu tố khác, sự thiên vị đối với đàn ông gốc Á thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Vì đàn ông gốc Á ở Mỹ có mức thu nhập cao hơn mức trung bình-một yếu tố thường thu hút phụ nữ-nên việc họ nhận được tỷ lệ hồi đáp thấp đến vậy với các tin nhắn của họ càng đáng chú ý.

Các nhà nghiên cứu xác định rằng một người đàn ông gốc Á sẽ phải kiếm nhiều hơn đến 247.000 đôla thu nhập hàng năm mới có thể hấp dẫn ngang bằng với một người đàn ông da trắng đối với một phụ nữ da trắng trung bình.

Seth Stephens-Davidowitz/Bách Việt Books-NXB Phụ nữ Việt Nam

Hẹn hò Hẹn hò Tình yêu

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