Matthaus phẫn nộ vì cách Kompany đối xử với Muller

Muller, cầu thủ gắn bó lâu dài và là biểu tượng của Bayern, vào sân ở phút bù giờ thay cho Jamal Musiala nhưng không kịp chạm bóng trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chứng kiến điều này, huyền thoại bóng đá Đức, Matthaus đã thẳng thắn chỉ trích huấn luyện viên Vincent Kompany.

"Đây là một sự xấu hổ. Một huyền thoại như Muller không đáng phải chịu đựng cảnh này. Nếu là tôi, tôi sẽ cảm thấy thật sự nực cười. Chỉ để có thêm một lần ra sân ở Champions League? Thật không đáng", Matthaus nói.

Cựu tiền vệ của Bayern nhấn mạnh: “Muller là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử, và anh ấy không xứng đáng phải chịu đựng tình huống này. Cả đội có thể chọn một cầu thủ khác vào thay trong những giây cuối cùng đó”.

Đây là một lời chỉ trích mạnh mẽ phản ánh sự bất ổn trong vai trò của Muller tại Bayern. Mặc dù đã thi đấu ở câu lạc bộ gần hai thập kỷ và là trụ cột của đội bóng, mùa giải này, anh chỉ chơi trung bình 37,3 phút mỗi trận, và trong những trận đấu quan trọng, như cuộc đối đầu với Leverkusen, ngôi sao người Đức thậm chí không được ra sân.

Tương lai của Muller tại Bayern hiện vẫn chưa rõ ràng. Hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào mùa hè này, và mặc dù câu lạc bộ bày tỏ ý định gia hạn hợp đồng đến năm 2026, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào chính tiền đạo kỳ cựu người Đức.

Khi Harry Kane bị chấn thương trong trận đấu với Celtic, nhiều người mong chờ Muller sẽ được trao cơ hội để thể hiện mình. Tuy nhiên, Kompany lại quyết định đưa Kingsley Coman vào sân thay vì đặt niềm tin vào Müller. Câu hỏi hiện tại là: Liệu Müller còn chịu đựng được vai trò phụ này bao lâu nữa?

