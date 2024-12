Muller đi vào lịch sử Champions League

Trong chiến thắng 5-1 của Bayern Munich trước Shakhtar Donetsk ở lượt 6 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 11/12, Muller đóng góp 1 bàn thắng, bên cạnh các pha lập công của Michael Olise (cú đúp), Jamal Musiala và Konrad Laimer.

Theo Opta, chân sút người Đức đi vào lịch sử khi ghi bàn ở 16 mùa giải Champions League trong sự nghiệp, sánh ngang với Ryan Giggs và Cristiano Ronaldo. Muller chỉ còn kém Lionel Messi và Karim Benzema (cùng 18 mùa giải). Đáng chú ý, tất cả pha lập công này của Muller đều trong màu áo Bayern Munich.

Bàn thắng vào lưới Shakhtar Donetsk cũng là bàn đầu tiên của Muller ở Champions League mùa này. Trước đó, anh có một kiến tạo trước Dinamo Zagreb hôm 17/9.

Từ đầu mùa này, Muller ghi tổng cộng 4 bàn trên mọi đấu trường. Ngoài 2 bàn tại Champions League, tiền đạo 35 tuổi này còn có một lần “nổ súng” tại Bundesliga và ghi 2 bàn tại Cúp quốc gia Đức.

Muller chủ yếu sắm vai dự bị ở Bayern Munich trong mùa này. Anh mới chỉ có 2 trận đá trọn vẹn 90 phút (trước Eintracht Frankfurt và Stuttgart).

Hồi đầu mùa, HLV Vincent Kompany thừa nhận những lão tướng như Muller hay Manuel Neuer vẫn đóng vai trò quan trọng tại Bayern Munich. Ông nói: "Những huyền thoại tại CLB như họ vẫn luôn muốn cải thiện bản thân qua từng ngày. Tôi cảm thấy họ rất phấn khích và sẵn sàng thay đổi theo cách chơi của tôi".

Muller và Kompany từng là đối thủ trên sân cỏ mỗi khi Bayern Munich chạm trán Hamburg hay Man City. Ở đội tuyển quốc gia, Muller cùng các cầu thủ Đức cũng có dịp so tài với tuyển Bỉ của Kompany. Hiện tại, cả hai có mối quan hệ thầy trò tại sân Allianz Arena.

Chiến thắng trước Shakhtar giúp Bayern Munich duy trì vị trí trong top 8 đội dẫn đầu bảng xếp hạng Champions League. "Hùm xám" đang hướng tới mục tiêu giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội.

