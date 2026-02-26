Mặt hàng 'đến hẹn lại cháy' sau Tết Nguyên đán

Nhu cầu mua máy hút ẩm tăng gần 30 lần sau đợt nghỉ Tết. Hàng loạt cửa hàng cháy hàng, nhà phân phối cho biết lượng hàng nhập về tăng tới 10 lần.

Máy hút ẩm là thiết bị được nhiều người dùng khu vực miền Bắc lựa chọn để cải thiện chất lượng không khí trong giai đoạn sau Tết. Ảnh: LM.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, thị trường máy hút ẩm tại miền Bắc ghi nhận mức tăng trưởng đột biến. Theo đại diện hệ thống bán lẻ Giga Digital, lượng tìm kiếm và đặt hàng trên website tăng gần 30 lần so với tháng 1/2025. Tính riêng ngày 24/2, hệ thống này ghi nhận gần 5.000 máy hút ẩm được tiêu thụ.

Con số của một hệ thống phần nào phản ánh sức mua tăng cao trong những ngày nồm ẩm đỉnh điểm. Tình trạng "cháy hàng" xảy ra ở cả cửa hàng truyền thống lẫn sàn thương mại điện tử. Khi đi qua một số cửa hàng tại phố Thái Hà, Láng Hạ (Hà Nội), phóng viên ghi nhận phần lớn các loại máy hút ẩm dù công suất cao hay thấp đều đã hết hàng. Một số loại hiếm hoi có sẵn là mẫu công suất 60 L, với mức giá trên 8 triệu đồng và hơi thừa so với diện tích sử dụng phổ biến của chung cư.

Trên Shopee, Lazada, nhiều gian hàng thông báo hết hàng với các mẫu dung tích nhỏ. Những sản phẩm của các hãng quen thuộc, mức giá vừa phải như New Widetech, Lumias, Fujihome hiển thị hàng trăm tới cả nghìn lượt bán trên Shopee.

Nhà phân phối không kịp nhập hàng

Để đáp ứng nhu cầu, các đơn vị phân phối buộc phải điều chỉnh kế hoạch nhập hàng gấp. Rút kinh nghiệm từ đợt tăng nhu cầu đột biến cuối năm 2025, một số hãng đã chủ động tăng lượng nhập hàng lên gấp 10 lần so với các năm trước nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường.

Ông Nguyễn Minh Tân, Giám đốc hệ thống bán lẻ Giga Digital, cho biết xu hướng này tiếp tục diễn biến thị trường từ cuối năm 2025. "Cuối tháng 11 năm ngoái xuất hiện đợt ẩm trái mùa, làm gia tăng nhu cầu máy hút ẩm và tạo đà tăng trưởng cho thị trường", ông Tân cho biết. Trong giai đoạn cao điểm tháng 11/2025, hệ thống Giga Digital cũng bán hết sạch hàng chỉ sau 7 ngày.

Không chỉ các cửa hàng bán lẻ, nhà phân phối cũng lâm vào tình huống phải cân đối lượng hàng. Bà Nguyễn Hà, Giám đốc marketing công ty phân phối Hợp Long, cho biết các công ty thường nhập hàng và chuẩn bị mùa bán hàng tiếp theo vào tháng 9 hàng năm.

Một đại lý chuẩn bị máy hút ẩm để giao hàng ngay sau Tết. Ảnh: MH.

Tuy nhiên đợt nồm ẩm trái mùa cuối 2025 khiến đơn vị này phải nhập bổ sung sớm hơn nhiều so với kế hoạch, điều phối kho và làm việc với đối tác logistics để phục vụ nhu cầu cấp thiết. Trong những đợt nhu cầu mua sắm cao điểm, mỗi đợt hàng về, các đại lý đều phải đăng ký trước để đảm bảo lượng hàng bán cho khách.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nồm ẩm ở miền Bắc kéo dài đến hết 25/2, sau đó tiếp tục từ đầu tháng 3 kéo dài đến hết tháng. Trong những ngày này, độ ẩm không khí thường xuyên vượt mức 85%, kèm mưa phùn và sương mù dày đặc, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt người dân. Do vậy, nhu cầu sử dụng vẫn còn kéo dài thêm cả tháng.

Thị trường máy hút ẩm hiện có nhiều thương hiệu đa dạng, từ nhóm tên tuổi gia dụng quen thuộc như LG, Electrolux, Sharp tới những hãng mới hơn và tập trung vào tính năng thông minh như Xiaomi, New Widetech, Lumias, Dreame. Dòng sản phẩm bán chạy thường có mức công suất nhỏ, từ 10-12 L (lượng nước hút ẩm tối đa mỗi ngày).

Bà Nguyễn Phương Anh, đại diện thương hiệu Lumias, nhận xét thị hiếu người dùng đang có sự thay đổi rõ nét. Dòng máy có công suất 12 L vẫn bán chạy nhất nhờ mức giá dễ tiếp cận.

"Tuy nhiên, các dòng dung tích lớn hơn như 20L, 30L và 60L cũng đang được quan tâm và lựa chọn ngày càng nhiều, khi người dùng ngày càng ưu tiên khả năng hút ẩm mạnh và vận hành ổn định cho diện tích rộng", bà Phương Anh cho biết.

Theo số liệu nghiên cứu thị trường, Việt Nam tiêu thụ khoảng 400.000 máy hút ẩm chính ngạch (chưa thống kê máy hút ẩm dạng xách tay) trong năm 2025, tăng hơn 300% so với năm 2024. Các thương hiệu dẫn đầu thị phần máy hút ẩm gồm LG, Sharp, Lumias, Electrolux và Kangaroo.

Chọn máy hút ẩm như thế nào?

Thị trường hiện có nhiều phân khúc lựa chọn. Nhóm phổ thông gồm Nagakawa, Kangaroo, Fujie với mức giá từ 2,5 triệu đồng. Nhóm thông minh gồm Xiaomi, New Wide Tech, Lumias có thể điều khiển và theo dõi trạng thái qua smartphone, mức giá phổ biến 4-6 triệu. Nhóm cao cấp gồm LG, Electrolux, Sharp giá gần 10 triệu đồng, tích hợp lọc không khí và inverter tiết kiệm điện. Một số mẫu của LG còn được trang bị thêm ống sấy giày, mở rộng thêm tính năng sử dụng.

Nhóm sản phẩm có tính năng thông minh đang phổ biến dần do khả năng bật tắt từ xa, cài đặt chế độ thông qua ứng dụng nhà thông minh. Ngoài ra, đây cũng trở thành sản phẩm bán quanh năm chứ không chỉ tập trung vào mùa đầu năm mới như trước, bởi nhiều hãng hiện nay bổ sung thêm một số tính năng như lọc không khí với màng HEPA. Người dùng cũng dần ý thức hơn về yếu tố chất lượng không khí, vì nhà có độ ẩm ở mức 60-70% sẽ hạn chế ẩm mốc đồ điện tử, thiết bị gia dụng lẫn quần áo.

Ngoài công dụng chính, người dùng còn chỉ nhau cách sử dụng máy hút ẩm để làm khô quần áo, giày, đặc biệt là trong giai đoạn không khí có độ ẩm cao như sau Tết. Ảnh: LM.

Để chọn máy hút ẩm phù hợp, người dùng cần xác định diện tích và mức độ ẩm thực tế. Với căn hộ 80 m2 trong những ngày ẩm cao sau Tết, cần máy công suất ít nhất 30 L/ngày. Chọn công suất quá thấp sẽ khiến hiệu quả không đạt yêu cầu. Người dùng nên chọn máy có công suất cao hơn một chút so với nhu cầu thực tế để đảm bảo hiệu quả trong những ngày độ ẩm tăng đột biến.

Về độ ồn, những mẫu có độ ồn cao khoảng 70 dB sẽ tương đương tiếng vòi sen. Một số mẫu hoạt động yên tĩnh hơn với mức độ ồn khoảng 50 dB tương đương tiếng tủ lạnh. Người dùng nên tham khảo thông số này nếu đặt máy trong phòng ngủ. Có thể bật thêm quạt chế độ nhẹ để không khí trong phòng lưu thông tốt hơn khi sử dụng máy hút ẩm. Cửa phòng có thể hé nhỏ nhưng không nên mở quá to vì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hút ẩm.

Để giảm tần suất đổ nước, nên chọn máy có bình chứa dung tích lớn hoặc bố trí ống dẫn nước xả trực tiếp. Cách dùng hiệu quả là để máy chạy 3-4 tiếng rồi nghỉ 30 phút. Điều này giúp đảm bảo độ bền khi máy phải vận hành liên tục. Gần đây, nhiều dòng máy cũng có sẵn tính năng tạm dừng để người dùng không cần nhớ.