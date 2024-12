Masan vào top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2024

Nhờ chiến lược kinh doanh và tốc độ tăng trưởng tích cực, Tập đoàn Masan tiếp tục được vinh danh "Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2024" năm thứ 11 liên tiếp.

Top 50 là bảng xếp hạng giá trị và uy tín do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên, với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu từ Trường Kinh doanh Harvard. Bảng xếp hạng nhằm tìm kiếm và vinh danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bảng xếp hạng triển khai trên cơ sở đo lường kết quả kinh doanh các công ty liên tiếp 3 năm, dựa vào 3 chỉ số tăng trưởng gồm doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Kết quả đo lường nhằm đánh giá khách quan năng lực quản trị của doanh nghiệp.

11 năm vào top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Top 50 năm nay ghi nhận sự hiện diện mạnh mẽ của các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng như bán lẻ, tiêu dùng, ngân hàng và sản xuất.

Đơn cử là Tập đoàn Masan, đơn vị này tiếp tục được vinh danh Top 50 trong 11 năm liên tiếp. Thành quả này là ghi nhận của sự phát triển không ngừng của Masan, đạt được những tăng trưởng đột phá và bền vững, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. Trải qua hơn 28 năm hình thành và phát triển, Masan hiện là công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tiêu dùng bán lẻ. Masan đang sở hữu hơn 3.600 điểm bán trải dài khắp cả nước, phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của 100 triệu người tiêu dùng Việt.

Masan Group tiếp tục được vinh danh Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2024.

Năm 2024, tập đoàn này đánh dấu nhiều bước ngoặt trong chiến lược dồn lực cho mảng tiêu dùng bán lẻ, tăng tốc mô hình bán lẻ và IPO công ty Masan Consumer. Đồng thời, tập đoàn cũng đẩy mạnh nhiều chiến lược đổi mới sáng tạo, đầu tư công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng và đa dạng phục vụ tối đa cho nhu cầu nội địa cũng như xuất khẩu đến các thị trường lớn như Mỹ, Nhật, Australia, Hàn, Canada…

Mua thêm 7,1% cổ phần WinCommerce - tiến hành IPO Masan Consumer

Ông Danny Le - Tổng giám đốc Masan Group - cho biết: "WinCommerce đã và đang bước vào giai đoạn mang về lợi nhuận. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục tăng tốc khi chúng tôi đạt được mức tăng trưởng Like-for-Like, mở cửa hàng mới thành công và thúc đẩy sự phát triển của thị trường bán lẻ hiện đại Việt Nam trong trung hạn".

Khách hàng mua sắm tại WinMart.

Theo đó, WinCommerce (WCM) - công ty thành viên của Masan, cũng là đơn vị sở hữu và vận hành chuỗi bán lẻ hiện đại có quy mô lớn nhất cả nước, ghi nhận doanh thu tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý III/2024, đạt 8.603 tỷ đồng . Con số này được đóng góp chủ yếu bởi các mô hình cửa hàng mới Win (phục vụ người mua sắm ở thành thị) và WinMart+ Rural (phục vụ cho người mua sắm ở nông thôn). Lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng trong quý III/2024 - quý đầu tiên có lãi ròng kể từ thời kỳ Covid-19. Đây là dấu hiệu rõ ràng của một lộ trình gặt hái lợi nhuận bền vững trong thời gian tới.

Ngày 4/9, Masan công bố nhận chuyển nhượng 7,1% cổ phần WinCommerce từ SK Group. Việc gia tăng sở hữu tại WCM giúp Masan tăng cường khả năng kiểm soát và thúc đẩy tăng trưởng của hoạt động kinh doanh cốt lõi trong dài hạn.

Ở mảng hàng tiêu dùng, Masan Consumer - công ty thuộc hệ sinh thái Masan, đã thâm nhập gần như mọi ngóc ngách của thị trường Việt Nam, phục vụ 98% hộ gia đình Việt. Masan Consumer có mối quan hệ mật thiết với hơn 340.000 nhà bán lẻ truyền thống, 6.000 điểm bán thương mại hiện đại và sở hữu 5 thương hiệu mạnh có doanh thu trên 100 triệu USD /năm. Kết thúc quý III và 9 tháng năm 2024, Masan Consumer ghi nhận mức tăng trưởng 2 chữ số cả về doanh thu và lợi nhuận. Trong đó, lợi nhuận sau thuế quý III và 9 tháng đầu năm 2024 lần lượt tăng 14,5%, đạt 2.072 tỷ đồng và tăng 13,8% đạt 5.474 tỷ đồng .

Ngày 2/10, Masan Consumer công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai chuyển giao dịch cổ phiếu MCH từ sàn UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Trước động thái thông qua của cổ đông về kế hoạch niêm yết này, có thể thấy bước đi chiến lược này của doanh nghiệp đang đi đúng lộ trình đề ra. Đồng thời, việc IPO Masan Consumer thành công sẽ giúp nâng cao định giá của các cổ phiếu họ Masan như MCH, MSN và lộ trình này ngày càng rõ nét hơn.

Tăng cường chiến lược "Go global"

Đẩy mạnh chiến lược "Go global" từ năm 2023, nhãn hiệu Chin-Su của Masan đã đi ra thế giới với bộ gia vị dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Nước mắm Chin-Su Cá cơm biển Đông cũng đưa sản phẩm ra hàng loạt thị trường quốc tế như Mỹ, Canada, Australia, châu Âu, Hàn Quốc. Hay sản phẩm tương ớt Chin-Su Sriracha vượt qua hơn 400 thương hiệu tương ớt đang bán trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) Amazon để ghi danh vào “Top 10 best seller”. Tại Hàn Quốc, sản phẩm vượt qua hàng trăm nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới, đạt "Top 1 best seller" (sản phẩm bán chạy số 1) tại sàn TMĐT Coupang.

Năm nay, tương ớt Chin-Su cũng tạo "cơn sốt" khi phủ sóng tại Myeongdong - thiên đường mua sắm sôi động của Seoul, Hàn Quốc. Tại xứ sở hoa anh đào, bằng sự hiện diện tại những trung tâm sầm uất như Osaka hay Tokyo, Chin-Su tiếp tục ghi thêm dấu ấn trên hành trình lan tỏa hương vị Việt đến muôn nơi trong khẩu hiệu "Go global - Make Vietnamese foods global foods".

Các sản phẩm Chin-Su được thị trường quốc tế ưa chuộng.

Mới đây, Masan Consumer và Vietjet vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược để đưa Chin-Su Phở Story (nhãn hiệu thuộc Masan Consumer) lên phục vụ người dân và du khách trên các chuyến bay trong nước và quốc tế của Vietjet, góp phần quảng bá văn hoá Việt đến với thế giới.

Trong bối cảnh vĩ mô thách thức, việc Masan đạt được sự tăng trưởng, tiếp tục vào top 50 công ty hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam 2024, cho thấy tập đoàn này đang thực thi các chiến lược kinh doanh hiệu quả cùng với nền tảng kinh doanh cốt lõi và tài chính vững chắc, hứa hẹn một hành trình bứt phát tiếp theo trong thời gian sắp tới.