Martial từ chối rời Man Utd

Hôm 10/1, The Athletic đưa tin Martial từ chối lời đề nghị của nhiều CLB muốn có sự phục vụ của mình. Đáng nói, tiền đạo người Pháp sẽ hết hạn với Man Utd vào hè 2024.

Theo luật chuyển nhượng, Martial được tự do đàm phán với CLB mới ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Tuy nhiên, cựu tiền đạo AS Monaco vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai.

Mùa 2023/24, Martial gây thất vọng lớn. Sau 19 lần ra sân trên tất cả đấu trường, tiền đạo người Pháp ghi 2 bàn. Man Utd cũng quyết định không kích hoạt điều khoản gia hạn với Martial.

Trong trường hợp không thể đẩy Martial rời đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, Man Utd sẽ mất trắng tay săn bàn 28 tuổi vào hè này. Chưa rõ lý do Martial cương quyết trụ lại sân Old Trafford là gì.

Theo Goal, Martial từng trải qua gần 3 năm mà không có trận nào chơi trọn vẹn 90 phút. Tháng 1/2022, mũi nhọn này từng bị Man Utd đẩy sang Sevilla theo dạng cho mượn. Tại đây, cựu tiền đạo Monaco thi đấu rất nỗ lực, nhưng cũng không đủ ấn tượng để thuyết phục đội bóng vùng Andalusia mua đứt.

Martial gia nhập Man Utd từ AS Monaco vào năm 2015, ghi 90 bàn sau 317 trận trên mọi đấu trường sau đó. 5 năm đầu khoác áo "Quỷ đỏ", tiền đạo người Pháp chơi không đến nỗi tệ, đều kết thúc mùa giải với từ 8 bàn trở lên ở tất cả mặt trận. Nhưng sau đó, Martial khựng lại, thường xuyên dính chấn thương hoặc thể hiện phong độ phập phù.

