Marquinho viết tiếp di sản Champions League

Bàn thắng mới nhất của Marquinhos không chỉ mang ý nghĩa cho PSG, mà còn đưa anh sánh ngang cùng những hậu vệ huyền thoại từng để lại dấu ấn ở Champions League.

Marquinhos ghi bàn trong ngày PSG nhấn chìm Atalanta.

Champions League từ lâu vốn được xem là “sân khấu vàng” của những chân sút hàng đầu và các nhạc trưởng tài hoa, nhưng lịch sử giải đấu cũng ghi nhận không ít dấu ấn đến từ hàng thủ. Những bàn thắng của các hậu vệ không chỉ mang tính bất ngờ, mà nhiều lần còn thay đổi cục diện cả mùa giải.

Từ cú đánh đầu gỡ hòa phút bù giờ của Sergio Ramos ở chung kết 2014, cho đến siêu phẩm sút phạt của Roberto Carlos, vai trò của hậu vệ trong khâu ghi bàn chưa bao giờ là chuyện thứ yếu. Mới đây, PSG cũng có khoảnh khắc đặc biệt theo kịch bản ấy.

Trong trận mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương gặp Atalanta rạng sáng 18/9, đội trưởng Marquinhos mở tỷ số, đưa PSG vào thế trận thuận lợi. Và pha lập công này không chỉ giúp nhà vô địch khởi đầu suôn sẻ, mà còn đưa trung vệ người Brazil vươn lên vị trí đồng hạng 4 trong danh sách những hậu vệ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Champions League.

Thống kê từ Transfermarkt cho thấy, dẫn đầu danh sách là huyền thoại Real Madrid - Sergio Ramos. Với 17 bàn sau 142 trận, Ramos là biểu tượng của khả năng tạo đột biến từ hàng thủ, đặc biệt ở những trận đấu lớn. Đứng ngay sau là một ngôi sao khác của Bernabeu, Roberto Carlos, với 16 bàn sau 120 trận - thành tích gắn liền với những cú sút xa và pha bóng cố định kinh điển.

Vị trí thứ ba thuộc về Gerard Pique, cựu trung vệ Barcelona, người cũng sở hữu 16 bàn thắng nhưng sau 128 trận. Và ngay phía sau là Marquinhos, hiện có 10 bàn sau 108 trận cho PSG. Bàn thắng vào lưới Atalanta giúp anh vượt mặt huyền thoại Chelsea John Terry (10 bàn/109 trận) và cựu hậu vệ phải Barcelona Dani Alves (10 bàn/111 trận).

Xếp tiếp theo trong top 10 là Christian Panucci và Marcelo (cùng 9 bàn), trong đó Panucci đạt hiệu suất cao hơn khi chơi ít trận hơn. Cựu trung vệ Chelsea Alex đứng thứ chín với 8 bàn sau 66 trận. Khép lại danh sách là Ronald Koeman, huyền thoại Hà Lan nổi tiếng với những cú sút phạt “thần sấm”, với 7 bàn chỉ sau 23 trận.

Marquinhos không chỉ phòng ngự hay, mà còn ghi bàn giỏi.

Trong một giải đấu thường được định danh bởi những siêu tiền đạo, việc Marquinhos chen chân vào nhóm hậu vệ ghi bàn hàng đầu mang ý nghĩa đặc biệt. Nó không chỉ phản ánh sự bền bỉ và ổn định của anh trong màu áo PSG, mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của những trung vệ hiện đại: vừa là tấm lá chắn, vừa có khả năng mang lại sự khác biệt ở khung thành đối phương.

Từ Ramos, Carlos, Pique cho đến Marquinhos, những bàn thắng từ hàng thủ đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành điểm nhấn khó quên trong lịch sử Champions League. Và với việc PSG còn cả một chặng đường dài phía trước, đội trưởng người Brazil hoàn toàn có thể tiếp tục viết thêm những trang mới cho di sản ấy.