Mark Zuckerberg dựng tượng vợ hơn 2 m trong vườn nhà

Mark Zuckerberg gây sốt khi đặt làm một bức tượng khổng lồ về vợ mình, Priscilla Chan. Ông chia sẻ hình ảnh bức tượng trong vườn nhà lên trang Instagram cá nhân.

Trong bức ảnh chụp bức tượng đăng trên Instagram, CEO và đồng sáng lập Facebook, cho biết ông đang "mang truyền thống La Mã trở lại với việc tạc tượng vợ mình", The Guardian đưa tin.

Tác phẩm điêu khắc này được thực hiện bởi Daniel Arsham, nghệ sĩ đến từ New York, người đã hợp tác với nhiều thương hiệu như Tiffany và Dior.

Bức tượng Priscilla Chan có màu xanh lá cây và dáng vẻ như đang sải bước, với chiếc áo choàng bạc lớn tung bay phía sau.

Trong bức hình được chồng đăng, Chan đứng cạnh bức tượng điêu khắc chính mình, ước tính cao khoảng 2,1 m và được đặt dưới một cái cây. Trong phần bình luận, Chan viết: "The more of me the better?" (tạm dịch: Càng nhiều tôi càng tốt?) cùng với biểu tượng cảm xúc trái tim.

Priscilla Chan đứng cạnh bức tượng của chính mình. Ảnh: @zuck.

Vào thời La Mã, tượng đôi khi được làm để tưởng nhớ những người thân đã khuất hoặc để "nhắc đến những người họ hàng quan trọng và tạo nên những mối liên hệ có ý nghĩa".

Tạp chí People đã viết rằng Zuckerberg là "the ultimate wife guy!" (tạm dịch: Chàng 'wife guy' tuyệt nhất). Trên mạng xã hội, "wife guy" là cụm từ để miêu tả một người đàn ông nổi tiếng nhờ những nội dung đăng về vợ mình. Thuật ngữ này được áp dụng rộng rãi hơn cho những người đàn ông dùng vợ mình để nâng cao địa vị xã hội hoặc tư cách của họ trước công chúng.

Bức tượng đã nhận được phản ứng tích cực từ những người theo dõi Zuckerberg.

"Ôi trời, cô ấy may mắn quá", một người viết, trong khi tài khoản chuyên đăng ảnh người giàu và hàng xa xỉ thì viết: "Cái này cần phải được đưa vào viện bảo tàng", kèm theo biểu tượng cảm xúc vỗ tay.

Zuckerberg không đăng bức ảnh này lên Facebook, mặc dù gần đây vị tỷ phú đã đăng một đoạn video ghi lại cảnh anh lướt sóng trong khi mặc áo tuxedo.