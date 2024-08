Marco Reus có bến đỗ mới

Tiền vệ tài hoa người Đức chọn giải nhà nghề Mỹ MLS làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

Marco Reus chia tay bóng đá châu Âu ở tuổi 35. Ảnh: Reuters.

Truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận Marco Reus đồng ý gia nhập LA Galaxy theo dạng chuyển nhượng tự do. Reus sẽ sớm có mặt ở Mỹ trong những ngày tới để kiểm tra y tế và ký hợp đồng.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất. Nhà báo người Italy thông tin thêm: "Giao kèo của Reus kéo dài đến tháng 12/2025, kèm với tùy chọn gia hạn thêm một năm".

Mùa giải vừa qua đã là lần cuối tuyển thủ Đức khoác áo Dortmund. Giải nhà nghề Mỹ được đánh giá phù hợp cho buổi xế chiều sự nghiệp của Reus. Nhiều CLB ở Trung Đông hay Thổ Nhĩ Kỳ chèo kéo nhưng Reus từ chối, bởi khác biệt về văn hóa và môi trường sống.

Reus được xem như biểu tượng của Dortmund, khi gia nhập lò đào tạo của CLB năm lên 6 tuổi. Sau khi chuyển sang Borussia Monchengladbach thi đấu vào năm 2009, Reus trở lại Dortmund vào năm 2012.

Ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, nhiều CLB danh tiếng gửi đề nghị hấp dẫn tới cầu thủ sinh năm 1989, nhưng anh vẫn chọn ở lại Dortmund.