Marchand làm nên kỳ tích ở 200 mét hỗn hợp

Thành tích này giúp Marchand rút ngắn hơn một giây so với kỷ lục cũ 1 phút 54,00 giây do Ryan Lochte thiết lập từ năm 2011 - một cột mốc từng được xem là “bất khả xâm phạm”.

Marchand, 23 tuổi, chính là người từng xô đổ kỷ lục huyền thoại 400 m hỗn hợp của Michael Phelps tại giải vô địch thế giới ở Nhật Bản cách đây hai năm. Lần này, anh tiếp tục khiến giới chuyên môn choáng ngợp với màn trình diễn đỉnh cao tại giải vô địch bơi lội thế giới 2025.

“Thật sự tôi không thể tin nổi. Tôi biết mình có thể tiến gần kỷ lục cá nhân vì hôm nay cảm thấy rất sung sức, nhưng chạm mốc 1 phút 52 giây là điều quá tuyệt vời”, Marchand xúc động chia sẻ.

Sau khi giành 4 HCV cá nhân tại Olympic Paris 2024, Marchand từng tạm nghỉ thi đấu để hồi phục cả thể lực lẫn tinh thần. Anh chỉ trở lại đường đua vào tháng 5 và tuyên bố sẽ tập trung toàn lực cho các nội dung hỗn hợp tại Singapore, với mục tiêu phá kỷ lục của Lochte.

Buổi sáng cùng ngày, Marchand khởi động chiến dịch giải vô địch bơi lội thế giới với thành tích 1 phút 57,63 giây ở vòng loại. Anh quyết định “bung hết sức” ngay tại bán kết, thay vì giữ năng lượng cho chung kết, và chính sự mạo hiểm này đã mang về kết quả không tưởng.

“Vẫn còn một số chi tiết kỹ thuật tôi sẽ thảo luận thêm với HLV, nhưng nhìn chung tôi đã làm đúng những gì mình đặt ra”, Marchand cho biết.

Với màn phá kỷ lục ngoạn mục này, Marchand không chỉ khẳng định vị thế kình ngư số 1 thế giới ở nội dung hỗn hợp, mà còn tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử bơi lội với những cột mốc khiến người hâm mộ phải trầm trồ.

