Thương vụ siêu mất giá của Elon Musk

Giá trị thị trường của X hiện chưa bằng 1/4 số tiền mà tỷ phú Elon Musk và các nhà đầu tư đã bỏ ra để mua lại năm 2022.

Giá trị của mạng xã hội X sụt giảm mạnh. Ảnh: Bloomberg.

Vào năm 2022, Elon Musk đã mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD . Theo báo cáo tài chính mới nhất từ công ty đầu tư Fidelity, giá trị của mạng xã hội này sau khi đổi tên thành X chỉ còn 10 tỷ USD , tức chưa đến 1/4 số tiền mua lại ban đầu.

Theo Tech Crunch, các con số tài chính mới công bố từ nhà đầu tư cho thấy X Holdings đang phải chịu khoản lỗ nặng nề. Khi Musk mua Twitter vào 2 năm trước, Fidelity đã đầu tư 19,66 tỷ USD vào công ty thông qua quỹ Blue Chip của mình. Fidelity ước tính giá trị khoản đầu tư đã giảm tới hơn 78% kể từ thời điểm rót vốn, xuống còn 4,19 tỷ USD .

Đây không phải lần đầu tiên công ty đầu tư này phải nghiêm túc xem xét lại tình hình kinh doanh thực tế của X. Các con số tài chính của công ty cho thấy lịch sử định giá của X đang tiếp tục giảm mạnh.

Một năm sau khoản đầu tư ban đầu, giá trị của X đã giảm 65% và tiếp tục lao dốc qua mỗi quý. Vào cuối tháng 7, Fidelity định giá cổ phần của mình tại mạng xã hội của Elon Musk chỉ ở mức 5,5 tỷ USD .

Hiện tại, phần lớn nhà quảng cáo trung thành của Twitter đã rời bỏ nền tảng khi nó được đổi tên thành X. Những thay đổi mà Elon Musk thực hiện đối với mạng xã hội này đã “xua đuổi” nhiều đối tác quan trọng và khiến doanh thu của công ty đi xuống trầm trọng.

Trong một cuộc phỏng vấn vào cuối năm 2023, Musk đã nói với các nhà quảng cáo rằng họ phải tự lo liệu các vấn đề của riêng mình, thay vì đổ lỗi cho ông và nền tảng.

“Nếu ai đó định tống tiền tôi bằng quảng cáo, đe doạ tôi bằng tiền, thì hãy tự đi mà lo liệu”, CEO Tesla nói.

Ngoài ra, X đã mất một số lượng lớn người dùng khi nó bị ngừng hoạt động ở Brazil. Elon Musk đã gây chiến với một thẩm phán ở quốc gia này trước khi thua kiện. Sau đó, hàng triệu người dùng ở Brazil đã buộc phải tạo tài khoản trên các mạng xã hội khác.

Theo một số tài liệu nội bộ được New York Times trích dẫn, doanh thu của X trong quý II đã giảm 25% so với quý I của năm 2024, xuống còn 114 triệu USD và thấp hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này khiến những nhà đầu tư từng tin tưởng vào dự án của Elon Musk tại X phải bất an, trong khi giá trị của các khoản đầu tư ban đầu ngày càng sụt giảm.