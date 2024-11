Manchester United thời đại mới có gì khác

Ruben Amorim có màn ra mắt không trọn vẹn khi dẫn dắt Manchester United đến trận hòa 1-1 trước Ipswich Town, nhưng những thay đổi mà ông mang đến cho CLB bắt đầu thể hiện dấu hiệu. Dù kết quả không như mong đợi, sự khác biệt trong cách tiếp cận chiến thuật của Amorim đã phần nào lộ diện ngay từ những phút đầu tiên.

Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, người hâm mộ Manchester United thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ruben Amorim. Những bài hát như "Ruben Amorim, nah, nah, nah" vang lên khắp sân, thể hiện niềm tin vào tân HLV.

Cũng trong suốt trận đấu, Amorim liên tục thể hiện sự quan tâm đến các fan, vẫy tay gọi tất cả cầu thủ lại để cảm ơn người hâm mộ sau khi tiếng còi kết thúc vang lên. Đặc biệt, khoảnh khắc sau bàn thắng mở tỷ số của Marcus Rashford, toàn đội ăn mừng cùng nhau một cách đoàn kết, điều mà trước đây không phải lúc nào cũng thấy. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Amorim đang cố gắng tạo ra một môi trường gắn kết, nơi mà từng cầu thủ đều cảm thấy mình là một phần của tập thể.

Không giống với một số HLV ít thể hiện cảm xúc, Ruben Amorim khá bộc trực trên băng ghế huấn luyện. Khi Manchester United mở tỷ số, ông không bộc lộ sự vui mừng quá mức, nhưng những khoảnh khắc khác lại cho thấy ông rất chú ý đến từng tình huống trên sân.

Từ những lần giơ tay chỉ trích các cầu thủ mất bóng đến những cử chỉ đầy thất vọng với những pha chuyền bóng thiếu chính xác của Casemiro hay những yêu cầu thay đổi nhịp độ trận đấu, Amorim không ngần ngại thể hiện rõ cảm xúc của mình. Đây là cách ông thể hiện sự tập trung cao độ vào từng chi tiết nhỏ và mong muốn đội bóng duy trì sự kiểm soát và mạch lạc trong lối chơi.

Một trong những điều Amorim nhấn mạnh trong cuộc họp báo sau trận đấu là sự thiếu tập trung của các cầu thủ, đặc biệt trong việc chuyền bóng và quyết định tốc độ tấn công. Dường như, các cầu thủ vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi với hệ thống chiến thuật mới, khiến nhiều pha bóng mất kiểm soát và dễ dàng bị đối thủ phản công.

Amorim không ngần ngại thử nghiệm ngay từ trận đấu đầu tiên, khi sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 - một chiến thuật mà ông ưa thích từ thời còn dẫn dắt Sporting Lisbon. Sự chuyển đổi này không hề dễ dàng với các cầu thủ, đặc biệt là trong bối cảnh họ vừa trải qua một giai đoạn với nhiều thử nghiệm khác nhau dưới sự dẫn dắt của Erik ten Hag. Tuy nhiên, trong 20 phút đầu tiên, Manchester United đã di chuyển bóng nhanh hơn, đồng thời giữ đội hình khá chặt chẽ và không để đối phương khai thác được khoảng trống.

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian đó, đội bóng bắt đầu gặp khó khăn trong việc duy trì tốc độ chơi và gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ Ipswich với lối chơi pressing quyết liệt. Điều này cho thấy, dù Amorim cố gắng cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu, đội bóng cần thêm thời gian để làm quen với sơ đồ mới và cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự.

Sự xuất hiện của những cầu thủ dự bị trong hiệp 2 cũng phản ánh phần nào chiến thuật của Amorim. Trước khi thay người, ông ngồi xuống với các tiền đạo Joshua Zirkzee và Hojlund, chỉ dẫn họ cụ thể về các vị trí và yêu cầu chiến thuật.

Khi Zirkzee vào sân, Fernandes nhanh chóng chỉ dẫn anh cách di chuyển, và điều đáng chú ý là ngay lập tức Amorim xác nhận yêu cầu này. Điều này cho thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận của Amorim, với việc ông trực tiếp giao tiếp và hướng dẫn từng cầu thủ một cách chi tiết, thay vì chỉ đưa ra mệnh lệnh chung chung.

Ngoài ra, sự trở lại của Luke Shaw sau gần 9 tháng vắng mặt và sự xuất hiện của Manuel Ugarte cho thấy Amorim đang tìm cách tăng cường chiều sâu đội hình, đặc biệt ở khu vực giữa sân. Sự ra sân của Mason Mount, người mới trở lại sau chấn thương dài hạn, cũng là tín hiệu cho thấy Amorim tin tưởng vào khả năng của những cầu thủ có thể tạo ra sự đột biến trong lối chơi.

Dù Manchester United chỉ có được một trận hòa trong ngày ra quân dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim, những gì mà ông xây dựng rõ ràng là một hướng đi khác biệt và đầy tiềm năng. Tinh thần đoàn kết, sự quyết liệt trong việc thể hiện cảm xúc, chiến thuật mới mẻ và những điều chỉnh kịp thời trong trận đấu chính là những điểm sáng quan trọng cho tương lai của đội bóng.

Tuy nhiên, việc thích nghi với lối chơi của Amorim chắc chắn cần nhiều thời gian hơn nữa, và đây mới chỉ là bước đầu trong hành trình dài của HLV người Bồ Đào Nha tại Old Trafford.

