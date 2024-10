Manchester United phạm sai lầm không thể tha thứ

Fernandez, viên ngọc sáng giá bị chính đôi bàn tay tạo ra nó mài mòn. Manchester United, với những quyết định nhân sự sai lầm, tự mình đánh mất một tài năng trẻ đầy triển vọng. Giờ đây, khi chứng kiến Fernandez tỏa sáng rực rỡ tại Benfica, người hâm mộ "Quỷ đỏ" không khỏi tiếc nuối và đặt ra câu hỏi: Liệu có phải chúng ta đã đánh mất tương lai của mình?

Việc Manchester United liên tục chia tay những cầu trẻ đầy triển vọng trở thành vấn đề nhức nhối. Fernandez, với tài năng vượt trội, trở thành nạn nhân mới nhất của chính sách chuyển nhượng thiếu tầm nhìn của CLB. Việc bán cầu thủ này cho Benfica với giá 6 triệu euro, một mức giá quá rẻ so với giá trị thực, khiến người hâm mộ không khỏi phẫn nộ.

Manh mối rõ ràng nhất về sai lầm của Manchester United nằm ở màn trình diễn chói sáng của Fernandez tại Benfica. Tài năng sinh năm 2003 nhanh chóng chiếm một vị trí vững chắc trong đội hình chính và trở thành một trong những hậu vệ trái được săn đón nhất châu Âu. Đặc biệt, màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu với Atletico Madrid tại UEFA Champions League hôm 4/10 khiến nhiều CĐV "Quỷ đỏ" không khỏi thốt lên: Tại sao lại để một tài năng như vậy ra đi?

Câu trả lời có thể tìm thấy trong cách mà Erik ten Hag sử dụng đội hình của mình. Dưới thời chiến lược gia người Hà Lan, Fernandez không được trao nhiều cơ hội thi đấu, bất chấp việc đội hình của Manchester United thiếu hụt hậu vệ trái chất lượng. Trong khi đó, những cầu thủ khác như Brandon Williams, dù không có nhiều kinh nghiệm và phong độ ổn định, lại được ưu ái hơn.

Khi Fernandez được đưa vào đội hình trong chuyến du đấu năm 2023, anh không được ra sân trong ba trận giao hữu của đội một. Thay vào đó, Fernandez bị đẩy xuống đội trẻ để thi đấu ở trận thua 1-3 trước Wrexham tại San Diego (Mỹ). Những lần ra sân duy nhất của Fernandez dưới thời Ten Hag chỉ là trong các trận giao hữu đầu mùa giải, nhưng không đủ để tạo nên dấu ấn.

Một vấn đề lớn hơn là sự ưu tiên bất hợp lý dành cho Williams. Trong chuyến du đấu ở Mỹ, cầu thủ này bất ngờ được đá chính ở vị trí hậu vệ trái dù chỉ có 5 phút thi đấu trong 14 tháng trước đó. Ngược lại, Fernandez có một mùa giải thành công với 42 lần ra sân khi được cho mượn tại Preston và nhận giải cầu thủ trẻ hay nhất của câu lạc bộ.

Nhiều nguồn tin từ Manchester United cho biết trong chuyến du đấu năm 2023, ban lãnh đạo thông báo với Williams rằng cầu thủ này có thể rời câu lạc bộ. Tuy nhiên, hậu vệ sinh năm 2000 vẫn được đá chính trong các trận giao hữu, còn Fernandez chỉ ngồi trên băng ghế dự bị. Kết quả là, Williams sau đó gia nhập Ipswich Town theo dạng cho mượn ở mùa 2023/24, nhưng không được thi đấu thêm trận nào kể từ cuối tháng 12 và bị giải phóng hợp đồng vào tháng 7.

Trong khi đó, những lần cho mượn liên tiếp đến Granada và Benfica biến Fernandez thành một quân bài trong ván cờ chuyển nhượng đầy rủi ro của Manchester United. Sự thiếu nhất quán trong việc quản lý tài năng trẻ này khiến nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi về tầm nhìn lâu dài của câu lạc bộ.

Hè 2024, quyết định bán Fernandez trở thành một vết sẹo khó lành trong lịch sử chuyển nhượng của Manchester United. Với Luke Shaw thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, hàng hậu vệ trái của "Quỷ đỏ" trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, Fernandez, với tài năng vượt trội, tỏa sáng rực rỡ tại Benfica và trở thành mục tiêu săn đón của nhiều ông lớn châu Âu. Điều này càng làm nổi bật sự thiếu sáng suốt của ban lãnh đạo Manchester United.

Câu chuyện của Fernandez là bài học đắt giá, một hồi chuông cảnh tỉnh cho Manchester United. Việc vội vàng để vuột mất một tài năng trẻ như cầu thủ người Tây Ban Nha bộc lộ những hạn chế trong chính sách đào tạo trẻ của "Quỷ đỏ".

Mùa 2024/25, Fernandez tỏa sáng rực rỡ tại Benfica, và điều đó như một cái tát vào mặt những người quyết định bán anh. Câu chuyện của tài năng người Tây Ban Nha là bài học đắt giá cho Manchester United: việc đầu tư vào thế hệ trẻ không chỉ là một lựa chọn, mà còn là yếu tố sống còn để xây dựng một đội bóng mạnh mẽ và bền vững trong tương lai.

