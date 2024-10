Man Utd bị nghe lén phòng thay đồ

Manchester United gặp phải một sự cố nghiêm trọng khi phòng thay đồ của đội bóng bị cài thiết bị nghe lén trước trận đấu với Aston Villa.

CĐV muốn biết Ten Hag đã nói những gì trong phòng thay đồ đội bóng.

Theo The Sun, một chiếc điện thoại di động được cài đặt chế độ ghi âm tự động khi nhận cuộc gọi đã được đặt bí mật trong phòng thay đồ của đội khách, trong trận Aston Villa tiếp Manchester United thuộc vòng 7 Premier League hôm 6/10.

Chiếc điện thoại, nghi vấn có xuất xứ từ Trung Quốc, được cài đặt chế độ ghi âm siêu nhạy, chỉ cần một cuộc gọi đến là mọi âm thanh trong phòng thay đồ sẽ bị "bắt trọn". Thủ phạm thực hiện cuộc gọi đến chiếc điện thoại mà bản thân cài đặt trước đó, hòng hút trọn từng lời chỉ đạo chiến thuật của HLV Ten Hag.

Đáng nói, người này đã lẻn vào sân Villa Park sau trận đấu để thu hồi thiết bị nghe lén mà không bị ai phát hiện.

Sự cố này gióng lên hồi chuông báo động về vấn đề bảo mật tại các câu lạc bộ lớn ở Premier League. Đây là một vi phạm an ninh nghiêm trọng và đặt ra nhiều câu hỏi về cách thức người này có thể đột nhập vào phòng thay đồ của một trong những đội bóng hàng đầu nước Anh.

Một nguồn tin giấu tên chia sẻ với The Sun: "May mắn là không có thông tin quan trọng bị lộ, chỉ là trò đùa của một fan". Tuy nhiên, việc này chắc chắn gây lo lắng về vấn đề an ninh cho các đội bóng.

Sự việc đến vào thời điểm HLV Erik ten Hag đang chịu áp lực lớn sau khởi đầu không như mong đợi của Manchester United trong mùa giải này. Sau khi có tin đồn về cuộc họp khẩn về tương lai của ông trong thời gian nghỉ quốc tế, vụ việc càng làm tăng thêm căng thẳng. Tuy nhiên, Ten Hag hy vọng có thể xoay chuyển tình thế khi Manchester United tiếp đón Brentford cuối tuần tới.