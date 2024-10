Manchester United nhận bài học đắt giá

Quyết định này không gây ngạc nhiên sau chuỗi thành tích sa sút kéo dài. Song, nhiều người đặt câu hỏi tại sao Manchester United lại để tình hình kéo dài đến mức này khi có cơ hội để thay đổi từ mùa hè.

Trên thực tế, ban lãnh đạo United lên kế hoạch chia tay Ten Hag ngay trước trận chung kết FA Cup với Manchester City mùa trước. Dù kết quả trận đấu có ra sao, ban lãnh đạo cũng không có ý định giữ chân HLV người Hà Lan. “Quỷ đỏ” kết thúc mùa giải với vị trí thứ 8 tại Premier League, và những cuộc đàm phán với các HLV khác được tiến hành, thậm chí trước khi trận chung kết diễn ra.

Tuy nhiên, chiến thắng đầy bất ngờ trước Manchester City làm thay đổi tất cả. Manchester United có vẻ dao động, và một cơ hội "cứu vãn" bất ngờ được mở ra cho Ten Hag. Một số nhân vật trong ban điều hành mới do tập đoàn Ineos của Sir Jim Ratcliffe thành lập vẫn không mấy tin tưởng vào khả năng của Ten Hag, nhưng kết quả này khiến họ buộc phải cân nhắc lại.

Kế hoạch ban đầu của Manchester United còn bị ảnh hưởng bởi Kieran McKenna, người từng được kỳ vọng sẽ dẫn dắt CLB, quyết định tiếp tục ở lại Ipswich sau khi đưa đội bóng này thăng hạng từ Championship. Dù vậy, việc giữ lại Ten Hag không phải là quyết định dễ dàng. Manchester United vẫn tìm kiếm các HLV khác và thậm chí có những cuộc gặp gỡ quan trọng, trong đó phải kể đến cuộc gặp giữa Ratcliffe và Thomas Tuchel ở Monaco vào tháng 6.

Rõ ràng, Manchester United đã "nghiêng ngả" và cuối cùng "quay xe" với quyết định giữ Ten Hag. Tuy nhiên, chỉ sau bốn tháng, mọi thứ nhanh chóng đổ vỡ.

Sự bùng nổ ban đầu dần tan biến, và những vấn đề cơ bản từ việc thiếu lối chơi rõ ràng, các bản hợp đồng kém hiệu quả, cùng hiệu số bàn thắng thua tiêu cực lại nổi lên. Thay vì giải quyết vấn đề từ gốc rễ, Manchester United chỉ cố gắng "dời hạn" cho những rắc rối.

Tâm lý chần chừ này dường như ăn sâu vào văn hóa của CLB. Trước đây, Ed Woodward, cựu giám đốc điều hành của đội bóng, cũng từng mắc sai lầm tương tự khi để các HLV như José Mourinho hay Ole Gunnar Solskjaer tại vị quá lâu. Hành động này không chỉ kéo dài các vấn đề của đội bóng mà còn khiến họ mất đi nhiều cơ hội xây dựng lại từ sớm.

Giữa bối cảnh đầy rối ren đó, việc giữ Ten Hag khiến Manchester United rơi vào thế kẹt. Sự thất vọng tiếp tục dâng cao với những trận thua đáng xấu hổ trước Tottenham và Liverpool, và người hâm mộ ngày càng mất niềm tin vào HLV. Trải qua hai kỳ nghỉ quốc tế và chứng kiến Tuchel ký hợp đồng với tuyển Anh, “Quỷ đỏ” như lạc lối, thiếu động lực và quyết tâm.

Các chuyên gia cho rằng, Manchester United cần thay đổi văn hóa và phong cách lãnh đạo của mình, thay vì chờ đến khi mọi thứ sụp đổ rồi mới tính đến chuyện thay đổi. Đây có thể là bài học đắt giá Manchester United phải trả khi để những vấn đề của đội bóng kéo dài quá lâu, thay vì giải quyết chúng một cách dứt khoát.

Câu chuyện Ten Hag có thể được gói gọn trong tình huống VAR can thiệp trong trận thua 1-2 trước West Ham thuộc vòng 9 Premier League cuối tuần qua. “Quỷ đỏ” chơi khá tốt trong hiệp một và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không thể tận dụng.

Một đội bóng mạnh sẽ không để thua trận đấu này, và dù quyết định phạt đền cho West Ham có phần khắt khe, Manchester United tự chuốc lấy rắc rối. Những đường chuyền lỏng lẻo, dứt điểm thiếu chính xác và không thể đáp ứng thay đổi chiến thuật của đối phương là những dấu hiệu cho thấy Ten Hag không thể giúp CLB đối mặt với những thách thức.

Thậm chí, việc không sử dụng tiền vệ Manuel Ugarte - người mới gia nhập đội từ Paris Saint Germain - trong khi West Ham kiểm soát tuyến giữa cho thấy Ten Hag thiếu khả năng điều chỉnh từ băng ghế chỉ đạo. Cuối cùng, trận đấu lại xoay quanh một tình huống VAR gây tranh cãi, và dường như VAR giúp CLB đưa ra quyết định đúng đắn khi nhắc nhở đội bóng về tình trạng đáng báo động của họ.

Việc sa thải Ten Hag là bước đi đúng đắn và là bước tiến tích cực cho CLB. Đội bóng thoát khỏi ảo tưởng về một chiến thắng đơn lẻ trước Man City và bắt đầu nhận ra rằng điều họ cần là một chiến lược lâu dài hơn, thay vì phụ thuộc vào những "công thức tạm thời".

Trong một bức tranh lớn hơn, đây là lúc Manchester United cần thay đổi tư duy và cách tiếp cận. Ten Hag có thể là nạn nhân của sự kỳ vọng quá mức từ ban lãnh đạo, nhưng quyết định chia tay với HLV người Hà Lan cũng là lời cảnh tỉnh cho một đội bóng lớn cần nhiều hơn là những quyết định mang tính tạm bợ.

Quyết định chia tay Ten Hag mang lại hy vọng về một tương lai mới cho CLB. Họ đã học được bài học rằng chỉ những chiến lược bền vững mới giúp đội bóng trở lại đỉnh cao. Manchester United giờ đây cần một HLV có khả năng xây dựng lối chơi bền vững, biết tận dụng tối đa sức mạnh của các cầu thủ và giúp đội bóng tìm lại bản sắc đã bị lãng quên trong những năm qua.

Trong thế giới bóng đá ngày càng cạnh tranh và khắc nghiệt, Manchester United không thể chỉ dựa vào danh tiếng và quá khứ để tiến xa. Điều họ cần là sự quyết đoán, đổi mới và một tầm nhìn dài hạn. Quyết định sa thải Ten Hag là bước đi cần thiết, tuy nhiên quan trọng hơn, đó là cơ hội để CLB tái thiết lại đội bóng từ gốc rễ.

Giờ đây, khi đã thoát khỏi ảo tưởng và đối diện với thực tế, Manchester United cần một kế hoạch rõ ràng, một chiến lược bền vững và một ban lãnh đạo quyết tâm. Để làm được điều đó, CLB không thể lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Họ phải biết tận dụng cơ hội để quay lại cuộc đua, khẳng định vị thế và chứng minh rằng Manchester United vẫn là một đội bóng lớn với tham vọng không bao giờ tắt.

