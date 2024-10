Động thái gây chú ý của De Gea khi Ten Hag bị sa thải

Trên trang cá nhân, David De Gea bất ngờ đăng biểu tượng bàn tay chụm các ngón vào nhau. Trong văn hóa Italy, hành động chụm ngón tay vào nhau thường được sử dụng khi bạn không đồng ý, thất vọng hoặc không tin tưởng điều gì đó.

Động thái của De Gea xuất hiện chỉ vài giờ sau khi MU thông báo sa thải Erik ten Hag. Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là lời nhắn nhủ thủ môn này dành cho thầy cũ.

Sau khi kết thúc mùa giải 2022/23 với giải Găng tay vàng Premier League, De Gea bị MU thải loại. CLB chủ sân Old Trafford sẵn sàng ký hợp đồng mới với De Gea nhưng yêu cầu ngôi sao này đồng ý với 2 điều kiện, đó là phải giảm lương và chấp nhận dự bị cho một thủ môn mới. Trước những đòi hỏi từ ban lãnh đạo, De Gea quyết định rời Old Trafford sau 13 năm gắn bó.

Quyết định phũ phàng của MU khiến De Gea trải qua hơn một mùa giải thất nghiệp. Vừa qua, anh mới gia nhập Fiorentina và không mất nhiều thời gian để lấy lại phong độ đỉnh cao.

Ở lần ra sân gần nhất trước AS Roma, thủ môn 33 tuổi có 4 pha cứu thua xuất sắc, 35 lần chạm bóng, hoàn thành 17 đường chuyền ngắn chính xác và thực hiện 6 pha phát bóng dài thành công, tìm đến đúng vị trí đồng đội.

Sự có mặt của anh mang lại tính ổn định và tự tin cho hàng phòng ngự đội bóng áo tím. Những pha cứu thua đẳng cấp của cựu ngôi sao Man Utd không chỉ giúp Fiorentina giành điểm, mà còn tạo động lực cho toàn đội thi đấu với phong độ cao.

