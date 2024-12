Manchester United đụng Arsenal ở FA Cup.

Trong khi đó, Liverpool - đội dẫn đầu Premier League - tiếp đón Accrington Stanley đến từ League Two. Manchester City chạm trán đội bóng thuộc quyền sở hữu của các huyền thoại "Class of 92", Salford City - đội bóng dưới sự sở hữu của những huyền thoại Manchester United như Gary Neville, Ryan Giggs và David Beckham.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý khác là sự hiện diện của Tamworth, đội bóng không chuyên duy nhất còn lại trong giải, sẽ tiếp đón Tottenham sau chiến thắng kịch tính trước Burton Albion ở vòng hai. Cùng với họ, Dagenham & Redbridge, một đại diện khác đến từ National League, sẽ hành quân đến sân của Millwall tại Championship.

Vòng ba FA Cup sẽ diễn ra vào tháng 1/2025. Đây là thời điểm mà 44 đội bóng đến từ Premier League và Championship sẽ chính thức gia nhập giải đấu, cùng với 20 đại diện từ các giải đấu thấp hơn.

Một sự kiện đáng chú ý khác là trận đấu giữa Everton và Peterborough, nơi Ashley Young có thể sẽ đối đầu với con trai Tyler Young, người hiện thi đấu cho Peterborough. Ngôi sao của Everton đã bày tỏ sự phấn khích trên mạng xã hội khi chia sẻ rằng đây có thể là "giấc mơ thành hiện thực".

Ở các trận đấu khác, Chelsea tiếp đón đội bóng cuối bảng League Two, Morecambe, trong khi Newcastle United sẽ chạm trán Bromley, đội bóng đang chật vật tại League Two, trên sân nhà St James' Park.

