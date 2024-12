Amorim: 'Tôi không thích việc người hâm mộ hát tên mình'

HLV Ruben Amorim của Manchester United chia sẻ rằng ông cảm thấy không thoải mái khi người hâm mộ hát vang tên mình trên khán đài.

Thay vào đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mong muốn những lời cổ vũ được dành cho các cầu thủ.

Kể từ trận ra mắt trên băng ghế chỉ đạo gặp Ipswich Town, các cổ động viên Man United sáng tác bài hát "Ruben Amorim" dựa trên giai điệu của "Give It Up" và liên tục hát vang tại Old Trafford. Trong trận thắng 4-0 trước Everton hôm 1/12, bài hát này một lần nữa bao phủ khắp sân.

Tuy nhiên, Amorim khẳng định: "Tôi không thích bài hát đó. Tôi cảm thấy không thoải mái vì là HLV, tôi nghĩ người hâm mộ nên cổ vũ các cầu thủ và câu lạc bộ thay vì tôi. Tôi rất trân trọng tình cảm của họ, nhưng những gì quan trọng là sự ủng hộ dành cho đội bóng trên sân".

Amorim và các học trò sẽ đối mặt với thử thách lớn khi làm khách trước Arsenal vào giữa tuần này. HLV người Bồ Đào Nha đón nhận tin vui khi đội trưởng Bruno Fernandes kịp hồi phục chấn thương mắt cá và sẵn sàng ra sân.

Bên cạnh đó, tài năng trẻ Leny Yoro, tân binh trị giá 52,2 triệu bảng, cũng có thể góp mặt sau khi hồi phục chấn thương gãy chân. Đây là lần đầu tiên hậu vệ 19 tuổi người Pháp được điền tên vào danh sách thi đấu chính thức.

Amorim chia sẻ về Yoro: "Tôi rất hào hứng với tài năng của cậu ấy. Yoro là một hậu vệ hiện đại, nhanh nhẹn và giỏi chơi bóng trong những tình huống một đối một. Chúng tôi sẽ cẩn thận quản lý thời lượng thi đấu để giúp cậu ấy hòa nhập tốt hơn".

Trận đấu với Arsenal không chỉ là cơ hội để Amorim chứng minh năng lực khi đối đầu một đối thủ lớn, mà còn là phép thử quan trọng cho tham vọng của Man United trong mùa giải này. Liệu HLV trẻ tuổi người Bồ Đào Nha có tiếp tục mang lại những màn trình diễn thuyết phục, củng cố niềm tin từ người hâm mộ? Câu trả lời sẽ có tại Emirates.