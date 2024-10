Manchester United bị thổi oan penalty?

Trên Telegraph, cựu trọng tài Hackett nêu quan điểm: "Quyết định tệ nhất mà tôi từng thấy. Matthijs de Ligt không phạm lỗi với Danny Ings. Tất cả sửng sốt, quá kỳ lạ. Không bao giờ là một quả phạt đền. Ten Hag có mọi lý do để tỏ ra tức giận".

"Không phải một lỗi rõ ràng và hiển nhiên David Coote đã không thổi phạt đền. Michael Oliver (trọng tài phòng VAR - PV) nhìn thấy điều gì hơn thế? Một quyết định vô lý và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Có lẽ ông Coote cả nể Oliver nên không kiên định với quyết định ban đầu", ông Hackett nhấn mạnh.

Tối 27/10, trên sân London, MU để thua West Ham bởi quả phạt đền tranh cãi ở phút 89 khi De Ligt phạm lỗi với Danny Ings. Theo thông báo từ BTC Premier League, trọng tài Coote cho rằng tình huống va chạm chưa đủ để dẫn đến phạt đền. Tuy nhiên, tổ VAR tác động khiến ông Coote thay đổi quyết định.

Các cầu thủ MU còn cho rằng Ings dùng tay chơi bóng trước đó, nhưng trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định, dẫn đến bàn ấn định chiến thắng 2-1 trên chấm penalty của Jarrod Bowen cho đội chủ nhà ở phút 92.

"Trước mùa giải, đã có hướng dẫn rõ ràng rằng VAR chỉ can thiệp vào những lỗi rõ ràng và hiển nhiên. Tình huống này chắc chắn không phải như vậy", Ten Hag bức xúc. "Đây là lần thứ ba trong mùa giải chúng tôi phải chịu những quyết định bất công. Thật không công bằng cho Manchester United".

Dù vậy, MU cũng tự trách mình khi phung phí cơ hội. 11 điểm sau 9 trận với hiệu số bàn thắng bại âm 3 là thành tích cực tệ của Manchester United tại Premier League từ đầu mùa. "Quỷ đỏ" ghi được 8 bàn thắng, để thủng lưới 11 bàn, qua đó đứng tận vị thứ thứ 14.

