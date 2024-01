Man Utd không gia hạn với Varane

Tối 31/12, Daily Mail đưa tin Man Utd không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng với Varane. Như vậy, trung vệ người Pháp có quyền tự do đàm phán với CLB mới ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Hiệu lực ràng buộc giữa Varane và Man Utd sẽ hết hạn trong hè 2024.

Hiện có tin đồn Bayern Munich dành sự quan tâm cho Varane. Trong khi đó, Real Madrid cũng muốn chiêu mộ lại nhà vô địch World Cup 2018 để xây chắc hàng thủ đang bị cơn bão chấn thương tàn phá.

Phong độ của Varane ở Man Utd mùa này rất phập phù. Có thời điểm cầu thủ người Pháp bị đẩy lên ghế dự bị trong nhiều trận đấu. Đó cũng là lúc truyền thông Anh loan tin giữa Varane và HLV Erik ten Hag rạn nứt mối quan hệ - điều thuyền trưởng người Hà Lan sau này đã phủ nhận.

Varane gia nhập Man Utd từ Real Madrid vào hè 2021. Tại sân Old Trafford, trung vệ người Pháp nhận mức lương lên tới 340.000 bảng/tuần. Dù vậy, đóng góp của ngôi sao sinh năm 1993 cho CLB khá hạn chế.

Vấn đề lớn nhất của Varane nằm ở việc liên tục bị gián đoạn thời gian thi đấu vì chấn thương. Mùa 2023/24, nhiều cựu danh thủ Man Utd cũng chỉ trích ngôi sao người Pháp vì sa sút phong độ. Họ cho rằng Varane mất đi tốc độ cũng như sự nhạy bén trong các tình huống phòng ngự.

