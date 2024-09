Làm thế nào để thành công trong bóng đá? Có nhiều cách trả lời nhưng công thức chung là nếu đá tại giải cúp, đội bóng phải phòng ngự tốt hơn đối phương. Còn nếu đá giải vô địch đường trường, họ cần ghi nhiều bàn thắng hơn đối thủ.

Lấy Man City mùa trước làm ví dụ. Man City vô địch nhờ ghi đến 96 bàn. Arsenal xếp thứ 2 với hàng công tốt thứ 2 khi ghi 91 bàn. Liverpool xếp thứ 3 với hàng công ghi 86 bàn. Giữa ba đội bóng này nếu dùng số bàn thắng làm tiêu chí xếp hạng thay cho điểm số vẫn hợp lý.

Nếu fan của Man Utd cảm thấy chưa thuyết phục, hãy hồi tưởng lại 12 năm trước, lần gần nhất "Quỷ đỏ" vô địch giải Ngoại hạng Anh. Dưới thời của HLV Sir Alex Ferguson, Man Utd khi đó vô địch với 89 điểm, hơn Man City đến 11 điểm.

"Quỷ đỏ" cho gã hàng xóm phải thấy tâm phục khẩu phục nhờ hàng công hủy diệt hơn. Khi đó, Man Utd ghi 86 bàn, nhiều hơn Man City đến 20 bàn bất chấp khi đó Man City có Sergio Aguero trong đội hình.

Còn Man Utd hiện tại thì sao? Mùa giải trước, Man Utd chỉ ghi được 57 bàn thắng và "Quỷ đỏ" là đội có hàng công yếu nhất trong số các đội ở nửa trên bảng xếp hạng. Với hàng công như vậy, cộng với hàng thủ lọt 58 bàn (tệ nhất trong các mùa Man Utd tham gia giải Ngoại hạng Anh), vị trí thứ 8 cũng là xứng đáng với CLB.

Tại sao Man Utd lại không thể ghi bàn nhiều như Man City, như Arsenal, Liverpool hay với chính họ cách đây 12 năm. Vấn đề của Man Utd hiện giờ không có những chân sút giỏi, những tay săn bàn xuất sắc. Ngược lại, Man City có Erling Haaland, Arsenal sở hữu Bakayo Saka, Liverpool có Mohamed Salah.

12 mùa trước, khi Wayne Rooney bị chấn thương, HLV Alex Ferguson đưa về Robin Van Persie từ Arsenal. Hat-trick đầu tiên của chân sút người Hà Lan trong màu áo Man Utd là ngay trận thứ 2 khi đá trên sân Southampton.

Mùa giải ấy, Van Persie ghi 26 bàn cho "Quỷ đỏ" tại giải Ngoại hạng Anh để trở thành Vua phá lưới. Nếu Sir Alex không có cựu tiền đạo Arsenal, Man Utd đã không thể vô địch. Điều này cũng giống những lần vô địch trước khi "Quỷ đỏ" dựa vào hàng công mạnh thời Andy Cole, Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney.

Man Utd hiện giờ của HLV Ten Hag không có ai mang dáng dấp của những máy ghi bàn để làm điểm tựa. Mùa giải 2023/24, hai cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Man Utd là tiền vệ Bruno Fernandes và trung phong Rasmus Hojlund, mỗi người 10 bàn. Họ nằm ngoài top 20 tay săn bàn tốt nhất. Ngay cả chân sút Hwang Hee-chan của Hàn Quốc hay Chris Wood của New Zealand cũng ghi nhiều bàn hơn “Vua phá lưới” của nội bộ Man Utd.

Thiếu chủ công, các chỉ số chuyên môn khác của Man Utd tụt lại thê thảm khi phân tích chiều sâu. Theo dữ liệu của StatMuse, mùa giải trước, đội bóng của Ten Hag xếp thứ 16 về xG (bàn thắng kỳ vọng) với 54,06. Do vậy, ghi 57 bàn cũng là khá son cho họ.

"Quỷ đỏ" cũng xếp thứ 10 về số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương với 1.111 lần/38 trận - tức các cầu thủ Man Utd rất ít di chuyển vào cấm địa. Từ đó, họ chỉ xếp thứ 11 trong giải đấu về số dứt điểm hướng cầu môn (193); xếp thứ 12 về số bàn thắng ghi được từ các pha phản công với vỏn vẹn 3 bàn. Rõ ràng trong tay Ten Hag là những vũ khí cùn nên tính sát thương rất thấp.

Suy nghĩ đó có thể khiến ban lãnh đạo Man Utd rộng lượng với Ten Hag nên không sa thải ông hè qua. Thay vào đó, họ trao cho chiến lược gia người Hà Lan cơ hội và tiền để mua vũ khí mới. Thêm hàng chục triệu bảng được chi tiêu để mua tân binh.

Chỉ có điều, tướng quân giỏi phải có con mắt tinh đời để chọn mua vũ khí phù hợp cũng như biết mài giũa vũ khí có sẵn trong tay. Ten Hag có vẻ không giỏi điều này. Hai mùa của ông, Man Utd chi 200 triệu bảng cho việc chỉnh trang hàng công mà vẫn chưa đâu ra đâu.

Ba trận đầu mùa giải bộc lộ ra nhiều vấn đề. Sau các trận đấu với Fulham, Brighton và Liverpool, Man Utd chỉ ghi được 2 bàn, xếp áp chót về số bàn thắng (chỉ hơn Southampton). Man City đội ghi nhiều bàn nhất vẫn xếp thứ nhất với 9 bàn.

"Quỷ đỏ" cũng xếp thứ 10 về xG (4,64), xếp thứ 11 về số dứt điểm hướng cầu môn (12 lần) và xếp thứ 16 với tổng số dứt điểm (33 lần). Nhìn chung, Man Utd không tiến bộ hơn mùa trước.

Thậm chí, Bruno Fernandes còn sa sút hơn khi là người bỏ lỡ nhiều cơ hội lớn, Hojlund chấn thương chưa thể ra sân, Scott McTominay - người ghi bàn nhiều thứ 3 mùa trước - bị đem bán. Marcus Rashford mùa 2023/24 đã sa sút nhưng mùa này còn vô dụng hơn khi không có nổi cú sút nào sau 3 trận.

Bản hợp đồng lớn nhất mùa hè là Joshua Zirkzee đã có bàn thắng ra mắt nhưng sau đó lại tước 1 bàn thắng của Garnacho. Cựu chân sút Bologna cũng từ chối vai trò trung phong mà tự nhận mình phù hợp với vai trò 9,5 hơn.

Ten Hag đã có tiền bạc và thời gian - thứ xa xỉ nhất ở Premier League - nhưng vẫn không thể tìm ra vũ khí tốt nhất cho mình tại Man Utd. Khi làm khách của Southampton tối nay, CĐV Man Utd ắt hẳn sẽ nhớ tới Van Persie rồi Van Nistelrooy.

Giá như Nistelrooy có thể trẻ hơn 20 tuổi để xỏ giày vào sân giúp Ten Hag. Hay thực tế hơn là ước gì Nistelrooy thay Ten Hag vì cựu tiền đạo của Man Utd mới biết cách giúp đội bóng ghi bàn thay vì càm ràm.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.