Man Utd cạn tiền mua sắm

Theo The Guardian, Amorim sẽ phải "liệu cơm gắp mắm" trong khâu mua sắm nếu được ngồi vào ghế nóng sân Old Trafford. Ngân sách này được cho là rất ít ỏi trong bối cảnh MU cần thêm những gương mặt mới để cải thiện tình hình trên sân.

Kế hoạch chi tiêu của "Quỷ đỏ" cho tháng 1 bị giới hạn sau khi câu lạc bộ đã đầu tư khoảng 200 triệu bảng trong mùa hè 2024 để mang về một số tân binh như Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui và Manuel Ugarte nhằm củng cố đội hình.

Chưa kể, các quy định tài chính nghiêm ngặt về lợi nhuận và tính bền vững ở Premier League buộc MU cũng phải cân đối sổ sách. Điều này đồng nghĩa với việc nếu muốn tăng cường chi tiêu, đội chủ sân Old Trafford cần có nguồn thu từ việc bán cầu thủ. Tổng cộng họ tiêu tốn khoảng 600 triệu bảng trong 5 kỳ chuyển nhượng gần đây dưới thời Erik ten Hag.

Trong đội hình hiện tại, ngoại trừ các tài năng trẻ như Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund và Kobbie Mainoo được coi là “bất khả xâm phạm”, MU không có quá nhiều ngôi sao sở hữu giá trị chuyển nhượng cao. Trong đó, Marcus Rashford là một trong số ít cầu thủ có thể mang về một khoản thu lớn, ước tính khoảng 60 triệu bảng, nếu được cân nhắc để bán.

Với HLV Amorim, có nhiều dấu hiệu cho thấy ông quan tâm đến việc dẫn dắt MU. Tuy nhiên, việc ký kết hợp đồng sẽ ngốn của CLB thêm 8,3 triệu bảng để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng với Sporting Lisbon. Do đó, MU không còn nhiều tiền để trang trải chuyển nhượng vào giữa mùa.

"Quỷ đỏ" đang có phong độ rất tệ, chỉ thắng 4 trong 14 trận đầu mùa. Họ đứng ở vị trí thứ 14 trên BXH Premier League. Sau khi thua West Ham 1-2, MU quyết định sa thải Ten Hag và chuẩn bị bổ nhiệm Amorim.

