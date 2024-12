Cú sút xa? Với Real Madrid, đó là chuyện nhỏ

Real Madrid đang khiến cả La Liga choáng ngợp với lối chơi bùng nổ. Từ những cú sút xa đầy uy lực của Federico Valverde đến Kylian Mbappe, "Los Blancos" đang biến mọi khung thành đối phương thành mục tiêu của những "quả bom" chính xác.

Sevilla là nạn nhân mới nhất trong chiến thắng 4-2 tại Santiago Bernabeu, nơi Real Madrid phô diễn sức mạnh không chỉ bằng kỹ thuật mà còn từ những cú sút xa chết người. Đêm ở Madrid, Real Madrid chứng minh tất cả đã sai khi hoài nghi họ - sau khởi đầu chệch choạc đầu mùa.

Cách đây không lâu, Real Madrid từng loay hoay trong việc xuyên phá mành lưới đối thủ. Nhưng giờ đây, giải pháp đã xuất hiện: sút xa. Và họ không chỉ thực hiện nó một cách ngẫu hứng. Mỗi cú sút là kết quả của sự luyện tập kỹ lưỡng. Sau trận đấu, Mbappe chia sẻ: "Trong buổi tập trước mỗi trận, chúng tôi luôn tập những cú sút xa. Chúng tôi gọi chúng là những 'quả bom'".

Chính Mbappe là người khai hỏa đầu tiên trong trận gặp Sevilla. Cú sút từ khoảng cách ngoài vòng cấm của anh ở phút 25 mở tỷ số, khiến thủ môn Alvaro Fernandez hoàn toàn bất lực. Sau đó, đến lượt Valverde nâng tỷ số lên 2-0 bằng pha "nã đại bác" từ khoảng cách 35 mét, làm rung chuyển khung thành Sevilla.

Đây không phải những khoảnh khắc may mắn. Valverde hiện dẫn đầu La Liga với 5 bàn thắng từ ngoài vòng cấm, trong khi Mbappe cũng không kém cạnh với 3 lần lập công, ngang bằng Giovani Lo Celso của Real Betis.

Điều đáng nói hơn cả là mức độ khó khăn của các bàn thắng này. Theo công cụ phân tích Beyond Stats, cú sút của Mbappe chỉ có 6,3% khả năng thành bàn. Còn pha lập công của Valverde thậm chí còn ít cơ hội hơn, với chỉ 2,8%. Nhưng điều đó không ngăn cản những cầu thủ Real Madrid thực hiện những cú sút táo bạo.

Valverde, trong một tiết lộ thú vị, cho biết bàn thắng của anh là kết quả của một pha bóng được ban huấn luyện lên kế hoạch từ trước: "Đây là một pha dàn xếp được luyện tập. Họ luôn khuyến khích tôi thực hiện những cú sút như vậy".

Mbappe thì mang đến sự đổi mới. Chỉ sau 15 trận ở La Liga, anh có 3 bàn từ ngoài vùng cấm. Lúc khoác áo PSG và Monaco, tiền đạo người Pháp có 18 bàn thắng từ ngoài vùng cấm sau 246 trận tại Ligue 1.

Trước Sevilla, cú sút xa của Mbappe và Valverde không chỉ tạo lợi thế, mà còn làm thay đổi cục diện trận đấu. Mbappe chứng minh giá trị của mình bằng khả năng đột phá, với những cú sút biến khoảng cách xa thành lợi thế. Trong khi đó, Valverde lại tiếp tục khẳng định sự toàn diện khi không chỉ là "hậu vệ phải xuất sắc thứ ba thế giới" theo lời Ancelotti, mà còn là bậc thầy của những cú sút xa.

Real Madrid giờ đây không chỉ là đội bóng của những pha phối hợp sắc bén hay tốc độ từ các ngôi sao tấn công. Họ phát triển thêm một "vũ khí chiến lược": khả năng dứt điểm từ xa. Nếu những "quả bom" này tiếp tục trúng đích, La Liga sẽ phải đối mặt với một Real Madrid gần như bất khả chiến bại.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.