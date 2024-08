Khoảng hơn 10 năm trước, Man City được coi là đội bóng ồn ào tại thành phố Manchester. Sự ồn ào của họ liên quan đến các vụ chuyển nhượng huyên náo khiến dư luận chú ý.

Tuy nhiên, từ khi HLV trầm tính Pep Guardiola chuyển đến sân Etihad, Man City bớt dần sự ồn ào. Thời gian gần đây, Man City đang rất im ắng, tương phản với sự ồn ào của đối thủ cùng thành phố Manchester.

Gần một tháng sau trận chung kết Euro 2024 và các vụ mua bán đang diễn ra sôi động. Trong khi Man Utd hoàn tất những thương vụ trong tuần đầu tiên sau Euro 2024, động thái của Man City vẫn rất bình thản. Hợp đồng đáng chú ý nhất của họ là mua Savinho từ Troyes với mức giá 21 triệu bảng.

Mặc dù nhiều đội bóng như Man Utd có sự thay đổi cầu thủ đáng kể vào cuối mùa hè, đối với City mọi thứ coi như chuẩn bị xong. Điều đó không có nghĩa Man City chuẩn bị sơ sài mà chỉ càng cho thấy họ đã trong giai đoạn ổn định từ lâu, không cần phải nâng cấp (hay vá víu) quá nhiều vị trí như Man Utd, Chelsea...

Thử nhìn lại, ta có thể thấy đội hình của Pep toàn những người giúp họ vô địch Premier League, gần như nguyên vẹn đội hình giành cú ăn ba và 14 cầu thủ tham gia Euro 2024 - nhiều hơn bất kỳ đội nào khác.

Đó là lý do Man City có vẻ thoải mái với thực tế và hờ hững với thị trường chuyển nhượng. Họ sẽ chỉ thật sự mua người khi thấy cần thiết và giờ thì không có mục tiêu nào mà Man City cần thấy phải mua bằng mọi giá.

Nhiều người nghĩ rằng Man City thắt lưng buộc bụng vì sợ ngáo ộp là luật công bằng tài chính. Thực ra không phải vậy.

Chỉ riêng mùa hè này, Man City huy động được gần 60 triệu bảng Anh từ việc bán các cầu thủ. Trong số đó, duy nhất Sergio Gomez là cầu thủ đội một, người chỉ chơi 48 phút ở Premier League mùa giải trước.

Gomez được bán cho Sociedad với giá 8,4 triệu bảng. Trong khi đó, các sản phẩm của học viện mới mang về con số đáng kể: Taylor Harwood-Bellis cho Southampton (20 triệu bảng), Tommy Doyle cho Wolves (4,3 triệu bảng), Lewis Fiorini cho Stockport (1 triệu bảng), Liam Delap cho Ipswich (15 triệu bảng) và mới nhất là Alex Robertson cho Cardiff (1 triệu bảng).

Man City cũng kiếm được thêm 11 triệu bảng từ việc chuyển nhượng Douglas Luiz và Arijanet Muric nhờ chèn điều khoản khi bán cho Aston Villa và Burnley trước đây. Động thái chèn điều khoản đó thể hiện sự thông minh của Man City khi mua bán cầu thủ và giúp họ kiếm thêm tiền ngoài kế hoạch.

Đội bóng vô địch Anh có thể kiếm thêm hơn 80 triệu bảng nếu vụ bán Julian Alvarez cho Atletico được hoàn tất. Hồi đầu năm 2022, Man City phải chi khoảng 14 triệu bảng để mua chân sút người Argentina mà giờ giá cao hơn 5 lần. Do đó, chúng ta phải ngả mũ với đội ngũ phụ trách chuyển nhượng tại sân Etihad.

Với nguồn tài chính dôi ra từ hoạt động chuyển nhượng, Man City có thể yên tâm theo đuổi Bruno Guimaraes từ Newcastle hay bất kỳ tiền vệ nào mà không cần băn khoăn đến cán cân ngân sách.

Có thể coi đây là kỳ chuyển nhượng thành công, chứng minh hiệu quả vô song của Man City trong việc mua bán cầu thủ. Nó không những giúp CLB đoạn tuyệt với cụm từ “ồn ào”, mà còn xây dựng lộ trình tài chính bền vững của CLB trong những năm tới, giúp họ miễn nhiễm khỏi ám ảnh của Luật công bằng tài chính mà nhiều đội bóng khác đang vật lộn hay thậm chí là sa lầy.

Chính sách trên thị trường của đội chủ sân Etihad thành công đến mức kình địch Man Utd giờ đây phải bắt chước làm theo. Chẳng hạn, khi bán Willy Kambwala vào mùa hè này, Man Utd chèn điều khoản mua lại và phí bán vào hợp đồng.

Đó chính là bài của Man City giúp họ hưởng thêm 11 triệu bảng từ vụ chuyển nhượng Douglas Luiz (hưởng lợi từ Aston Villa bán cho Juventus) và Arijanet Muric (hưởng lợi từ Burnley bán cho Ipswich).

Man Utd hiện giờ cũng không còn chỗ cho những cầu thủ ngồi chơi xơi nước như trước đây. Alvaro Fernandez, Matej Kovar, Zidane Iqbal và James Garner phải dắt díu rời Old Trafford là những ví dụ về sự thay đổi chính sách dùng người gần đây.

Nhưng Man Utd còn một chặng đường dài trước khi họ có thể bắt đầu cạnh tranh với chuyên môn của hàng xóm trên thị trường chuyển nhượng. Không ai có thể trở nên lọc lõi trên thị trường chuyển nhượng trong một sớm một chiếu.

Bởi lẽ chính Man City cũng phải mất nhiều thời gian và tiền bạc mới tìm ra được mô hình hoàn hảo.

