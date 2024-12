Man City lộ rõ điểm yếu chí tử

Kết quả này không chỉ đẩy đội bóng của Pep Guardiola vào tình thế bất lợi trong cuộc đua vô địch Premier League mà còn vạch trần những điểm yếu chí mạng trong lối chơi của họ. HLV Oliver Glasner của Palace, bằng sự sắc sảo trong chiến thuật, đã cho thấy cách một đội bóng có thể khai thác những lỗ hổng của Man City.

Đây không chỉ là một trận đấu mang tính cột mốc cho Palace mà còn là bài học đắt giá cho các đội bóng khác trong hành trình đối đầu với nhà đương kim vô địch.

Đội hình Man City hiện tại rơi vào tình trạng báo động. Với bảy cầu thủ trụ cột như Rodri, Nathan Ake và Manuel Akanji gặp chấn thương, Pep Guardiola buộc phải dựa vào những cầu thủ vốn đã thi đấu quá tải. Kết quả là đội hình của Man City trở nên thiếu sắc bén và dễ tổn thương, đặc biệt khi đối diện với những đội bóng có lối chơi cường độ cao.

Guardiola không giấu được sự thất vọng khi phát biểu sau trận: “Chúng tôi chơi 15 phút cuối trận với chỉ 10 người trên sân (sau thẻ đỏ của Rico Lewis). Nhiều cầu thủ đã phải thi đấu quá nhiều, và chúng tôi đối đầu với một đội bóng có thể lực vượt trội. Điều đó thực sự khó khăn”.

Đội bóng của Pep, vốn nổi tiếng với khả năng kiểm soát bóng và sự chính xác trong từng đường chuyền, dần lộ ra những khoảng trống chết người cả trong phòng ngự lẫn phản công. Điều này khiến họ sa lầy, chỉ thắng được 1 trong 8 trận gần nhất ở mọi đấu trường, trong đó Manchester City phải nhận tới 6 thất bại.

Tại Selhurst Park, HLV Oliver Glasner đã tìm ra cách đánh bại "gã khổng lồ" Man City. Đó là cường độ và tốc độ. Dữ liệu phân tích chỉ ra rằng Man City hiện nằm trong nhóm cuối bảng Premier League về số lần chạy nước rút (125) và quãng đường di chuyển trong các trận đấu. Trong khi đó, Crystal Palace thuộc top 6 đội bóng có cường độ hoạt động cao nhất giải đấu.

Man City để đối thủ vượt mặt về số lần chạy nước rút trong 10/14 trận đấu trước vòng đấu này. Đáng chú ý, trong 4/6 trận mà họ thua, khoảng cách về số lần chạy nước rút giữa hai đội là lớn nhất.

Ngược lại, trong 8 chiến thắng Man City giành được, có đến 7 trận họ hoặc chạy nhiều hơn đối thủ, hoặc chỉ kém đối thủ không quá 2 km về quãng đường di chuyển.

“Chúng tôi biết mình có thể chơi với cường độ cao hơn Man City”, Glasner chia sẻ. “Họ rất mạnh trong việc kiểm soát bóng, nhưng những trận họ thua mùa này đều trước các đội bóng chơi nhanh và mạnh như Liverpool, Brighton hay Tottenham. Vì thế, chúng tôi tập trung vào cường độ, vào các pha chạy chỗ và gây áp lực”.

Crystal Palace sử dụng triệt để những cầu thủ tốc độ cao như Eberechi Eze và Ismaila Sarr để liên tục đẩy hàng thủ Man City vào trạng thái bối rối. Chính từ các pha phản công nhanh, họ mở ra không ít cơ hội nguy hiểm trước khung thành Ederson.

Với sự vắng mặt của Rodri và Mateo Kovacic, Man City buộc phải sử dụng Ilkay Gundogan ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Nhưng ở tuổi 34, khả năng che chắn không gian và ngăn chặn các đợt phản công của anh đã không còn như trước.

“Man City chơi với sơ đồ 4-1-4-1, và điều này để lộ nhiều khoảng trống bên cạnh Gundogan”, Glasner phân tích. “Chúng tôi yêu cầu các cầu thủ khai thác những khu vực đó bằng các đường chuyền nhanh hoặc các pha bóng dài”.

Bàn thắng mở tỷ số của Crystal Palace đến từ đúng khoảng trống mà Glasner nhấn mạnh. Will Hughes thoải mái nhận bóng và kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, tạo nên một thế trận khiến hàng thủ Man City liên tục bị đặt vào tình trạng báo động.

Trước trận đấu này, Man City chỉ để thủng lưới một lần từ các tình huống cố định, nhưng Palace biến yếu tố này thành điểm tựa. Không có những "lá chắn" cao lớn như Rodri, Nathan Ake hay Manuel Akanji, khả năng chống bóng bổng của Man City bị suy giảm rõ rệt.

Crystal Palace tận dụng tối đa điều đó. Maxence Lacroix, một trung vệ cao lớn, dễ dàng chiến thắng Kyle Walker trong pha tranh chấp và ghi bàn từ quả phạt góc của Will Hughes.

“Chúng tôi biết họ thiếu vắng những cầu thủ giỏi không chiến, và đó là cơ hội lớn để khai thác. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho các tình huống bóng chết”, Glasner tự hào chia sẻ.

Trận hòa 2-2 trước Crystal Palace không chỉ khiến Man City bị Arsenal và Liverpool bỏ xa trong cuộc đua vô địch mà còn phơi bày công thức để đánh bại họ: cường độ cao, khai thác khoảng trống và tận dụng bóng chết.

Pep Guardiola sẽ phải đối mặt với bài toán khó. Dù sự trở lại của các trụ cột như Rodri và Nathan Ake có thể giúp Man City cải thiện, những vấn đề về thể lực và phong độ vẫn là rào cản lớn. Trong khi đó, Arsenal, Liverpool và Chelsea đều đang chờ cơ hội gia tăng khoảng cách.

Crystal Palace đã chứng minh rằng ngay cả những đội bóng mạnh nhất cũng có điểm yếu. Câu hỏi đặt ra là liệu Pep Guardiola có kịp điều chỉnh để giữ lại cơ hội bảo vệ ngôi vương hay không. Cuộc đua Premier League mùa này, nhờ đó, càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

