Chuyện gì đang xảy ra với ngôi sao 100 triệu bảng?

Lần cuối cùng Grealish ăn mừng bàn thắng cho Manchester City là vào ngày 16/12/2023, trong trận hòa 2-2 với Crystal Palace. Kể từ đó, anh chơi hơn 1.500 phút bóng đá nhưng không ghi được bàn thắng nào, một con số đáng thất vọng đối với một cầu thủ được kỳ vọng sẽ mang lại sự khác biệt.

Grealish gia nhập Man City trong mùa hè 2021 với mức giá kỷ lục cho một cầu thủ Anh, 100 triệu bảng, và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của Pep Guardiola. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh tại Etihad không phải lúc nào cũng êm đềm.

Mùa giải 2022/23, mặc dù không ghi được nhiều bàn thắng, Grealish thể hiện sự trưởng thành vượt bậc, đóng vai trò quan trọng trong chiến tích giành cú ăn ba của Man City, bao gồm chức vô địch Premier League, FA Cup và Champions League. Grealish có 50 lần ra sân, góp mặt vào cả hai chiến thắng quan trọng trước Arsenal giúp Man City vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đồng thời góp phần không nhỏ vào chiến tích châu Âu của đội bóng.

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh gặp một số khó khăn trong mùa giải 2023/24. Chấn thương khiến Grealish không thể duy trì phong độ ổn định. Mùa trước, anh phải nghỉ 15 trận do gặp phải các vấn đề về cơ và gân khoeo. Những chấn thương này làm gián đoạn thời gian thi đấu, và ngay cả khi ra sân, Grealish không thể hiện được sự sắc bén như khi còn khoác áo Aston Villa.

Mặc dù đã có 10 lần ra sân tại Premier League mùa 2024/25, Grealish chỉ chơi trọn vẹn 90 phút một lần, trong chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest. Điều này phản ánh sự thiếu ổn định trong phong độ của anh. Mặc dù luôn được Pep Guardiola tin tưởng và giao cho một vai trò quan trọng, Grealish vẫn chưa thể lấy lại hình ảnh của một cầu thủ đã từng thi đấu xuất sắc trong mùa giải giành cú ăn ba.

Một trong những lý do khiến Man City chi ra một khoản tiền lớn để chiêu mộ Grealish chính là khả năng dẫn dắt lối chơi và tạo cơ hội cho đồng đội, thay vì là một "sát thủ" ghi bàn. Mùa giải cuối cùng ở Aston Villa, Grealish ghi được 6 bàn, và tại Premier League, anh có tổng cộng 26 bàn sau 180 trận đấu.

Tuy nhiên, số lượng bàn thắng luôn không phải là yếu tố nổi bật trong lối chơi của anh. Grealish chủ yếu được biết đến với khả năng cầm bóng, tạo ra đột phá và làm tường cho các đồng đội, chứ không phải là người thường xuyên ghi bàn.

Dù vậy, Grealish vẫn duy trì được phong độ tốt trong màu áo đội tuyển quốc gia. Sau khi bị loại khỏi đội hình tham dự Euro 2024 của Gareth Southgate, Grealish tìm lại sự tự tin dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Lee Carsley, ghi hai bàn trong ba trận đấu, điều này cho thấy khi chơi ở một vai trò tự do, Grealish vẫn có thể tỏa sáng.

Gần đây, Pep Guardiola bắt đầu thử nghiệm một vai trò mới cho Grealish. Sau một chuỗi trận không thắng, Guardiola quyết định sử dụng cựu ngôi sao Aston Villa ở vị trí tiền vệ tấn công, một vai trò mà anh từng chơi rất thành công tại Aston Villa. Đây là một sự điều chỉnh đáng chú ý.

“Thứ bóng đá của chúng tôi luôn được xây dựng từ tuyến giữa. Các tiền vệ tạo ra nhịp độ và lối chơi của đội bóng - chúng tôi đã kiểm soát trận đấu và Graelish mang lại tốc độ cho chúng tôi. Khi cần tăng tốc và kiểm soát, cậu ấy làm rất tốt. Tôi rất vui vì Grealish. Tôi biết phẩm chất của cậu ấy. Grealish ấy có thể chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, có thể giữ bóng, phá vỡ các tuyến và có sự điềm tĩnh”.

Với sự thay đổi này, có vẻ Grealish dần tìm lại được phong độ. Vai trò mới có thể là chìa khóa giúp anh phát huy hết khả năng và trở lại với những màn trình diễn ấn tượng như trong mùa giải ăn ba của Man City.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn là liệu Grealish có thể tìm lại được bản năng ghi bàn và trở thành một ngôi sao thực sự tại Man City hay không? Với sự hỗ trợ từ Guardiola và những thay đổi trong vai trò, Grealish vẫn còn cơ hội để chứng minh mình xứng đáng với số tiền mà Man City đã bỏ ra.

Mùa giải này vẫn còn dài, và nếu Grealish có thể duy trì phong độ và thể hiện sự linh hoạt trong vai trò mới, anh hoàn toàn có thể trở lại là một cầu thủ chủ chốt trong đội hình của Pep Guardiola. Dù chưa thể ghi bàn, Grealish vẫn có thể đóng góp vào thành công chung của Man City nếu anh tìm lại được sự tự tin và phong độ đã giúp anh trở thành một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất tại Premier League.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.