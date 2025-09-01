Man City đồng ý cho Inter Milan mượn hậu vệ

Hậu vệ Manuel Akanji đạt thỏa thuận gia nhập Inter Milan, trong khi Manchester City cũng chấp thuận để anh sang Inter theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

Akanji không còn chỗ đứng tại Manchester City.

Theo tiết lộ ban đầu từ nhà báo Fabrizio Romano, Inter Milan gửi đề nghị mượn Akanji tới Man City. Về phía cầu thủ người Thụy Sĩ, có thêm thông tin cho rằng anh đồng ý với viễn cảnh gia nhập đội bóng áo sọc xanh-đen.

Những cập nhật tiếp theo từ Romano cho biết hai CLB đạt thỏa thuận về mức phí mượn 2 triệu euro, kèm điều khoản mua đứt trị giá 15 triệu euro. Tuy nhiên, điều khoản này chỉ trở thành bắt buộc trong những điều kiện ngặt nghèo. Trước mắt, Akanji sẽ tiến hành kiểm tra y tế sau khi đạt thỏa thuận cá nhân với Inter.

Nếu thương vụ được hoàn tất, Inter sẽ có thêm một trung vệ giàu kinh nghiệm, từng chứng tỏ năng lực ở cả Premier League lẫn Champions League, giúp họ gia tăng chiều sâu trong hành trình chinh phục các danh hiệu mùa này.

Về phía Man City, sự ra đi của Akanji sẽ là một thay đổi đáng kể ở hàng thủ. Đội bóng sẽ không ngay lập tức bổ sung người thay thế, mà dựa vào Ruben Dias, John Stones, Nathan Ake, Josko Gvardiol và Abdukodir Khusanov để gánh vác nhiệm vụ phòng ngự.

Trung vệ người Thụy Sĩ trở thành tâm điểm của những đồn đoán trong nhiều tuần qua, khi hàng loạt câu lạc bộ châu Âu theo dõi tình hình của anh. Đầu tháng này, báo chí từng liên hệ Galatasaray và AC Milan, bên cạnh cả Crystal Palace và Tottenham.

Akanji từng đóng vai trò quan trọng trong mùa giải ăn ba lịch sử của Man City cách đây hai năm, nhưng hiện tại vị thế của anh dưới thời Pep Guardiola đang bị đặt dấu hỏi, trong bối cảnh CLB tìm cách gia tăng chiều sâu lực lượng.