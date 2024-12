Man City đặt cược vào Kimmich

Đích ngắm của chiến lược gia 53 tuổi là một ngôi sao quen thuộc từ đội bóng cũ, người có thể thay đổi cục diện đội hình và vực dậy phong độ của nhà đương kim vô địch Champions League.

Manchester City đang trải qua giai đoạn khó khăn chưa từng thấy kể từ khi Guardiola nắm quyền. Trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng của ông chỉ giành được 1 chiến thắng. Với một đội bóng đã quen với việc chinh phục, đây thực sự là một cú sốc.

Hệ quả của chuỗi trận sa sút này đã lộ rõ. Tại giải quốc nội, Man City bị loại khỏi Carabao Cup bởi Tottenham và tụt xuống vị trí thứ 5 tại Premier League, kém đội đầu bảng Liverpool 9 điểm. Điều đáng lo hơn là Liverpool còn một trận chưa đấu, và khoảng cách có thể bị nới rộng lên 12 điểm.

Ở Champions League, tình hình thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Sau 6 vòng đấu, Man City chỉ thắng 2, hòa 2 và thua 2, đứng thứ 22 trong bảng xếp hạng tổng. Việc giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội giờ đây là nhiệm vụ rất khó khăn. Đáng chú ý, trận đấu sắp tới với PSG sẽ quyết định số phận của đội bóng. Một thất bại có thể khiến Man City không còn cơ hội dự vòng playoff.

Nguyên nhân chính của cơn khủng hoảng này đến từ sự vắng mặt của Rodri. Cầu thủ vừa đoạt Quả bóng Vàng phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải vì chấn thương. Ngôi sao người Tây Ban Nha không chỉ là trái tim trong lối chơi mà còn là cầu nối chiến thuật của Man City, điều mà các cầu thủ khác trong đội hình hiện tại không thể thay thế.

Trong bối cảnh đó, Guardiola chuyển sự chú ý sang thị trường chuyển nhượng mùa đông và tìm đến Joshua Kimmich - một cầu thủ từng là "phát hiện" của ông khi còn dẫn dắt Bayern Munich. Theo Bild (Đức), Man City đang nghiêm túc theo đuổi Kimmich, người hiện còn hợp đồng với Bayern đến năm 2025.

Tiền vệ người Đức khẳng định vị trí của mình là một trong những cầu thủ xuất sắc thế giới ở tuyến giữa. Anh không chỉ có kỹ thuật hoàn hảo, khả năng đọc trận đấu xuất sắc mà còn từng được Guardiola đánh giá là "một tài năng đặc biệt".

Kimmich cũng không giấu giếm ý định xem xét tương lai của mình ngay trong mùa đông này. Trong một cuộc phỏng vấn với ZDF, anh chia sẻ: “Tôi sẽ ngồi lại với CLB vào mùa đông và đánh giá tình hình toàn diện. Tháng 1 sẽ là thời điểm tôi đưa ra quyết định cuối cùng”.

Những phát biểu này mở ra cơ hội cho Man City. Việc Guardiola có thể tái hợp với Kimmich sẽ không chỉ giúp đội bóng lấp đầy khoảng trống ở tuyến giữa mà còn tạo thêm chiều sâu chiến thuật.

Tuy nhiên, việc chiêu mộ Kimmich không hề dễ dàng. Bayern Munich chắc chắn không muốn để mất một trong những ngôi sao sáng nhất của mình vào giữa mùa giải. Ngoài ra, Man City cũng phải đối mặt với áp lực từ luật Công bằng Tài chính, đặc biệt khi chi tiêu lớn trong thời điểm hiện tại có thể gây ra hệ lụy lâu dài.

Guardiola đang ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Nếu không nhanh chóng xoay chuyển tình thế, Man City không chỉ đứng trước nguy cơ mất chức vô địch Premier League mà còn có thể sớm bị loại khỏi Champions League.

Kimmich có phải là "cứu tinh" mà Pep Guardiola đang tìm kiếm? Nếu Man City thành công trong thương vụ này, đây có thể là bước ngoặt để họ tìm lại ánh hào quang. Nhưng nếu thất bại, Pep sẽ phải đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình.

