Haaland rục rịch chia tay Man City

Haaland vẫn là điểm sáng mùa này khi ghi 18 bàn trong 23 trận trên tất cả đấu trường. Tuy nhiên, từ lâu đã có tin đồn cho rằng tương lai của Haaland và khả năng anh gia hạn hợp đồng với Man City còn phụ thuộc vào Guardiola.

Hợp đồng mới của Guardiola đầu mùa giải này từng được coi là tín hiệu tích cực cho tương lai của Haaland, nhưng càng về sau, tình trạng hỗn loạn của "The Citizens" càng khiến tương lai của cầu thủ người Na Uy trở nên không chắc chắn.

Truyền thông Tây Ban Nha bất ngờ khẳng định Haaland có thể rời Etihad sớm hơn dự kiến. Haaland hoàn toàn không hài lòng với tình trạng hiện tại dưới thời Guardiola. Đặc biệt, nguồn tin tiết lộ anh có một điều khoản đặc biệt trong hợp đồng cho phép rời đi với mức giá ưu đãi nếu CLB không giành quyền dự Champions League mùa tới.

Barcelona đang theo dõi diễn biến này một cách rất sát sao. Nếu điều khoản chuyển nhượng được kích hoạt, mức giá của Haaland sẽ trở thành một cơ hội hiếm có mà chủ tịch Joan Laporta chắc chắn không muốn bỏ lỡ. Đây được xem là thời điểm vàng để Barcelona có thể sở hữu một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới với mức giá không tưởng.

Một yếu tố quan trọng khác đứng về phía Barcelona là mong muốn lâu nay của Haaland được thi đấu tại La Liga. Real Madrid vẫn là bến đỗ tiềm năng, nhưng mối quan hệ thân thiết giữa đội ngũ Haaland với Joan Laporta và dự án phát triển hấp dẫn của Barcelona đang tạo nên một lợi thế rõ rệt.

Man City khởi đầu mùa giải khá tốt nhưng sa sút đáng kể trong những tuần gần đây, chỉ giành 1 chiến thắng trong 11 trận trên mọi mặt trận. Gần nhất, họ thua ngược MU 1-2 ngay trên sân nhà Etihad.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.