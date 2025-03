Malaysia nhập tịch 7 cầu thủ trước ngày đấu ĐT Việt Nam

Tunku Ismail Idris, Chủ tịch của CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), chia sẻ hôm 27/3: "7 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài sẽ giúp ích cho đội tuyển. Điều quan trọng là Malaysia có đủ thực lực để thi đấu ở những giải hàng đầu khu vực, nhận được sự tôn trọng của các quốc gia khác".

Ông Tunku Ismail Idris từng giữ chức Chủ tịch FAM trước khi nắm vai trò quan trọng ở JDT, một trong những CLB hàng đầu Đông Nam Á hiện tại. Ông được cho là người đứng sau quyết định bổ nhiệm Peter Cklamovski vào ghế HLV trưởng tuyển Malaysia, đồng thời giúp FAM lên danh sách và thuyết phục các cầu thủ nhập tịch về thi đấu.

Danh tính của những cầu thủ nhập tịch chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, quá trình đàm phán và xin giấy phép đang được diễn ra. Hồi tháng 1, Chủ tịch của JDT cho biết những gương mặt được nhắm đến chủ yếu đến từ khu vực Nam Âu.

Nhiều cái tên nổi trội đang chơi ở Anh được nhắc đến, bao gồm Josh Brownhill (Burnley), Kiernan Dewsbury-Hall (Chelsea), Tyrhys Dolan (Blackburn Rovers), Marcus Tavernier (Bournemouth), Milan van Ewijk (Coventry City), Zian Flemming (Burnley), và Jamie Shackleton (Sheffield United).

FAM tự tin nhóm cầu thủ nhập tịch có thể kịp ra sân ở trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10/6.

Hôm 25/3, bộ đôi nhập tịch Hector Herve và La’Vere Corbin-Ong tỏa sáng giúp Malaysia thắng 2-0 trước Nepal. Với kết quả này, Malaysia duy trì thành tích bất bại trước Nepal trong 8 lần chạm trán.

Trận thắng mang lại 3 điểm trọn vẹn, đồng thời giúp thầy trò HLV Peter Cklamovski đứng thứ 2 bảng F, bằng điểm với Việt Nam nhưng kém hiệu số. Cùng ngày, "Những chiến binh sao vàng" thắng đậm Lào 5-0.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.