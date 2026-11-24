Đặt trong bức tranh lớn của công nghiệp văn hóa, xuất bản đóng vai trò là đầu vào về nội dung, là “kho ý tưởng” cho nhiều lĩnh vực.

Sách, từ khi ra đời đã đóng hai vai trò: vừa lưu trữ tri thức đa lĩnh vực của tiền nhân, vừa là “bể ý tưởng sáng tạo” cho hậu thế. Phát triển ngành xuất bản, vì thế mang tới tác động cho xã hội lớn hơn phạm vi kinh tế của chính lĩnh vực này. Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư đã nêu: Xuất bản là “hạt nhân trong hệ sinh thái kiến tạo giá trị”, “là một bộ phận quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa”.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là dịp để người làm sách cùng nhìn lại giá trị của ngành xuất bản; hướng tới những cách mới để mang tri thức tới cộng đồng.

"Điểm neo" tư tưởng, "điểm tựa" tri thức

Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam, ông Đỗ Quang Dũng, cho rằng xuất bản là nền tảng quan trọng để xã hội tham chiếu tri thức. Theo đó, khi đặt trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa, sách như “điểm neo” về tư tưởng, “điểm tựa” về kiến thức, là hệ quy chiếu quan trọng để các lĩnh vực khác soi chiếu, phát triển hình thái. Sự nảy nở đa diện của các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, khi có thêm sự hỗ trợ của xuất bản, sẽ phát triển thêm vững chãi.

Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, ông Đỗ Quang Dũng, cho rằng xuất bản là nền tảng quan trọng để xã hội tham chiếu tri thức. Ảnh: Đinh Hà.

“Sách giống như một điểm neo để các lĩnh vực căn cứ vào đó mà xem xét. Sách khi có sự đảm bảo về chất lượng nội dung, có thể trở thành nguồn gốc để phát triển các mặt văn hóa - xã hội, tạo ra được giá trị cốt lõi”, ông Dũng nhận định.

Đồng tình với ý kiến của ông Đỗ Quang Dũng, ông Vũ Trọng Đại - Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất bản Khoa học và Giáo dục Thời Đại (TIMES) - cho rằng sách từ khi ra đời đã đóng vai trò lưu trữ nội dung. Tri thức có thể lưu trữ qua nhiều hình thức, khi xưa là truyền miệng, ngày nay là các video nội dung ngắn. Tuy nhiên, theo ông Đại, sách giúp tri thức được lưu lại một cách hệ thống hóa, được truyền tải có lộ trình, phương pháp; thay vì các kiến thức phân mảnh, rời rạc.

“Xã hội vẫn luôn tràn ngập các mẹo và kinh nghiệm. Nhưng để có một kỹ năng hay tri thức mới, và sống được bằng nó, làm việc được với nó, thì những thứ rời rạc trôi nổi chưa chắc đã hữu dụng. Sách có vai trò giúp kiến thức có tính hệ thống và có phương pháp hơn”, ông chia sẻ.

Ông Vũ Trọng Đại - Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất bản Khoa học và Giáo dục Thời Đại (TIMES) - cho rằng ngành xuất bản đang chuyển dịch sang ngành kinh doanh nội dung. Ảnh: FBNV.

Đánh giá vai trò của xuất bản với công nghiệp văn hóa, Giám đốc TIMES cho rằng học tập từ các nền xuất bản thế giới, ngành xuất bản Việt Nam cũng đang chuyển dịch sang ngành kinh doanh nội dung. Xuất bản đóng vai trò là đầu vào về nội dung và ý tưởng cho nhiều lĩnh vực. Chỉ cần một ý tưởng, một hình tượng nhân vật trong truyện cũng có thể là khởi nguồn cho nhiều tác phẩm ở các lĩnh vực khác ra đời.

Ông Đại lấy ví dụ nhiều bộ phim, vở kịch, âm nhạc… nổi tiếng trên thế giới đều có ý tưởng khởi nguồn từ sách. Do vậy, theo ông Đại, mỗi lĩnh vực trong công nghiệp văn hóa đều có vai trò nhất định, quan trọng là tùy theo từng giai đoạn, mỗi lĩnh vực được xác định đúng vai trò trong mạng lưới, để có cách thúc đẩy và có sự phân bổ nguồn lực hợp lý.

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Thiết kế hệ sinh thái nội dung xoay quanh sách

Đặt trong dòng chảy của công nghiệp văn hóa, ngành xuất bản cũng đang tự làm mới mình bằng nhiều hình thức. Vẫn dựa trên việc cung cấp tri thức nền tảng cho xã hội, người làm sách đang tìm ra nhiều cách khác nhau để tri thức gần gũi hơn với bạn đọc.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books - nêu nhiều định hướng mở ra “đại lộ” cho ngành xuất bản. Với những cuốn sách lịch sử, Thái Hà Books đang đổi mới hình thức xuất bản để đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ. Những tác phẩm như Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo, Đường Kách Mệnh hay Tuyên ngôn Độc lập được làm mới bằng các cuốn sách tí hon, nhỏ gọn, để độc giả dễ mang theo, dễ chia sẻ và thích hợp để làm quà tặng. Sự mới lạ về hình thức có thể khơi gợi sự tò mò, khiến người đọc muốn cầm lên, mở ra và khám phá những nội dung bên trong.

“Hình thức mới có thể mở ra cánh cửa để độc giả tìm đến những giá trị cũ nhưng chưa bao giờ mất đi ý nghĩa. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là phải tạo được sự kết nối thực sự giữa người đọc với nội dung tác phẩm. Một cuốn sách có thể bắt đầu bằng sự tò mò về kích thước, nhưng điều giữ chân độc giả phải là giá trị tư tưởng, lịch sử và văn hóa bên trong nó”, ông Hùng nhận định.

Làm mới hình thức sách chỉ là một bước thử nghiệm khởi đầu trong hành trình mang văn hóa tới gần độc giả đương đại của người làm sách. Theo ông Hùng chia sẻ, từ sau dự án Việt Nam Độc Lập Tự Cường, đơn vị có những định hướng phát triển các dòng sách theo các định hướng mới như mở rộng hệ thống những văn bản kinh điển của dân tộc; phát triển các dòng sách gắn với những danh nhân và tư tưởng lớn của Việt Nam; khai thác sâu hơn những giá trị văn hóa truyền thống và di sản phi vật thể...

Theo Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books, để biến di sản văn hóa thành tài sản sống trong đời sống hôm nay, thành nguồn tài nguyên sáng tạo ra giá trị kinh tế, có nhiều cách thức; trong đó, có cách hình thành hệ sinh thái sản phẩm xoay quanh một di sản.

“Tôi cho rằng đây là hướng đi rất đáng quan tâm. Một di sản có thể trở thành chất liệu sáng tạo cho nhiều ngành nghề khác nhau. Từ một văn bản lịch sử, chúng ta có thể phát triển sách in, sách nói, phim tài liệu, chương trình giáo dục, nội dung số, triển lãm, sản phẩm lưu niệm và các hoạt động trải nghiệm văn hóa”, ông Hùng cho biết. Hệ sinh thái này cũng có thể kết hợp nhiều công nghệ để làm sản phẩm đa dạng, mở rộng thị trường và tăng trải nghiệm của độc giả.

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Cùng nhận định về phát triển xuất bản như một hệ sinh thái phân phối tri thức, ông Vũ Trọng Đại có quan điểm rằng “làm sách không chỉ là xuất bản để bán riêng cuốn sách, mà sách là một phương tiện để truyền tải hiểu biết, tri thức và kinh nghiệm”.

Như vậy, để truyền tải tri thức, còn nhiều cách thức như tổ chức sự kiện sách, hoạt động đọc và các không gian văn hóa. Sách đóng vai trò làm ý tưởng trụ cột, còn lại tùy theo đối tượng và địa phương, TIMES thiết kế những sản phẩm văn hóa khác nhau để đạt được mục tiêu truyền tải tri thức.

“Sách cần phải nằm trong dòng chảy của công nghiệp văn hóa để phát triển. Ngành sách buộc phải tạo ra thêm giá trị cho độc giả bằng cách kiến tạo các hoạt động văn hóa. Các đơn vị xuất bản nhất thiết cần chuyển dịch cách hoạt động, nâng tầm chính mình. Người làm sách, ngoài việc tạo ra những cuốn sách, còn cần thiết kế thêm các hoạt động, sản phẩm văn hóa xoay quanh cuốn sách”, ông Đại kết luận.