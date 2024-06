Mắc ung thư ở tuổi 29

Nghĩ mình chỉ mới 29 tuổi nên cô gái không đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tình cờ, cô phát hiện khối u bất thường bên ngực trái và được chẩn đoán ung thư giai đoạn 2.

Theo thống kê trên thế giới, ung thư vú đang có xu hướng trẻ hóa và trở nên phổ biến. Ảnh: inquirer.

“Tôi nghĩ ung thư vú chỉ mắc ở người có tuổi, không nghĩ rằng căn bệnh này lại đến với mình” - N.T.T., 29 tuổi, trú tại Hà Nội, bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nói.

Nghĩ mình còn trẻ, sức khỏe bình thường nên chị T. không đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thời gian gần đây, T. phát hiện thấy khối u bất thường bên ngực trái, to dần lên, hơi đau nên mới đến bệnh viện kiểm tra..

Ung thư vú trẻ hóa

ThS.BS Lê Văn Long, Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, cho biết qua thăm khám cùng các kết quả lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán có khối u bên vú trái.

"Sau đó, bệnh nhân này được sinh thiết, thật không may bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư vú. Trong sự không may đó cũng có phần may mắn là bệnh nhân được phát hiện khối ung thư trong giai đoạn sớm (giai đoạn 2)", bác sĩ Long cho hay.

Sau khi hội chẩn các chuyên khoa Ung bướu, Giải phẫu bệnh, Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, bệnh nhân được sử dụng các phương pháp điều trị tiên tiến nhất hiện nay.

Theo bác sĩ Long, các bác sĩ đã cắt toàn bộ tuyến vú, vét hạch nách (khi phẫu thuật tiết kiệm da bảo tồn quầng vú) cho bệnh nhân. Sau đó, chị T. được phẫu thuật tạo hình lại vú trái bằng vạt DIEP (toàn bộ tổ chức da và mỡ thừa ở vùng bụng) để che lấp lại vùng khuyết hổng ở tuyến vú đã phẫu thuật.

Bên vú đã phẫu thuật sau khi tạo hình rất cân đối và có thể đạt tới 90% so với bên vú còn lại. Hiện nay, tình trạng bệnh nhân ổn định, gần như khỏi bệnh hoàn toàn.

Qua trường hợp này, bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo việc khám sàng lọc đóng vai trò rất quan trọng. Hiện nay, tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ ở Việt Nam khá thấp, đặc biệt trên nhóm đối tượng trẻ.

Theo thống kê trên thế giới, ung thư vú đang có xu hướng trẻ hóa và trở nên phổ biến. Số liệu của GLOBOCAN 2022 cho thấy trước đây, ung thư vú có tỷ lệ mắc xếp sau các loại ung thư khác. Tuy nhiên, hiện bệnh “vươn lên” vị trí số 2 trên thế giới và đứng dẫn đầu tại Việt

"Họ thường nghĩ trẻ thì ít có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ bệnh nhân ung thư vú có xu hướng trẻ hóa, có bệnh nhân khoảng ngoài 20 tuổi đã mắc K vú", bác sĩ Long nói.

Mỗi năm, thế giới ghi nhận khoảng trên 2 triệu ca mắc bệnh. Tại Việt Nam, riêng năm 2022, nước ta ghi nhận khoảng gần 25.000 ca.

Cách phát hiện sớm ung thư vú

Tỷ lệ khỏi của ung thư vú nếu phát hiện sớm có thể đạt hơn 90%, thậm chí có thể lên tới 98%. Trong khi đó, với nhóm bệnh nhân phát hiện giai đoạn muộn, tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ đạt dưới 20%.

Để tầm soát ung thư vú, chúng ta chỉ cần làm những xét nghiệm đơn giản như siêu âm, hoặc tự thăm khám cho bản thân, nếu thấy u, cục bất thường, cần tới cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám và phát hiện sớm.

Tỷ lệ khỏi của ung thư vú nếu phát hiện sớm có thể đạt hơn 90%. Ảnh: Washington Post.

Với bệnh nhân đến viện ở giai đoạn muộn, chi phí điều trị sẽ tốn kém hơn rất nhiều. Bệnh nhân sẽ không thể sử dụng những phương pháp điều trị ở giai đoạn sớm mang tính chữa khỏi, mà chỉ điều trị với mục tiêu có thể kéo dài thời gian.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Hoa Mai, Bệnh viện Bạch Mai, tự khám vú có thể giúp phát hiện các dấu hiệu bất thường, triệu chứng sớm của bệnh ung thư vú.

Phụ nữ có thể tự khám vú của mình khi đứng trước gương hoặc ở tư thế nằm. Với phụ nữ còn kinh nguyệt nên khám vú vào ngày thứ 7 sau chu kỳ kinh (lúc này tuyến vú mềm nhất).

Đầu tiên là đứng trước gương quan sát 2 bên tuyến vú xem có đều nhau không, màu sắc da tuyến vú có chỗ nào bất thường, kiểm tra các dấu hiệu bất thường như co kéo da vú, núm vú.

Tiếp đó, bạn dùng tay phải kiểm tra vú trái và ngược lại. Dùng 4 ngón tay xoa đều xung quanh ngực xem có khối u cục nào ở tuyến vú hay không. Hãy nặn núm vú để phát hiện dịch tiết núm vú bất thường, sờ các hạch quanh nách, hạch thượng đòn, hạch cổ.