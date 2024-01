Ma Dong-seok cứu phim ‘Thợ săn hoang mạc’

"Badland Hunters" dẫn đầu bảng xếp hạng phim Netflix tại nhiều quốc gia. Thực tế, nội dung phim không mới mẻ, nhưng ghi điểm nhờ những cảnh hành động của Ma Dong-seok.

Genre: Hành động, Giật gân

Director: Heo Myung-haeng

Cast: Ma Dong-seok, Lee Hee-joon, Lee Jun-young, Roh Jeong-eui…

Rating: 7/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Thợ săn hoang mạc (tựa tiếng Anh: Badland Hunters) là phần tiếp theo của Địa đàng sụp đổ (2023) - bom tấn hành động từng gây sốt xứ kim chi và thu về gần 40 tỷ won. Bộ phim nhận về lời ngợi khen từ giới phê bình, được vinh danh tại nhiều liên hoan phim và lọt vào hạng mục Phim quốc tế xuất sắc của Hàn Quốc tại Giải thưởng Viện hàn lâm.

Chính vì vậy, ngay từ khi hậu truyện được công bố, Badland Hunters đã thu hút không ít sự chú ý. Phim còn được mong chờ nhờ sự góp mặt của Ma Dong-seok - “gương mặt bảo chứng” thể loại hành động tại quốc gia này.

Nội dung kém ấn tượng

Không ngoài dự đoán, Badland Hunters ngay khi ra mắt đã leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Netflix trên toàn cầu. Tại Việt Nam, tác phẩm cũng đang chễm chệ trên ngôi vương hạng mục phim của nền tảng Netflix. Dẫu vậy, độ “hot” chưa hẳn đã phản ánh đúng chất lượng bộ phim.

Lấy chủ đề phản địa đàng, Badland Hunters khắc họa thành phố Seoul sau trận động đất. Thủ đô sầm uất, thịnh vượng bỗng chốc trở nên hoang tàn, luật pháp, trật tự đều đổ nát, hỗn loạn. Những kẻ sống sót không chỉ tìm cách sinh tồn trước mối đe dọa từ tự nhiên, mà còn phải cố gắng triệt hạ lẫn nhau.

Trong số các cư dân, Nam San (Ma Dong Seok) là một thợ săn mạnh mẽ nổi bật. Anh phải thực hiện nhiệm vụ giải cứu cô bé Su-na (Roh Jeong-eui) khỏi tay một bác sĩ điên và những kẻ sùng bái gã.

Bộ phim có ngân sách 18 triệu USD .

Phản địa đàng là chủ đề rất được ưa chuộng trong các dự án hành động của Hàn Quốc khoảng thời gian gần đây. Tận dụng lợi thế này, biên kịch đã vẽ nên bức tranh khắc nghiệt khi buộc các nhân vật phải đưa ra lựa chọn: hoặc trở thành kẻ đi săn, hoặc trở thành con mồi bị kẻ khác truy đuổi.

Nếu như tiền truyện Concrete Utopia xây dựng cốt truyện phức tạp về xung đột giữa sự sống và bản chất con người, thì Badland Hunters được rút gọn thành câu chuyện sinh tồn trong bối cảnh tận thế. Thực tế, kịch bản phần hậu truyện thiếu sự đào bới, đặc biệt về cuộc sống của những người sống sót sau thảm họa. Vì lẽ đó, phim ghi dấu chủ yếu bằng nhiều cảnh hành động bạo lực, đẫm máu, trong khi nội dung còn thiếu sức nặng, chiều sâu.

Với lối kể tuyến tính, Badland Hunters lại xây dựng câu chuyện dựa trên motif đã quen thuộc. Vậy nên, phim không mới mẻ, diễn biến cũng dễ đoán. Bù lại, tác phẩm của Heo Myeong-haeng biết cách cài cắm tình tiết phù hợp, ít nhiều tạo được cảm giác hào hứng.

Ở lần đầu chạm ngõ điện ảnh, vị đạo diễn trẻ chọn cách đánh thức tò mò trong người xem bằng hành trình giải cứu của nhân vật chính. Song, câu chuyện này vẫn để lộ nhiều điểm hở sườn. Nguyên nhân đằng sau việc Nam San xả thân cứu Su-na còn thiếu thuyết phục, bởi mối quan hệ giữa các nhân vật chưa được miêu tả chi tiết, không thể hiện được tính chất ràng buộc.

Ma Dong-seok tỏa sáng

Ngay từ khi công bố dự án Badland Hunters, Ma Dong-seok đã là cái tên thu hút phần lớn sự chú ý. Tài tử sinh năm 1971 trước đó đã ghi dấu với nhiều dự án nổi tiếng như Train to Busan, The Outlaws, The Roundup và gần đây nhất là No Way Out.

Ma Dong-seok khẳng định tên tuổi ở dòng phim hành động.

“Nắm đấm thép” của màn ảnh Hàn trở lại Badland Hunters với đúng những gì đã làm nên tên tuổi của anh: sức mạnh cơ bắp. Nam diễn viên mang đến màn trình diễn mãn nhãn với hàng loạt cảnh hành động đầy nội lực, đúng chất Ma Dong-seok. Thế mạnh sở trường của anh tiếp tục được tận dụng triệt để với những cảnh đánh đấm, đọ súng căng thẳng. Đây cũng là một trong số yếu tố níu giữ sự hứng thú của khán giả với một bộ phim có phần quen thuộc, dễ đoán như Badland Hunter.

Một trong số cảnh để lại ấn tượng mạnh mẽ là khi Nam San cùng đồng đội đột kích trụ sở của phản diện Yang Gi Soo (Lee Hee Joon thủ vai). Mỗi cú máy, góc quay đều bám sát chuyển động nhân vật, làm tăng tính chân thật cho phân đoạn này. Bên cạnh đó, phần âm thanh cũng được kết hợp mượt mà, xây dựng bầu không khí kịch tính, gấp rút.

Nhìn chung, Ma Dong-seok không cần trưng trổ quá nhiều vẫn có thể tạo được thiện cảm với khán giả. Với hình thể đồ sộ cùng gương mặt “ngầu” vốn đã hợp vai, tài tử 52 tuổi khiến người xem phải xuýt xoa trước mỗi cú ra đòn mạnh mẽ. Biểu cảm của anh cũng tỏ ra khá tự nhiên, không bị gồng gượng.

Đứng trước màn trình diễn của Ma Dong-seok, những diễn viên khác chưa để lại quá nhiều ấn tượng, hầu như chỉ dừng lại ở mức tròn vai.

Bộ phim của Heo Myung-haeng mạnh hành động nhưng yếu nội dung.

Badland Hunters có kinh phí sản xuất rơi vào khoảng 18 triệu USD , khá cao so với mặt bằng phim hành động châu Á. Không khó để nhận ra nhà sản xuất chủ yếu sử dụng dùng số tiền này để hoàn thiện phần hiệu ứng hình ảnh, đặc biệt trong các phân cảnh hành động. Song, phim vẫn để lộ một số “sạn” kỹ xảo.

Ngoài ra, việc màu phim ám vàng quá mức chưa hẳn đã là lựa chọn sáng suốt của ê-kíp. Nó làm phim đôi lúc trở nên lãng mạn, sến sẩm không cần thiết, tính thực tế cũng ít nhiều vơi giảm.

Tờ Screen Rant nhận xét Badland Hunters không phải một tác phẩm quá ấn tượng: “Phim để lộ nhiều thiếu sót. Bù lại, phần hành động đã cứu vớt kịch bản. Chúng tỏ ra khá gay cấn, thú vị và được cài cắm hiệu quả. Đây cũng chính là điểm nhấn lớn nhất của phim”.

Không có câu chuyện mới mẻ, vậy nên thời lượng 107 phút của Badland Hunters cũng được nhận xét phù hợp. Nó giúp phim gói gọn nội dung, tránh việc sa đà vào tình tiết lê thê, lãng nhách không cần thiết. Trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes, tác phẩm nhận về điểm số 88% từ chuyên gia và 62% từ khán giả.