Lynk & Co 02 gây chú ý nhờ thiết kế và công nghệ trước ngày ra mắt

Lynk & Co 02 sở hữu thiết kế mang phong cách châu Âu, nền tảng SEA, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây và phạm vi hoạt động 435 km theo chuẩn WLTP.

Khi ra mắt thị trường, Lynk & Co 02 sẽ là mảnh ghép thuần điện giúp hãng xe định vị New Premium (cao cấp mới) và hoàn thiện dải sản phẩm đa dạng ở Việt Nam. Trước đó, Lynk & Co đã bán ra dòng xe thuần xăng (ICE), lai hybrid nhẹ (mild-hybrid), hybrid hiệu năng cao cắm sạc ngoài (EM-P Super Hybrid).

Đánh giá cao thiết kế của Lynk & Co 02, chị Huyền Linh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết khi có thông tin xe được hãng trưng bày, chị đã đến showroom Lynk & Co Phạm Văn Đồng để tìm hiểu.

Khách hàng đánh giá cao thiết kế thời trang, trẻ trung của Lynk & Co 02.

“Gia đình tôi chọn mua chiếc xe thứ hai nên đến xem trực tiếp Lynk & Co 02. Xe có thiết kế mang phong cách châu Âu, chi tiết được hãng hoàn thiện cao cấp, hợp gu thời trang. Lynk & Co là thương hiệu mới nhưng mẫu 02 được bán ra đầu tiên tại châu Âu nên tôi và chồng đều tin tưởng”, chị Huyền Linh cho biết.

Mẫu xe thuần điện đầu tiên của Lynk & Co được hãng trưng bày tại một số showroom ở Hà Nội và TP.HCM, chưa có phiên bản cụ thể và giá bán. Song, theo tư vấn bán hàng tại Lynk & Co Phạm Văn Đồng, mẫu e-SUV có hai phiên bản, giá dự kiến khoảng 900 triệu đồng. Hãng đã nhận đặt cọc của những khách hàng đầu tiên.

Đại diện Lynk & Co Việt Nam cho biết từ khi trưng bày tại một số showroom trọng điểm trên toàn quốc, mẫu e-SUV thu hút lượng lớn người dùng đến tìm hiểu, đặc biệt là nhóm khách trẻ. Hãng dự kiến ra mắt mẫu xe thuần điện đầu tiên này tại sự kiện tại Hà Nội.

Hãng đã nhận đặt cọc tiên phong cho mẫu xe thuần điện đầu tiên.

Lynk & Co 02 ra mắt thị trường thế giới lần đầu ở Milan (Italy), đánh dấu việc mở bán dòng xe thuần điện đầu tiên của hãng tại thị trường châu Âu. Mẫu xe được hãng định vị là chiếc e-SUV chiến lược toàn cầu trong giai đoạn tăng tốc điện hóa.

Xe có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.460 x 1.845 x 1.573 (mm). Trục cơ sở 2.755 mm. Với thông số này, 02 ngang ngửa các mẫu xe cỡ C về trục cơ sở, trong khi chiều dài tổng thể và chiều rộng ngang xe cỡ B+.

Mẫu Lynk & Co 02 trưng bày tại showroom chính hãng.

Trên 02, hãng ứng dụng ngôn ngữ thiết kế The Next Day thế hệ thứ 2. Xe có đường nét bay bổng ở phần đầu và trụ C, kết hợp đèn định vị ban ngày đặc trưng lấy cảm hứng từ hiện tượng cực quang (Aurora Borealis). Cánh gió sau của Lynk & Co 02 phát sáng nhờ tích hợp đèn hậu dài 1.463 mm. Chi tiết này cấu thành từ 14 chip LED, độ sáng 1.200 nit, thực hiện cùng lúc 3 chức năng chào mừng, tạm biệt và báo rẽ với hiệu ứng dòng chảy.

Nội thất Lynk & Co 02 hướng đến trải nghiệm cao cấp như các mẫu 08 hay Lynk & Co 900. Hãng tiết giảm tối đa nút bấm cơ học, màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,4 inch, độ phân giải 2,5K là nơi tùy chỉnh hầu hết chức năng trên xe. Dàn âm thanh 14 loa Harman Kardon công suất 1.600 W, công nghệ âm thanh vòm.

Nâng đỡ hành khách là bộ ghế Comfort thiết kế công thái học, tạo thành từ 8 lớp vật liệu có cấu trúc đàn hồi chậm (slow rebound). Thiết kế này giúp áp lực từ lưng, vai, cổ và đầu được phân bổ đều.

Bộ đôi Lynk & Co 02 và 900 tại thị trường Việt Nam.

Nền tảng khung gầm điện hóa thông minh SEA (Sustainable Experience Architecture) sử dụng trên 02 được nghiên cứu và phát triển trong 5 năm với sự tham gia của hơn 2.000 kỹ sư và tổng vốn đầu tư hơn 2,65 tỷ USD . Nền tảng này được sử dụng trên hơn 18 mẫu xe thuộc các thương hiệu toàn cầu. Kết quả, Lynk & Co 02 đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao cao nhất từ Euro NCAP.

Mẫu xe thuần điện đô thị có mô-tơ đặt ở cầu sau, công suất tương đương 268 mã lực và mô-men xoắn 343 Nm. Gia tốc tức thời ngay khi đạp ga giúp 02 tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây. Bộ pin 66 kWh cho tầm di chuyển 435 km mỗi lần sạc đầy (WLTP). Bộ sạc nhanh, dung lượng pin tăng 10-80% trong 30 phút, cho phép xe di chuyển thêm khoảng 325 km.

Lynk & Co 02 gia nhập thị trường Việt Nam trong bối cảnh xe thuần điện có mức tăng trưởng nhanh trong khoảng 2 năm qua. Theo các chuyên gia, Lynk & Co 02 sẽ tạo được cá tính riêng trong phân khúc nhờ thiết kế và nền tảng khung gầm châu Âu, hướng đến nhóm khách trẻ yêu thích công nghệ và phong cách thời trang.

Ngoài ra, hạ tầng trạm sạc ngày càng hoàn thiện là lý do thúc đẩy Lynk & Co đưa 02 về Việt Nam. Trong chiến lược đẩy mạnh dòng xe điện hóa nói chung, Lynk & Co Việt Nam muốn phủ 100% trạm sạc tại showroom và công trình thuộc hệ sinh thái Tasco Auto trên toàn quốc. Đến đầu tháng 6, công ty này và đối tác đã vận hành 35 trụ sạc DC. Riêng Esky, một đối tác lớn của Tasco Auto, đã triển khai 35 trụ sạc trên toàn quốc, gồm 23 trụ DC và 12 trụ AC.