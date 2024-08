Lyly cho biết cô chọn "Hương đêm bay xa" là bởi yêu thích bài hát và nó gắn liền thời học sinh của nữ ca sĩ.

Tối 27/8, Lyly lên tiếng việc hát ca khúc của Châu Đăng Khoa trong chương trình Bài hát của chúng ta - Our Song Việt Nam. Đầu tiên, Lyly cho biết không hát chùa ca khúc. Theo cô, ê-kíp sản xuất đã làm đúng theo quy trình sử dụng ca khúc thông qua Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC).

Lyly cho biết cô tự chọn Hương đêm bay xa do Châu Đăng Khoa sáng tác chứ ê-kíp không ép buộc. Orange cũng không liên quan đến việc chọn bài hát này của Lyly. Orange cũng chỉ xuất hiện ở phần cuối bài cùng Ogenus để hỗ trợ Lyly theo sự sắp xếp của đạo diễn sân khấu.

“Đây là ca khúc phù hợp nhất với định hướng âm nhạc và hình ảnh Ly muốn xuất hiện tại Our Song, chủ đề làm mới những bản hit cũ. Là do Ly tự chọn, không ai ép hoặc bốc thăm. Lý do đơn giản là Ly thật sự yêu thích ca khúc này, nó gắn liền với thời học sinh của Ly nên mang lại rất nhiều cảm xúc. Tự trọng nghề nghiệp không cho phép Ly chọn với những mục đích nào khác. Chỉ duy nhất là âm nhạc”, Lyly chia sẻ.

Lyly và Orange thể hiện ca khúc Hương đêm bay xa trong tập đầu tiên của Our Song. Ảnh: NSX.

Cô tiếp tục: “Kèm theo đó, trước đây cũng chưa có thông báo chính thức và công khai nào của tác giả về việc không cho Ly sử dụng bài hát của tác giả (vì trước giờ Ly chưa bao giờ hát nhạc của anh, chỉ hát nhạc tự sáng tác. Trường hợp của Orange trước đây thì khác). Những chuyện không hay xảy ra đã lâu, bản thân Ly cũng không còn để tâm nữa, dẫn đến việc không khéo trong khâu chọn bài hát, phiền đến tác giả cũng như ban tổ chức của chương trình. Ly xin được rút kinh nghiệm”.

Sau đó, trên trang cá nhân, Châu Đăng Khoa viết: “Hương đêm bay xa, Lyly và Orange, sao không thấy ai xin phép tôi vậy. Mình từng công khai thông báo không cho phép 2 bạn này sử dụng bất kỳ ca khúc nào của mình dưới bất cứ hình thức nào, mà chắc các bạn quên rồi”.

Nhạc sĩ sau đó viết thêm: “Status này tôi đang hoàn toàn không nhắm tới chương trình Our Song, mà chỉ đơn thuần yêu cầu 2 bạn từ nay về sau đừng sử dụng các ca khúc của tôi dưới bất kỳ hình thức nào".

Lyly và Orange từng cùng trực thuộc công ty của Châu Đăng Khoa. Tháng 2/2020, cả hai lên tiếng tố công ty thiếu minh bạch trong vấn đề cát-xê. Sau đó, hai ca sĩ đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Tuy nhiên, phía Châu Đăng Khoa phủ nhận cáo buộc nói trên, đồng thời đâm đơn kiện yêu cầu hai ca sĩ bồi thường 15,5 tỷ đồng vì vi phạm hợp đồng. Cuối năm 2021, LyLy xin lỗi Châu Đăng Khoa vì đơn phương đưa ra thông tin chưa được kiểm chứng.