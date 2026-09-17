Lý do vốn hóa Vingroup ngày càng to

Vingroup là doanh nghiệp niêm yết đầu tiên của Việt Nam có vốn hóa vượt 1 triệu tỷ đồng. Hiện vốn hóa tập đoàn này vẫn liên tục tăng mạnh và áp sát mốc 2 triệu tỷ.

Tại hội thảo "Lộ trình niêm yết cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam" do Công ty Chứng khoán SSI tổ chức ngày 17/9, ông Thomas Nguyen, Giám đốc Thị trường nước ngoài Công ty Chứng khoán SSI, đã có bài chia sẻ về cách dòng vốn toàn cầu dịch chuyển, đồng thời đưa ra những nhận định về cơ hội của các doanh nghiệp, cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi được nâng hạng.

Hàng tỷ USD sẽ chảy vào Việt Nam

Cụ thể, ông Thomas Nguyen cho rằng Việt Nam đang đứng trước cuộc chuyển mình lớn hơn cả giai đoạn 2007-2009. Trong đó, cấu trúc thị trường, dòng vốn tổ chức và chính sách kinh tế quốc gia đang hội tụ, và khi các yếu tố này cùng xuất hiện, thị trường có thể thay đổi với tốc độ nhanh đến "kinh ngạc".

"Việt Nam đang thay đổi nhanh đến mức các hệ quy chiếu cũ không còn phù hợp. Nhiều người sống, làm việc và đầu tư ở thị trường này nhiều năm qua vẫn chưa đánh giá hết quy mô của sự thay đổi sắp tới", ông nói.

Theo vị chuyên gia SSI, sau kỳ đánh giá của FTSE Russell vào tháng 8 năm nay, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong chỉ số FTSE Emerging All Cap Index đã tăng lên 0,49-0,5%. Theo tính toán, lượng vốn thụ động phân bổ mới từ các quỹ ETF vào thị trường chứng khoán trong nước có thể đạt 2,2 tỷ USD , giải ngân theo 4 đợt, bắt đầu từ tháng 9 này với giá trị khoảng 220 triệu USD .

Ngoài ra, sẽ có thêm 5- 10 tỷ USD từ các quỹ chủ động "nối gót" dòng vốn thụ động chảy vào thị trường Việt Nam.

Ông Thomas Nguyen, Giám đốc Thị trường nước ngoài Công ty Chứng khoán SSI. Ảnh: BTC.

Tuy nhiên, ông Thomas Nguyen cho biết 2,2 tỷ USD vốn thụ động hay 5- 10 tỷ USD vốn chủ động này không phải tất cả. Theo đó, sự kiện nâng hạng của FTSE Russell chỉ là chất xúc tác, bởi nâng hạng không chỉ là thay đổi phân loại cho thị trường Việt Nam, mà là thay đổi "địa chỉ" của Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

Nâng hạng không phải là sự kiện thu hút dòng vốn một lần, mà là một sự thay đổi mang tính cấu trúc trong cách dòng vốn toàn cầu tìm đến Việt Nam Ông Thomas Nguyen

Theo đó, các cải cách xung quanh đợt nâng hạng này đang thay đổi cách các tổ chức toàn cầu tiếp cận Việt Nam. Giải pháp loại bỏ yêu cầu ký quỹ trước (non-prefunding) đã tháo gỡ rào cản vận hành, trong khi mô hình môi giới toàn cầu (global broker model) giúp kết nối Việt Nam trực tiếp hơn với hạ tầng giao dịch quốc tế.

Những cải cách này giúp thị trường dễ tiếp cận hơn, thanh toán dễ dàng hơn và thuận tiện hơn để đưa thị trường Việt Nam vào các danh mục đầu tư toàn cầu.

Do đó, nâng hạng không phải là sự kiện thu hút dòng vốn một lần, mà là một sự thay đổi mang tính cấu trúc trong cách dòng vốn toàn cầu tìm đến Việt Nam.

Vốn hóa thị trường ngày càng tập trung

Cũng trong bài chia sẻ của mình, ông Thomas Nguyen đề cập tới việc thị trường chứng khoán Việt Nam đang ngày càng tập trung, phần lớn hiệu suất thị trường đang bị chi phối bởi Vingroup (VIC).

Tuy nhiên, vị chuyên gia nhấn mạnh khi thị trường phát triển, sự tập trung gia tăng là điều bình thường và đây không phải hiện tượng duy nhất ở Việt Nam.

Lấy ví dụ từ các thị trường tài chính lớn trên thế giới, ông Thomas cho biết tại Mỹ, nhóm Magnificent Seven (7 gã khổng lồ công nghệ Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla) hiện chiếm tới 34% vốn hóa chỉ số S&P 500, trong khi 5 cổ phiếu lớn nhất của chỉ số Nikkei Nhật Bản cũng chiếm 41%.

Đài Loan (Trung Quốc) thậm chí có mức độ tập trung lớn hơn khi riêng TSMC đã chiếm 42% chỉ số tham chiếu. Tại Hàn Quốc, Samsung Electronics và SK Hynix hiện chiếm 50% vốn hóa thị trường chỉ số Kospi...

MỨC ĐỘ TẬP TRUNG CỦA CỔ PHIẾU LỚN TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG Số liệu tính đến ngày 31/7/2026. Nguồn: SSI. Nhãn SK Hynix & Samsung (Kospi Index - Hàn Quốc) TSMC (TWSE Index - Đài Loan, Trung Quốc) Top 5 (Nikkei 225 - Nhật Bản) Magnificent 7 (S&P 500 - Mỹ) ICTS (PCOMP Index - Philippines) Delta Electronics (SET Index - Thái Lan) Vingroup (VN-Index - Việt Nam) Tỷ trọng vốn hóa trong chỉ số % 52 42 41 34 21 20 19

"Đây không phải sự bất thường của Việt Nam. Đây là cách các thị trường toàn cầu hiện đại đang vận hành", ông nói và cho biết mức độ tập trung 19% của Vingroup tại thị trường Việt Nam tuy đáng kể nhưng không phải chưa có tiền lệ.

Theo đó, dòng vốn đang ngày càng tập trung vào một số ít doanh nghiệp đầu ngành, những công ty có quy mô, thanh khoản và tham vọng đủ lớn để chi phối các chỉ số.

Thậm chí, xét trên quy mô toàn cầu, dòng vốn cũng đang tập trung vào Mỹ, với mỗi 1 USD được đầu tư trên thế giới thì có 0,65 USD chảy vào Mỹ.

Chuyên gia SSI cho biết xu hướng tập trung này rất quan trọng vì các quỹ thụ động phải phân bổ vốn theo tỷ trọng chỉ số. Khi các cổ phiếu vốn hóa lớn ngày càng lớn hơn, chúng sẽ lại hút thêm nhiều dòng vốn mô phỏng chỉ số.

"Các nhà quản lý quỹ chủ động cũng không thể phớt lờ. Một khi công ty chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ số, việc nắm giữ cổ phiếu đó hay không sẽ trở thành quyết định chiến lược cho toàn bộ danh mục", ông nói.

Vốn hóa thị trường sẽ ngày càng cô đặc

Đáng chú ý, ông Thomas thậm chí cho rằng sự tập trung dòng vốn vào các cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ ngày càng gia tăng sau khi thị trường nâng hạng.

Nguyên nhân là việc phân bổ dòng vốn của các chỉ số FTSE tuân theo công thức riêng. Ước tính, trong số 2,2 tỷ USD vốn thụ động từ các quỹ ETF chảy vào thị trường Việt Nam, riêng cổ phiếu VIC của Vingroup có thể thu hút 32%, tương đương gần 700 triệu USD . Tương tự, nhóm VHM (Vinhomes), HPG (Hòa Phát), VPB (VPBank) và FPT (Tập đoàn FPT) sẽ chiếm thêm 21%.

"Điều này tạo ra một vòng lặp: Dòng vốn thụ động chảy nhiều hơn vào các công ty lớn nhất; thanh khoản cao hơn sau đó lại khiến các công ty này trở nên quan trọng hơn đối với các nhà đầu tư toàn cầu. Mỗi đồng USD mới mô phỏng theo chỉ số vốn hóa sẽ tiếp tục gia tăng lực hút cho các cổ phiếu như VIC, VHM, HPG và VPB", ông Thomas nhận định.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia cũng cho rằng các doanh nghiệp lớn còn được hỗ trợ bởi Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Theo đó, Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

"Vingroup, Masan, Hòa Phát hay Vinamilk rõ ràng là những ứng viên tiềm năng hàng đầu", ông nói.

Đồng thời, ông cho rằng mục tiêu kinh tế quốc gia của Việt Nam và quyết định phân bổ vốn của các nhà đầu tư toàn cầu đang cùng hướng về những doanh nghiệp giống nhau. Do đó, những tập đoàn này đang đứng ở giao điểm của hai nguồn lực khổng lồ, từ đó mức độ tập trung sẽ ngày càng lớn.