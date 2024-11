Lý do Victoria Beckham không bao giờ cười khi chụp ảnh

Theo Mirror, Victoria Beckham luôn xuất hiện với vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng, không bao giờ cười khi chụp ảnh. Mới đây, cựu thành viên Spice Girls tiết lộ việc cảm thấy tự ti về làn da khiến cô không thể nở nụ cười trước ống kính.

Victoria thường xuyên chia sẻ những vấn đề về làn da của cô. Đặc biệt là khoảng thời gian cô chật vật với mụn trứng cá từ thời niên thiếu tới suốt giai đoạn hoạt động đỉnh cao trong nhóm nhạc Spice Girls.

Trong cuộc phỏng vấn với The Telegraph, cô nhớ lại những khoảnh khắc khó chịu khi chụp ảnh. Mới đây, Victoria được trao giải thưởng Thương hiệu làm đẹp của năm, đồng thời giải thích cách các chuyên gia chăm sóc da đã giúp cô tìm ra cách giải quyết vấn đề.

"Có lẽ tôi trông nghiêm nghị trong nhiều bức ảnh, nhưng tôi thực sự cảm thấy không thoải mái. Chính vì làn da của mình mà tôi trở nên cẩn thận hơn với việc ăn uống hàng ngày", cô nói.

Để cải thiện vấn đề, Victoria bắt đầu áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Vợ Beckham chỉ ăn một bữa gồm cá nướng và rau hấp mỗi ngày trong suốt 25 năm. Ngoài ra, cô cắt giảm thịt, lúa mì cùng nhiều loại thực phẩm khác.

Sau khoảng thời gian tuân thủ chế độ ăn mới, Victoria đã cảm thấy tự tin để bước ra ngoài mà không cần trang điểm, đặc biệt khi xuất hiện tại các sự kiện lớn.

"Vài năm trước, nếu bạn bảo tôi rằng hãy bước lên thảm đỏ để nhận giải thưởng mà chỉ thoa một chút kem che khuyết điểm và không dùng kem nền, tôi sẽ nghĩ điều đó là điên rồ, nhưng đó chính là những gì tôi đã làm vào tuần trước", cô chia sẻ.

Trả lời tạp chí Harper's Bazaar, Victoria tiết lộ rằng cả cô và David đều học cách giữ sự kín tiếng trong cuộc sống của họ. Gần đây, Victoria tập trung vào dòng thời trang của mình, trong khi David bận rộn với câu lạc bộ bóng đá của mình, Inter Miami.

Tiết lộ thêm về lối sống hiện nay, Victoria cho biết: "Ngày nay, có quá nhiều thứ diễn ra, tôi quá bận rộn, quá nhiều con cái để lo lắng. Tôi thức dậy ở tuổi 50 và tôi chẳng quan tâm tới bất kỳ điều gì khác cả".

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.