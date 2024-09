Lý do Tuchel từ chối MU

Sau khi mùa giải 2024/25 khép lại, The Times xác nhận HLV Thomas Tuchel đã có cuộc đàm phán với Sir Jim Ratcliffe ở Monao. Tại đây, ông vạch ra kế hoạch vực dậy MU, bao gồm việc loại bỏ một số cầu thủ thi đấu kém hiệu quả như Mason Mount hay Jadon Sancho.

Với nhiều lý do, nhà cầm quân người Đức và MU không thể đạt được thỏa thuận. Theo Bild, HLV Tuchel đã rất gần với việc thay thế HLV Erik ten Hag. Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng Chelsea đã không đồng thuận với cách thức mua sắm của MU.

Với sự giám sát của Jim Ratcliffe, "Quỷ đỏ" thực hiện cuộc cải tổ quy mô lớn về mọi mặt. HLV sẽ bị tước đi rất nhiều thứ trong quá trình trinh sát và chiêu mộ cầu thủ. Đây được cho là yếu tố chính khiến cuộc đàm phán giữa Tuchel và MU đổ bể.

MU không còn lựa chọn nào tốt hơn nên quyết định giữ Ten Hag. Cựu HLV Ajax sau đó thừa nhận CLB có cách tiếp cận mới trên thị trường chuyển nhượng. Ông tập trung nhiều vào chuyên môn, thay vì tham gia chuyển nhượng như 2 mùa trước.

"Quỷ đỏ" chi hơn 200 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay để mang về 5 tân binh gồm Zirkzee, Yoro, De Ligt, Mazraoui và Ugarte.

Tuchel lên thay Nagelsmann tại Bayern vào tháng 3/2023. Trong mùa đầu, ông cùng "Hùm xám" vô địch Bundesliga. Nhưng ở mùa 2023/24, Bayern thất bại trong cuộc đua với Leverkusen và bị loại sớm khỏi cúp Quốc gia Đức. Cuối mùa, Tuchel rời Bayern.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.