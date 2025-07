Lý do TP.HCM thúc dự án đường ven sông Sài Gòn sau sáp nhập

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, tuyến đường ven sông Sài Gòn đi qua TP.HCM có tổng chiều dài hơn 176 km.

TP.HCM đang đẩy nhanh thủ tục đầu tư một số đoạn đường ven sông Sài Gòn với kỳ vọng không chỉ giải tỏa áp lực giao thông mà còn hình thành trục cảnh quan mới, mở rộng không gian phát triển. Ảnh minh họa: Duy Anh.

Chia sẻ áp lực giao thông

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, tuyến đường ven sông Sài Gòn thuộc TP.HCM (mới) hiện nay có hai hướng tuyến gồm: tuyến 1 trên địa bàn TP.HCM (trước sáp nhập) và tuyến 2 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập).

Đối với tuyến 1, đây là một trong những trục chính đô thị Bắc - Nam, được đưa vào quy hoạch TP.HCM theo các quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ cuối năm 2024 và giữa năm 2025.

Theo đó, trục ven sông Sài Gòn - Huỳnh Tấn Phát được quy hoạch với quy mô 4-8 làn xe với tổng chiều dài 78,2 km, phạm vi từ ranh giới tỉnh Tây Ninh đến xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ).

“Hiện nay, TP.HCM đang triển khai các thủ tục để đầu tư xây dựng dự án xây dựng đường ven sông Sài Gòn (từ cầu Ba Son đến cầu Sài Gòn) với quy mô 31-33m, chiều dài 1,95 km, dự kiến thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách thành phố”, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin.

Cũng theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, việc quy hoạch tuyến giao thông ven sông Sài Gòn - kéo dài từ phía Bắc qua trung tâm TP đến khu vực cầu Cần Giờ nhằm đạt nhiều mục tiêu chiến lược.

Trước hết, tuyến đường này sẽ hình thành một trục giao thông mới chạy dọc theo hành lang Bắc - Nam, kết nối hiệu quả các khu vực phía Bắc và phía Nam với trung tâm thành phố. Tuyến cũng sẽ góp phần chia sẻ áp lực giao thông với các cửa ngõ hiện hữu và liên thông với các tuyến Vành đai 2, 3, 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cũng như các tuyến quốc lộ và cao tốc khác như: quốc lộ 13, quốc lộ 22, TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Chơn Thành.

Ngoài ra, tuyến còn kết nối các trục ngang quan trọng như cầu Phú Long, cầu Phú Cường, cầu Bến Súc... tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng đô thị.

Đoạn sông Sài Gòn qua khu vực Thủ Thiêm (TP.HCM). Ảnh: Duy Anh.

Hình thành hành lang phát triển đô thị mới

Bên cạnh tuyến 1, đường ven sông Sài Gòn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) có tổng chiều dài khoảng 98,2 km, được quy hoạch với nền đường rộng 32 m.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đây là một trong những tuyến hạ tầng trọng điểm mà TP.HCM định hướng đầu tư trong giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn sau 2030. Tuyến đường chạy dọc theo sông Sài Gòn, kéo dài từ huyện Dầu Tiếng (cũ) đến TP Thủ Đức (cũ), có vai trò đặc biệt quan trọng trong chia sẻ áp lực giao thông cho quốc lộ 13 - vốn đang thường xuyên quá tải và ùn tắc.

Bên cạnh đó, đường ven sông còn là trục cảnh quan ven sông, kết nối các khu đô thị, cảng thủy nội địa như An Sơn, An Tây..., hình thành một hành lang phát triển đô thị mới kết hợp giữa giao thông - không gian xanh - dịch vụ - thương mại ven sông. Tuyến đường cũng đóng vai trò liên kết chiến lược với các tuyến Vành đai 3, 4 và hệ thống logistics đường thủy, tạo tiền đề phát triển không gian đô thị mở rộng về phía Đông và Đông Bắc TP.HCM, hướng đến một đô thị sinh thái, hiện đại và bền vững.

Về tình hình đầu tư, hiện nay, một số đoạn thuộc tuyến đường ven sông Sài Gòn trên địa bàn TP Thuận An, Thủ Dầu Một (cũ) đã được HĐND và UBND tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) triển khai các thủ tục đầu tư. Đối với các đoạn đã đầu tư trước đây sẽ giữ nguyên hiện trạng để phù hợp với thực tế và đảm bảo tiết kiệm nguồn lực. Riêng đoạn từ cảng An Sơn đến đường Vành đai 3 TP.HCM, do có nhu cầu kết nối giao thông lớn và phục vụ vận chuyển hàng hóa, nên được điều chỉnh mở rộng nền đường lên 42 m nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu tổ chức giao thông và khai thác hiệu quả hạ tầng trong khu vực.

“Một số đoạn thuộc dự án đường ven sông Sài Gòn thuộc khu vực phát triển đô thị (TOD) được thực hiện bởi nhà đầu tư tư nhân trên địa bàn TP Thủ Dầu Một (cũ). Một số đoạn tuyến đường ven sông nằm trong các dự án phát triển đô thị trên địa bàn TP Bến Cát (cũ) đang thu hút nhà đầu tư (dự án Khu vực phát triển đô thị Tân An, dự án khu đô thị Tây Phú An, dự án khu đô thị Tây An Tây, Dự án Khu đô thị Bắc đường Vành đai, Dự án Khu đô thị Tây Bắc Bắc đường Vành đai 4...)”, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin.

“Đường ven sông Sài gòn sẽ mở ra hướng mới để phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, tạo điểm nhấn về cảnh quan sông nước, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Việc khai thác các quỹ đất dọc tuyến sau khi dự án được đưa vào vận hành còn tạo nguồn thu lớn cho ngân sách các địa phương phục vụ tái đầu tư, phát triển”, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin.