Lý do Tielemans có thể là bản hợp đồng thành công nhất của MU

Với giá 35 triệu bảng, có rất nhiều yếu tố chỉ ra thương vụ chiêu mộ tiền vệ Youri Tielemans là một khoản đầu tư khôn ngoan của MU thời hậu Sir Alex Ferguson.

MU đã chính thức công bố bản hợp đồng với Youri Tielemans, khép lại 3 năm gắn bó của tiền vệ người Bỉ với Aston Villa.

Theo ESPN, đội chủ sân Old Trafford chi 35 triệu bảng (khoảng 47 triệu USD ) để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của tuyển thủ Bỉ. Tielemans vừa trải qua mùa giải thành công cùng Aston Villa khi góp công giúp đội bóng vô địch Europa League.

Đối với một số người, Tielemans, hiện đã 29 tuổi có lẽ đã bước qua cái thời điểm được gọi là thương vụ bom tấn. Tuy nhiên, số liệu của Opta lại cho thấy đây có thể là một trong những thương vụ tốt nhất của MU thời hậu Sir Alex Ferguson.

Bản nâng cấp "hoàn hảo" của Casemiro

Tiếp nối thương vụ mua Andrey Santos từ Chelsea, Tielemans là tân binh thứ hai ở hàng tiền vệ trong mùa hè này. Cả hai sẽ cùng với Kobbie Mainoo trở thành những sự lựa chọn chủ chốt ở khu trung tuyến.

Tuy nhiên, nếu Santos được xem là một bản hợp đồng dành cho tương lai và mang theo đôi chút rủi ro, thì Tielemans được kỳ vọng sẽ bước thẳng vào đội hình chính và lập tức tạo ra tầm ảnh hưởng.

Biểu đồ so sánh cho thấy Tielemans là sự thay thế hoàn hảo cho Casemiro. Ảnh: Sky Sports.

HLV Michael Carrick đã thay đổi đáng kể hệ thống chiến thuật của Man United sau khi thay thế Ruben Amorim vào giữa mùa giải 2025/26, nhưng ưu tiên của ông vẫn là giữ cho mọi thứ đơn giản.

Sẽ không có gì bất hợp lý nếu Carrick tiếp tục thực hiện những điều chỉnh tinh tế trong mùa hè này. Do đó, Opta có thể giả định rằng MU sẽ vận hành với một hệ thống tương tự trong mùa giải tới.

Trong trường hợp đó, Tielemans nhiều khả năng sẽ tiếp quản chính vai trò mà Casemiro để lại. Khi đá cặp cùng Mainoo ở nửa sau mùa giải trước, Casemiro hoạt động thiên về một tiền vệ con thoi, nhưng đồng thời cũng gánh vác trách nhiệm thu hồi bóng.

Tielemans từng chơi ở vị trí số 6, số 8 và cả số 10 trong quá khứ, và chắc chắn MU sẽ muốn tận dụng tối đa khả năng luân chuyển bóng hướng lên phía trước của anh.

Theo số liệu từ Opta, tỷ lệ chuyền bóng thành công của Tielemans mùa trước là khoảng 85%. Con số này có thể không quá ấn tượng, nhưng đáng để xem xét kỹ.

Cụ thể, có đến 31,2% số đường chuyền của tiền vệ này được thực hiện hướng lên phía trước, đứng vị trí thứ 13/39 cầu thủ chơi ít nhất một nửa thời gian thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Thêm vào đó, 16,6% số đường chuyền của Tielemans là những đường chuyền phá vỡ hàng phòng ngự. Để so sánh, tiền vệ duy nhất thực hiện tỷ lệ này cao hơn là Adam Wharton với 17,7%.

Tielemans là một trong những tiền vệ hay nhất của Ngoại hạng Anh về khả năng thực hiện đường chuyền phá vỡ hàng phòng ngự. Ảnh: Opta.

Nói cách khác, cầu thủ người Bỉ là một phiên bản sáng tạo hơn của Casemiro. Hoạt động ở những khu vực tương tự, nhưng Tielemans là người giỏi nhất trong việc thực hiện những đường chuyền phá vỡ hàng phòng ngự ở toàn bộ giải Ngoại hạng Anh mùa trước.

Ngoài ra, tiền vệ 29 tuổi cũng có khả năng phòng ngự tốt, với trung bình 2,8 pha tắc bóng mỗi 90 phút, con số này còn tốt hơn cả một tiền vệ đánh chặn như Andrey Santos.

Xét theo khía cạnh này, Tielemans và Santos sẽ là một cặp tiền vệ phòng ngự tốt, giảm bớt gánh nặng khi tấn công cho Bruno Fernandes và Mainoo.

Một thương vụ hiếm có khó tìm

Sự tò mò xoay quanh thương vụ Tielemans đến từ tính hợp lý đáng kinh ngạc của nó. Đây là một cầu thủ được đánh giá rất cao, sở hữu bề dày kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh nhưng lại chuyển đi với một mức giá tương đối thấp.

Khía cạnh đáng ngạc nhiên khác lại nằm ở chính MU, đội bóng từ trước nay hiếm khi thể hiện sự sắc bén và năng lực đàm phán tốt đến vậy trên bàn chuyển nhượng.

Tất nhiên, không có gì đảm bảo Tielemans chắc chắn sẽ thành công tại sân Old Trafford. Tuy nhiên, xét trên góc độ rủi ro, đây là một canh bạc cực kỳ an toàn.

Tiền vệ người Bỉ là một ngôi sao chất lượng, dạn dày kinh nghiệm, đã quá quen thuộc với sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh, và quan trọng nhất, Quỷ đỏ không phải "phá két" để có được anh.

Hơn thế nữa, Tielemans củng cố đúng khu vực mà MU đang khao khát nhất. Ngay cả trước khi sự ra đi của Casemiro để lại một khoảng trống khổng lồ và chấn thương đầu gối của Manuel Ugarte khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn, tuyến giữa của Quỷ đỏ vốn dĩ đã cần được làm mới.

Kinh nghiệm thi đấu tại tại giải đấu cao nhất nước Anh của Tielemans cũng là một điểm cộng đáng chú ý. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng đối với các cầu thủ mà MU nhắm đến kể từ khi ban lãnh đạo câu lạc bộ thay đổi, với lý do là điều đó giúp giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thích nghi.

Số phút thi đấu của Tielemans qua các mùa giải. Ảnh: Opta.

Bryan Mbeumo và Matheus Cunha gia nhập mùa hè năm ngoái từ các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh và đã có mùa giải ra mắt ấn tượng tại Old Trafford.

Ngoài kinh nghiệm thi đấu, ở Tielemans còn sở hữu tố chất thủ lĩnh khi anh là đội trưởng tuyển Bỉ và từng đeo băng đội trưởng cho cả Leicester City và Aston Villa.

Sự ra đi của Casemiro để lại khoảng trống cả về kinh nghiệm và tư chất lãnh đạo đội bóng, vì vậy sự bền bỉ của Tielemans rất đáng được trân trọng.

Kể từ đầu mùa giải 2013/14, Tielemans đã chơi 32.710 phút ở các giải vô địch quốc gia. Chỉ có 14 cầu thủ có số phút thi đấu nhiều hơn ở 10 giải đấu hàng đầu châu Âu trong cùng kỳ, và Tielemans (29 tuổi, 68 ngày) là một trong hai cầu thủ duy nhất trong top 100 dưới 30 tuổi.

Với Tielemans, Quỷ đỏ đã chiêu mộ được một cầu thủ đã chứng tỏ được khả năng, có thể khớp ngay lập tức với hệ thống mà Carrick đang xây dựng. Sky Sports nhận định có thể coi đây là một bản hợp đồng hiếm hoi mà NHM MU không cần phải suy nghĩ nhiều về tính hợp lý.