Lý do thực sự đàn ông ngoại tình

Đôi khi, đàn ông ngoại tình đơn giản vì có cơ hội, tin rằng mình có thể làm điều đó mà không phải trả giá.

Desiree Peralta, tác giả và nhà phát triển phần mềm gốc Cộng hòa Dominica, cho rằng một thực tế đáng buồn là ngoại tình dường như ngày càng bị bình thường hóa. Nhiều người thậm chí xem sự phản bội là điều khó tránh khỏi trong một mối quan hệ.

Một số phụ nữ dần mất niềm tin vào sự chung thủy. Thay vì kỳ vọng vào tình yêu, họ chú trọng hơn đến những lợi ích khác như khả năng tài chính của đối phương để giảm bớt tổn thương nếu bị phản bội.

Nhưng liệu chúng ta có thể ngăn chặn điều đó bằng cách trở thành người yêu lý tưởng? Theo tác giả, câu trả lời là không. Bởi đôi khi, lý do một người ngoại tình không nằm ở những gì bạn thiếu sót, mà ở chỗ họ nghĩ mình có thể làm vậy mà không phải chịu hậu quả, theo Medium.

Trong cuốn Nội tình của ngoại tình, tác giả Esther Perel cũng đào sâu về chủ đề này. Bà đặc biệt quan tâm đến câu hỏi vì sao ngoại tình xảy ra, thay vì chỉ dừng lại ở những hệ lụy. Tác giả chỉ ra rằng khi bị phản bội, các cặp đôi thường rơi vào vòng xoáy của đổ lỗi và hàn gắn bề nổi, mà ít khi chạm được đến những nguyên nhân gốc rễ.

Thay vì chỉ xoáy vào nỗi đau của kẻ bị phản bội, tác giả mời gọi người đọc lùi lại một bước để nhìn vào toàn cảnh, điều gì trong hôn nhân đã dẫn tới sự rạn nứt ấy, và liệu khủng hoảng có thể là khởi đầu của một hành trình chữa lành và trưởng thành?

Tác giả / Tác phẩm Nội tình của ngoại tình (The State of Affairs: Rethinking Infidelity)

Cuốn sách được dệt nên từ nhiều câu chuyện có thật, được chính Esther Perel chứng kiến trong phòng tư vấn, nơi bà làm việc trực tiếp với những cặp đôi đang đứng giữa ranh giới của tan vỡ và hàn gắn. Những câu chuyện ấy không chỉ minh họa cho những lập luận tâm lý, mà còn mang theo chiều sâu cảm xúc, giúp người đọc nhận ra rằng ngoại tình không thể giản lược thành trắng - đen, đúng - sai. Đó là một hiện tượng phức tạp, chịu ảnh hưởng từ cá tính, bối cảnh văn hóa đến những thay đổi âm thầm trong đời sống nội tâm.

“Vì anh có thể”

Tác giả tình cờ gặp lại người yêu cũ thời thiếu nữ, người duy nhất cô biết từng phản bội mình. Khi cả hai đã trưởng thành, cô hỏi thẳng tại sao anh làm vậy. Câu trả lời là: “Vì anh có thể”.

Anh khẳng định cô không làm gì sai, mối quan hệ cũng không thiếu thốn điều gì. Người phụ nữ kia chỉ tình cờ xuất hiện, anh nhận ra mình có thể ngoại tình mà không bị phát hiện nên đã làm vậy. Anh không lên kế hoạch từ trước và cũng không cảm thấy tội lỗi.

Sau đó, tác giả hỏi một số người bạn nam từng ngoại tình và nhận được những câu trả lời tương tự. Với họ, hoàn cảnh khiến việc phản bội trở nên dễ dàng, trong khi nguy cơ phải chịu hậu quả lại rất thấp. Một người thậm chí còn thừa nhận ngoại tình để thử xem mình có thể thoát tội hay không. Khi thoát tội, anh cảm thấy mình "có quyền lực".

Bạn có thể là người yêu chu đáo, tận tâm và biết quan tâm, nhưng đối phương vẫn có thể ngoại tình. Ảnh: César O'neill/ Pexels.

Điều đáng buồn là sau khi bị phản bội, nhiều phụ nữ dành hàng năm trời để tự vấn, cố tìm hiểu mình đã làm gì sai và cần thay đổi điều gì để chuyện tương tự không tái diễn. Họ mất tự tin, nghi ngờ bản thân, trong khi quyết định của đối phương có thể chẳng liên quan đến những thiếu sót của họ.

Bạn có thể là người yêu chu đáo, tận tâm và biết quan tâm, nhưng đối phương vẫn có thể ngoại tình nếu tin rằng mình sẽ không phải trả giá. Sự phản bội còn phụ thuộc vào lựa chọn, giá trị sống và tinh thần trách nhiệm của người trong cuộc.

Không thể ngăn chặn bằng cách trở nên hoàn hảo

Nhiều phụ nữ cố gắng trở thành người yêu lý tưởng để giữ chân bạn đời: chăm chút ngoại hình, đáp ứng nhu cầu của đối phương, duy trì sự thú vị và vun đắp mối quan hệ. Nhưng ngay cả khi làm tất cả những điều đó, họ vẫn có thể bị phản bội rồi quay sang trách mình chưa đủ tốt.

Tác giả kể về một đồng nghiệp từng ám ảnh với việc giữ chân bạn trai sau khi được cảnh báo rằng anh ta có tính trăng hoa. Cô thay đổi bản thân, luôn sẵn sàng đáp ứng và chăm chút vẻ ngoài, nhưng anh ta vẫn ngoại tình.

Một người bạn khác chọn cách theo dõi vị trí, kiểm tra điện thoại và kiểm soát mọi tình huống để bạn trai không có cơ hội phản bội. Cuối cùng, cô chỉ khiến bản thân kiệt sức, sống trong nghi ngờ và biến tình yêu thành một cuộc giám sát không hồi kết. Dù vậy, bạn trai cô vẫn tìm được cách ngoại tình.

Nếu từng bị phản bội, hãy ngừng tự trách và cố tìm xem mình đã làm gì sai. Ảnh: jacky xing/ Pexels.

Những câu chuyện này cho thấy việc trở nên hấp dẫn hơn hay kiểm soát chặt chẽ hơn không thể bảo đảm sự chung thủy. Điều quan trọng nằm ở lựa chọn của đối phương: họ có coi trọng cam kết, có ý thức chịu trách nhiệm và có sẵn sàng chấp nhận hậu quả nếu phản bội hay không?

Đừng dùng vấn đề của mối quan hệ để biện minh cho ngoại tình

“Tôi ngoại tình vì chúng tôi có vấn đề trong mối quan hệ, sau đó cả hai đã cùng khắc phục”.

Đây là một trong những lời giải thích mà người trong cuộc có thể dùng để tìm lý do tha thứ cho đối phương. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ gặp trục trặc, cả hai đều phải trải qua những bất đồng, thất vọng hoặc cảm giác xa cách. Tại sao một người chọn ngoại tình, trong khi người kia không làm vậy?

Mọi mối quan hệ đều có lúc khó khăn, nhưng không phải ai cũng lựa chọn phản bội. Có người chủ động trò chuyện và tìm cách giải quyết vấn đề. Có người quyết định chia tay khi không thể tiếp tục. Cũng có người tìm đến một mối quan hệ bên ngoài.

Nếu không còn hạnh phúc, bạn có thể kết thúc mối quan hệ. Nếu gặp khó khăn, hai người có thể trao đổi để tìm hướng giải quyết. Những vấn đề giữa hai người không buộc bất kỳ ai phải ngoại tình. Đó vẫn là quyết định của người trong cuộc.

Bạn có thể đã nỗ lực cứu vãn tình yêu, trong khi đối phương chọn tìm kiếm lối thoát bên ngoài. Vì vậy, đừng để những trục trặc trong mối quan hệ trở thành cái cớ hợp thức hóa sự phản bội.

Khi ngoại tình dễ dàng được bỏ qua

Một yếu tố khác là cách xã hội nhìn nhận hành vi ngoại tình, đặc biệt ở những người nổi tiếng. Khi bị phát hiện, một số người công khai xin lỗi, tạm thời rút lui khỏi truyền thông rồi dần trở lại với sự nghiệp, tiền bạc và lượng người hâm mộ đông đảo.

Danh tiếng có thể bị ảnh hưởng trong một thời gian, nhưng rồi phục hồi. Đôi khi, công chúng còn xem sự phản bội là phút yếu lòng có thể tha thứ, nhất là khi người trong cuộc có tài năng hoặc sức hút.

Khi ngoại tình bị coi là chuyện thường tình, người phản bội có thể cho rằng hành vi của mình không phải chịu những hậu quả đáng kể. Điều đó góp phần khiến họ dễ dàng lặp lại sai lầm.

Bạn không cần trở nên hoàn hảo mới xứng đáng được yêu thương và chung thủy. Ảnh: Tùng Sơn/Pexels.

Suy cho cùng, lý do đàn ông ngoại tình không nhất thiết nằm ở những thiếu sót của bạn đời, mà còn ở lựa chọn của người phản bội và cách họ nhìn nhận trách nhiệm với cam kết của mình.

Nếu từng bị phản bội, hãy ngừng tự trách và cố tìm xem mình đã làm gì sai. Bạn không cần trở nên hoàn hảo mới xứng đáng được yêu thương và chung thủy. Ngoại tình là quyết định của người khác, không phải thước đo giá trị bản thân, ngoại hình hay tình yêu mà bạn đã dành cho họ.

Đôi khi, để khép lại chuyện cũ và bước tiếp, bạn cần chấp nhận rằng mình không thể tìm ra một thiếu sót nào đủ sức giải thích cho hành vi ấy. Người kia đã lựa chọn phản bội. Bạn không cần tiếp tục tự dằn vặt để tìm một lời giải thích khác.