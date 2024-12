Lý do Ten Hag không dùng Amad Diallo

Amad Diallo đang tỏa sáng rực rỡ và trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình MU. Ngược lại, Ten Hag hiếm khi sử dụng cầu thủ người Bờ Biển Ngà trong thời gian cầm quyền.

Phong độ thăng hoa của Amad gần đây khiến người hâm mộ đặt câu hỏi tại sao Ten Hag không trao nhiều cơ hội cho anh? Khi Ten Hag tại vị, Amad chỉ chơi trọn vẹn 90 phút đúng một trận, dù từng giành danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng 8 mùa này.

Trả lời trên Podcast and Chill Network, Benni McCarthy giải thích: "Về mặt chiến thuật, HLV cảm thấy Antony phù hợp hơn cho vai trò mà ông muốn. Ten Hag từng làm việc với Antony tại Ajax nên hiểu rõ khả năng của cậu ta. Ông đầu tư vào Antony và CLB cũng ủng hộ điều đó. Một khi chiêu mộ Antony, Ten Hag có trách nhiệm phải tin dùng cậu ấy".

McCarthy tiếp tục phân tích: "Ngoài Antony, còn có Alejandro Garnacho chơi rất tốt, liên tục ghi bàn. Marcus Rashford, vào một ngày đẹp trời, có thể hủy diệt bất kỳ hàng thủ nào. Sau đó, CLB chi tới 70 triệu bảng để mang về Rasmus Hojlund, nên HLV phải sắp xếp vị trí cho cậu ấy. Vì vậy, ai đó phải nhường chỗ và không may đó là Amad Diallo".

Với Amorim, tình hình của Amad thay đổi hoàn toàn. Từ đầu mùa 2024/25, anh ghi được 5 bàn thắng và thực hiện 8 pha kiến tạo sau 25 trận trên mọi đấu trường. Amad chứng minh bản thân có đủ phẩm chất để trở thành một trong những ngôi sao chủ chốt của "Quỷ đỏ".

Kể từ khi Amorim tiếp quản ghế nóng từ tháng 11, cầu thủ 22 tuổi này góp dấu giày vào 8 bàn thắng sau 9 trận. Điểm nhấn lớn nhất là ở trận derby Manchester. Amad mang về quả phạt đền trước khi tự mình ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

